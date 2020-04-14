«Киото»: цена в новом минском доме – от 2499 рублей за квадратный метр!

Киото – город древний и современный. Японцы гордятся им, как культурной столицей и главным хранителем традиций, но в мире его знают и как один из самых современных мегаполисов со штаб-квартирами известных корпораций. «Киото» – новый и инновационный дом квартала «Азия» в палитре столичного комплекса «Минск Мир». Продажи квартир в нем стартовали на минувшей неделе, и цена квадратного метра на старте многих приятно удивила – от 2499 рублей!

Конечно, начало продаж – это лучшие условия! Но есть и дополнительные плюсы – невероятное количество акций от застройщика этой весной любую покупку делают особенно приятной!

Во-первых, на сайте bir.by работает удобный онлайн-сервис бронирования и покупки квартир в дистанционном режиме. Покупатель, который оформит покупку через сайт, получит отличный бонус! При покупке однокомнатной квартиры-студии экономия составит 4 тысячи рублей. При покупке «евродвушки» – 7 тысяч. А приобретение трехкомнатной квартиры в онлайне позволит сэкономить 10 тысяч рублей!

Интерфейс интуитивно понятен, и весь процесс покупки – не доставит проблем. Не нужно будет даже посещать офис продаж – курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу: сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца!

Таким образом, если вы живете в другом городе, если у вас очень напряженный рабочий график и не хватает времени, а также если бы вы не хотели посещать публичные места – онлайн-покупка станет выгодным и удобным выходом!

Отметим также очень популярный финансовый инструмент, который помог уже многим семьям решить квартирный вопрос – длительную рассрочку от застройщика. В комплексе «Минск Мир» она предоставляется на 10 лет, платежи не превышают цену арендного жилья в столице, и именно так приобрести квартиру в доме «Киото» становится наиболее выгодно!

А еще началась совершенно уникальная акция «Купи квартиру в рассрочку по цене аренды без первоначального взноса!». В комплексе «Минск Мир» можно приобрести квартиры в длительную рассрочку без первоначального взноса. Стоимость квартиры просто делится на 120 частей – это ежемесячные платежи при оформлении покупки в рассрочку на 10 лет. Выплаты составят от 1170 рублей в месяц – суммы, вполне сопоставимые со стоимостью аренды!

Акция распространяется на почти 300 квартир в семи домах различных кварталов – «Квебек» и «Ванкувер» квартала «Северная Америка», «Сидней Люкс» и «Сочи» в квартале «Чемпионов», дом «Вальс» квартала «Мировых танцев», «Москва» – в квартале «Евразия», а также клубный дом «Афины» в квартале «Южная Европа».

В комплексе «Минск Мир» можно приобрести квартиры в длительную рассрочку без первоначального взноса.

Дом «Квебек» и лобби дома «Квебек».

Дом «Ванкувер» и лобби дома «Ванкувер».

Дом «Сидней» и лобби дома «Сидней».

Дом «Сочи» и лобби дома «Сочи».

Дом «Вальс».

Дом «Москва» и лобби дома «Москва».

Дом «Афины».

Никаких процентов, никаких скрытых переплат! Не нужны поручители и справки о доходах. Требуется только паспорт для оформления договора – и ваша готовность купить квартиру!

Акция действует на ограниченное количество квартир в комплексе и только на протяжении одного месяца!

На остальные квартиры в «Минск Мире» действует длительная рассрочка от застройщика сроком на 10 лет на обычных условиях. Первоначальный взнос – от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более 50% стоимости квартиры, он получает дополнительную экономию на цене каждого квадратного метра!

В апреле у длительной рассрочки появился дополнительный приятный стимул –застройщик объявил акцию «Платежные каникулы»! Суть ее в том, что при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. «Платежные каникулы» – это время для каждого покупателя уточнить свои ближайшие планы и собраться с силами для реализации своих устремлений!

Впрочем, не только ценами квадратного метра и условиями покупки привлекает «Киото», но и своими несомненными достоинствами. Дом расположен на южной стороне квартала «Азия», там, где улица Кижеватова пересекается с улицей Казинца. Рядом – остановки общественного транспорта и удобные магистрали для выезда в любой конец города. В границах комплекса будут две станции новой линии метро.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города.

Квартал просторен и функционален. Здесь будет построен детский сад и торгово-административный центр, будут созданы детские и спортивные площадки, места для спокойного отдыха. Дворы квартала будут закрыты для транзитного движения транспорта.

Квартал «Азия».

В квартале предусмотрено много зеленых зон, будут построены игровые детские и спортивные площадки.

Застройщик ускоряет темпы строительства, наращивает объемы и привлекает новые подрядные организации, поэтому и в «Киото» новоселий долго ждать не придется. Завершение строительства запланировано через год – в апреле 2021-го!

Застройщик ускоряет темпы строительства, наращивает объемы и привлекает новые подрядные организации.

А рядом – вся инфраструктура комплекса «Минск Мир», самого масштабного в Европе. Здесь будет все – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, парк, детские и спортивные площадки, торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

При этом строительство делового центра комплекса – Международного финансового центра Minsk World – уже началось. Активные работы ведутся рядом с будущей станцией метро «Аэродромная».

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха.

Международный финансовый центр Minsk World.

Хотите жить в современном красивом комплексе, в котором все создано для удобства и комфорта? Приобретайте квартиру в доме «Киото»!

Дом «Киото».

В нем 25 этажей и 294 квартиры свободной планировки площадью от 28 до 75 квадратных метров. Не менее 70% фасада – остекление с бронзовой тонировкой: застекленные лоджии, панорамные окна. Высота потолков - 2,70 метра, а на первом и последнем этажах - 3 метра. Лифты – скоростные и бесшумные фирмы OTIS, один из них панорамный.

Огромные окна и застекленные лоджии есть во всех квартирах.

Одно из неоспоримых преимуществ домов застройщика - просторный входной холл с дизайнерским оформлением, стойкой консьержа и боксом для хранения велосипедов.

Лобби дома «Киото».

Самое время приобрести квартиру в доме «Киото» на старте продаж по очень привлекательной цене!

Для финансирования покупки доступны также выгодные программы кредитования банков-партнеров.

Так, привлекательна партнерская программ кредитования «Ипотека с нами» от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.

Интересна кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.

Отметим, что покупателям квартир можно в режиме онлайн проследить, как продвигается строительство каждого дома – благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Воспользуйтесь удобным сервисом онлайн-бронирования квартир в доме «Киото» на сайте bir.by – и получите экономию от 4 до 10 тысяч рублей!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

В Минске офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Стиль дома «Киото» – стиль вашего жилья!

ИООО «Дана Астра», УНП 191295361.