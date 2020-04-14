Зачем короли ВКЛ нанимали астрологов и что говорят звезды Беларуси на 2020 год: историк и астролог из Гродно Наталья Слиж о гороскопах в истории и сейчас

Более пяти лет Наталья Слиж практикует как астролог: занимается элективной (оценивающей лучший момент для определенного действия), медицинской, бизнес-астрологией. А как историк она исследует деликатные темы: завещания предков и сексуальные практики времен Великого княжества Литовского и Речи Посполитой... Но астрология к таким табуированным темам в Средневековье не относилась.

- В Московском княжестве – да, а в Европе – даже наоборот. Сами папы римские писали трактаты по астрологии, Юлий II по звездам решал, когда взойти на престол, а Лев X создал астрологическую кафедру в католическом университете Рима. Занимался этой наукой и испанский король Альфонс Х Мудрый. Не было негатива и в ВКЛ. Причем астрологию считали сложным, даже тайным знанием - для избранных. Не всякий просвещенный человек настолько знал математику, чтобы составить гороскоп.

Кстати, в Средневековье знали куда меньше планет и светил, чем мы сегодня: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, а также Земля, Солнце и Луна. Уран, Плутон и Нептун, например, еще не открыли. Но во времена ВКЛ, как и сейчас, та же Венера была планетой, связанной с красотой и радостью.

Знаки зодиака на полях «Изборника» 1073 года, известного на белорусских землях. Фото: Архив Натальи СЛИЖ

ГОРОСКОПЫ КНЯЗЕЙ ВКЛ БЫЛИ В СБОРНИКАХ О VIP-ПЕРСОНАХ ЕВРОПЫ

Сначала астрология пришла на белорусские земли через книги. Первый известный у нас текст датируется ХI веком - речь о рукописном «Изборнике» 1073 года, посвященном киевскому князю Станиславу с миниатюрами - иллюстрациями знаков зодиака.

- Немало астрологических текстов встречается в летописях. Это подсказывает, что астрологией у нас нередко занималось православное духовенство, монастыри – особенно в XV - XVI веках. Скажем, в произведениях известного церковника Симеона Полоцкого есть не просто гороскопы, но и их трактовки. Еще на белорусских землях печатали книги по астрологии, даже календари. Но первые системные работы, по которым можно чему-то научиться, приходили из-за рубежа, - уточняет Наталья Слиж.

В Средневековье знали астрологические труды европейских ученых Гвидо Бонатти (кстати, астролог №1 во Флорентийской республике), Тихо Браге, Иоганна Кеплера, Уильяма Лилли, придворного астролога германского императора Фридриха II Михаеля Скотта - автора первой европейской астрологической энциклопедии. А XVI век связан с именем Нострадамуса, тексты которого запрещали римские папы даже спустя два столетия после его смерти, но чьи предсказания цитируют и поныне. Доходили до наших земель переводы еврейских и арабских текстов. То есть у нас астрология в XIII - XV столетиях развивалась синхронно с Западной Европой и Ближним Востоком. Правда, переводы в то время были с местными вкраплениями. Например, информации о планетах, которые руководят странами.

- Согласно древним трактатам, ВКЛ находился под управлением Сатурна. Под этой же планетой были Московское и Новгородское княжества, - говорит Наталья Слиж. - Сатурн считали злым, приносящим беды, неурожаи. А политические структуры под его покровительством - жесткие, иерархические, часто тиранические, хотя и устойчивые. А еще – не любящие перемен. Однако при коренных изменениях они были не способны адаптироваться к новым условиям и погибали. И история ВКЛ указывает, что заключения астрологов верны. В государстве наших предков была мощная княжеская власть, там не церемонились с преступниками, о чем говорилось в трех статутах, часто страна находилась в состоянии войн - крестоносцы, монголо-татары, соседи на востоке или севере… Ну, а в политике Речи Посполитой, куда ВКЛ попало по Люблинской унии с Польшей, доминировали все-таки поляки, хоть в Великом княжестве и осталась своя система управления.

Во многих государствах, в том числе и в ВКЛ, а затем Речи Посполитой, астрологи служили при дворах: делали предсказания, давали консультации, составляли гороскопы.

- До нас дошли гороскопы королевы Боны Сфорцы, королей Жигимонта Старого, Жигимонта Августа… Их составляли по дате и месту рождения на всю жизнь, а потом публиковали в сборниках о VIP-персонах того времени. Правда, трактовки гороскопов там не всегда приводятся. Но теперь можно брать гороскоп исторической персоны и сопоставлять данные с его биографией.

Биография Жигимонта Августа подтверждает данные из его гороскопа: ни брак по расчету, ни брак по любви с Барбарой Радзивилл (на картине Юзефа Зимлера король у ее смертного одра) не принесли наследников. Фото: baza.astrolog.org.pl; wikipedia.org

Так, Жигимонт Август родился 1 августа 1520 года в 2.03, как сказано в опубликованном гороскопе. Если коротко, замечает Наталья Слиж, то данные гороскопа совпадают с фактами из его жизни.

- У него есть несколько показателей на высокий сексуальный темперамент, про что не раз упоминали документы. Он много внимания уделял науке и литературе. Жигимонт был королем придворным, а не военным. У него слабый Марс в Близнецах, что означает решение вопросов через разговоры, а Луна как основная планета дает страх и боязнь. При этом славу и почести он любил – это подсказывает Солнце во Льве. Также есть показатель брака по принуждению и по воле родителей, а так же брака по расчету. Первый брак с Альжбетой Габсбуржанкой был таким. Есть указания и на отсутствие детей… И он на самом деле остался бездетным - и в браке с Барбарой Радзивилл, и после ее смерти, в третьем браке с эрцгерцогиней Екатериной, кстати, сестрой его первой жены.

АСТРОЛОГИ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ОПЕРАЦИИ В ПОЛНОЛУНИЕ

- Шляхта нередко обращалась к услугам астрологов, чтобы составить гороскопы для новорожденных детей. Скажем, хроника семьи Кишков содержит астрологическую информацию о датах рождения детей Криштофа Кишки и Раины Галовчинской. Про первую дочку Катерину написано, что она появилась на свет 9 марта 1621 года после полнолуния. Но ошибочно написан знак Весы. На эту дату Солнце проходит по Рыбам. Такие ошибки - не редкость в документах…

А еще с астрологией была тесно связана средневековая медицина. Дисциплину преподавали всем будущим докторам, и она применялась в работе. Так, перед назначением популярной в то время операции по пусканию крови медик выяснял, в каком знаке зодиака находится Луна. Например, если ко времени кровопускания Луна проходила через знак Овна, то не делали ничего, связанного с головой, когда Луна шла через знак Тельца, не лечили шею и грудь, а через знак Льва – сердце.

- И теперь есть дни, когда не советуют хирургические вмешательства, - уточняет Наталья. – Но не многие медики обращаются к опыту астрологии. Тем более ведутся плановые операции. Разве что сам пациент понимает: порой лучше отказаться от определенных манипуляций. Например, в полнолуние операции вообще не рекомендованы – часто это заканчивается большой потерей крови.

На фасаде обсерватории Виленского университета – знаки зодиака. Фото: Наталья СЛИЖ

Не секрет, что к астрологам нередко относились предвзято, а не самые радужные прогнозы могли навлечь на них неприятности. Про ВКЛ таких сведений историк пока не обнаружила, но известна история итальянца Гаурико Лука. Он консультировал семейство Медичи, королевские дворы Италии и Франции, а однажды разъярил правителя Болоньи Бентиволио советом о примирении с папой Юлием II - иначе папа изгонит Бентиволио из города и разрушит его дворец. Гаурико Лука четырежды пытали и бросили в тюрьму, но его предсказание вскоре исполнилось…

Наталья Слиж говорит, что астрология развивается так, как и любая наука (а иные ее называют псевдонаукой), завися от развития общества.

- Многие и теперь удивляются: как это ты, ученый, пошла в астрологию? Но я вижу, как срабатывает астрология в определенных жизненных ситуациях. А все опыты ставлю на себе. И вижу, что могу улучшить жизнь, развить свои способности. Для меня это мощный инструмент саморазвития. Например, благодаря звездам я подтвердила, что мое место - в науке и конкретно в изучении истории Беларуси. Так же в моем гороскопе есть показатели для занятия астрологией.

КСТАТИ

Что говорят астрологи о 2020-м?

«Комсомолка» не могла не попросить Наталью Слиж поделиться хотя бы тезисами астропрогноза для нашей страны на 2020-й, такой неспокойный год

- Еще до начала эпидемии коронавируса звезды показывали: этих событий стоит ждать. Как и то, что весь год ожидается кризисным. Более тяжелый период, чем весной, если верить звездам, будет осенью. Кризис затронет все сферы, сильно поменяет приоритеты, что-то изменит и в политической структуре. Вообще, тенденции будут близки к кризису 1990-х. При этом будет много манипуляций, непонятных ситуаций и вбросов лживой информации.

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