Больничные листы в Беларуси из-за коронавируса: родителям детей-контактов не положены

Минздрав и Минтруда приняли совместное постановление, в котором прописали изменения в правила выдачи больничных листков и справок. Они коснулись тех, кто находится на самоизоляции на больничном и родителей детей, которые стали контактом первого и второго уровня.

Так, родителям детей до 10 лет будут выдавать справку, если ребенок стал контактом 1-го уровня (в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта), стал контактом 2-го уровня при наличии одного или нескольких респираторных симптомов (на время наличия этих симптомов) и если сад или школа закрыты из-за санитарно-противоэпидемических мероприятий. То есть по сути родители будут сидеть с детьми-контактами за свой счет.

При этом взрослый человек, ставший контактом 1-го уровня, получает больничный. Но тем, кто нарушит правила самоизоляции, его урежут на 50%. Находящиеся в самоизоляции обязаны не допускать контактов с другими лицами и не покидать места проживания. Можно выйти только в ближайший продовольственный магазин или аптеку, а также вынести мусор.

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