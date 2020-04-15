2020-04-14T12:49:37+03:00
Общество
КП Беларусь

«Для меня 75-летие окончания войны - это 75 лет со дня гибели моего отца…»

В канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» продолжает конкурс рассказов о тех, кто воевал и получал награды за подвиги
Ирина КАЛИНИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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«Хочу рассказать о том, что навсегда осталось в моей детской памяти, - о страшных днях конца войны.

Я родилась в феврале 1941 года в деревне Острово Кобринского района, в 65 км от Бреста. С самого начала войны эти места были под фашистами. Отец, как и все мужчины деревни, был дома до освобождения наших мест. Временами он уезжал на лошади, и его не было какое-то время. Когда возвращался, мама и бабушка ругали его. Мы с братом ничего не понимали. Потом нам рассказали мама и бабушка, что отец уезжал туда, где уже в лесах собирались люди, начинали создаваться партизанские отряды для борьбы с врагом. Поэтому они ругались, боясь, что немцы могут уничтожить всю семью.

После захвата Брестской крепости уцелевшие семьи военных ушли из города. К нам в деревню пришла семья лейтенанта Прохоренко И., погибшего в крепости, - жена Дарья Дмитриевна с сыном и дочерью. Вторая ее десятимесячная доченька умерла голодной смертью на руках у мамы. При выходе из города мать, как могла, захоронила девочку на кладбище.

Семья Прохоренко была добродушно принята нашими сельчанами, а с моими родителями они особенно сроднились. Боясь фашистов, они уходили и возвращались, и так до конца войны. После освобождения им дали квартиру в Кобрине, затем в Бресте. Но все годы мы были с ними близкими и родными. Дарья Дмитриевна и старший сын уже умерли, а дочь живет в Минске. Мы с ней постоянно общаемся, а зовет она меня сестренкой.

В моей детской памяти осталось несколько страшных эпизодов - бомбежки, стрельба. Запомнилось, как отец, держа меня на руках, вместе со всей семьей убегал прятаться в вырытых окопах. Там были и соседи.

Когда изгнали врага, всех мужчин, в том числе и моего отца, призвали в армию. От отца редко приходили письма-треугольнички. Последнее письмо было из Германии.

Пришла весна 1945 года. Тот день я запомнила, как будто это было совсем недавно. Мы все были во дворе, доставали картошку из ямки, где хранили зимой. К нам пришел мужчина и дал маме пакет. Это было извещение о смерти отца, погибшего 20 апреля 1945 года в лесу близ города Вейсвасар. Как близок был конец войны... Победа! 75 лет конца войны мы теперь отмечаем, а у меня - 75 лет гибели моего отца.

Прошло время. Я вышла замуж, родила двух сыновей, но не могла смириться с тем, что не знаю, где могила моего отца. Написала в Красный Крест, долгое время ответа не было. И вот и в июне 1989 года получила долгожданный ответ: Костичук Григорий Андреевич захоронен в братской могиле г. Вейсвасер. Оформив все документы, я со старшим сыном выехала в ГДР. Там мы посетили братскую могилу советских воинов, павших на чужой земле. На мемориальной плите были фамилии погибших солдат, среди них - фамилия моего отца. Мне стало спокойнее на душе, что увековечена память о нем, хотя и очень далеко от меня.

Вечная память всем погибшим в этой страшной войне».

О.Г. ПРОКОПЧУК.

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КСТАТИ

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