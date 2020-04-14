«Прадедушка ворвался в дом и уничтожил 9 гитлеровцев, спасая жизнь командира эскадрона»

«В нашей семье сохранилась память о моем прадедушке - Федичкине Александре Алексеевиче, который родился в 1925 году в селе Вышка, в том самом месте, где Волга впадает в Каспий. В сентябре 1942 года 17-летний красноармеец пополнил ряды Советской армии. У него появился верный друг - конь и подруга - боевая шашка, а через плечо висела незаменимая в обороне трехлинейка. Это был 53-й гвардейский кавалерийский полк, в котором начался трудный боевой путь от Волги до Берлина.

Недолго красноармеец просидел в стременах - и в начале 1943-го стал наводчиком у станкового пулемета «максим» на тачанке с тройкой жеребцов, которая носилась по флангам обороны, отбивая яростные атаки противника… В него стрелял немецкий снайпер, оставив на теле шрамы от пули, в ногах разрывалась вражеская граната, порвав телогрейку... За время войны он получил одно легкое и два тяжелых ранения, после которых опять был в боевом строю.

Фото: личный архив

Он охотно рассказывал про освобождение белорусской земли и рейде 7-го гвардейского кавалерийского корпуса по уничтожению мозырской группировки противника. Так, 11 января 1944 года в бою за населенный пункт Козинки прадедушка проявил мужество и отвагу. Когда немцы перешли в контратаку, он своим пулеметным огнем трижды отбивал контратаки и подавил огневую точку противника. В этом бою он лично истребил 10 гитлеровцев и был награжден орденом Красной Звезды. А дальше - тяжелый путь на Берлин...

Во время преследования противника в городе Ланденберг 3 февраля 1945 года в одном из домов напали на командира эскадрона 9 немцев. Выстрелом из автомата немцы ранили командира эскадрона. Заметив это и услышав «Шурка!», прадедушка ворвался в дом и автоматным огнем уничтожил 9 гитлеровцев, тем самым спас жизнь командира эскадрона.

За этот подвиг он награжден орденом Отечественной войны II степени. Но главным событием его фронтовой жизни был штурм Берлина и взятие Рейхстага - сердца Берлина, о чем напоминают медали «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина». А на одной из стен он с однополчанами оставил и свою подпись: «Федичкин А.».

Алексей приехал с отцом в Берлин и дотронулся до надписи, которую прадедушка оставил на стене Рейхстага 74 года назад. Фото: личный архив

Так закончилась страшная война, и предстоял обратный путь домой гвардии сержанта - победителем. Эшелон с техникой и людьми по распоряжению командования был отправлен в Гомель и временно расквартирован на станции Хойники, где в 1947 году прадедушка познакомился со своей будущей женой Ниной Григорьевной. Затем, после реорганизации частей, он прибыл в Осиповичи для прохождения дальнейшей службы в должности зампотеха части и на всех парадах 9 Мая нес боевое знамя полка.

…Прошло много лет от 9 мая 1945 года, а точнее, 74 года. И вдруг мы узнаем из архивных документов, что в здании Рейхстага сохранено для истории около трехсот надписей ветеранов-победителей, а главное - что среди них надпись моего прадедушки! У нас появился шанс дотронуться до истории, до семейной реликвии, дойти по его следам до последней точки войны. Мы узнали, что на северном флигеле Пленарного зала сотрудницей бундестага Карин Феликс определена с помощью фотокаталога «Здесь были» надпись Федичкина А.А. и что для посещения можно записаться на экскурсию. Мой папа сразу оставил запрос на посещение на официальном сайте бундестага и в скором времени получил приглашение на ноябрь 2019 года.

Фото: личный архив

В мирные дни этот боевой путь прадедушки занял всего сутки, но волнение передать невозможно. И вот перед нами Рейхстаг, путь к которому густо полит кровью советского солдата… Мы с папой дотронулись до надписи прадедушки на холодном мраморе Рейхстага, а рука чувствовала тепло родного человека… А ведь прадедушке на тот момент было всего 19 лет.

К моему огромному сожалению, я не застал его при жизни, он умер в 2001 году. У меня не было возможности спросить об этом лично, но память о нем сохранилась. С гордо поднятой головой и болью в сердце мы достаем 9 Мая армейский мундир прадедушки».

Ученик 8 «А» класса СШ №1 г. Осиповичи Алексей ФЕДИЧКИН.

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