2020-04-14T14:15:30+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусский футбол в центре внимания: Роналду, Месси и Дзюбу ждут в Мозыре

Болельщики «Славии» куражатся
Захар ПЛАТОНОВ
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Нападающего "Зенита" Артема Дзюбу зазывают в "Славию". Фото: ФК "Славия" МозырьНападающего "Зенита" Артема Дзюбу зазывают в "Славию". Фото: ФК "Славия" Мозырь
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В понедельник 13 апреля прошел завершающий матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Несмотря как итоговый счет 0:0, игра получилась бодрой – хватало голевых моментов, эмоций, было удаление.

На трибуны один из болельщиков пришел с плакатом, на котором был такой текст: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию». Это тут же разошлось по соцсетям и СМИ. В соцсетях клуб подыграл.

"Славия"даже изобразила Дзюбу в форме клуба. Фото: ФК "Славия"

"Славия"даже изобразила Дзюбу в форме клуба. Фото: ФК "Славия"

Послание получилось с подтекстом. В прошлом году после одного из матчей сборной России в адрес нападающего Артема Дзюбы летели такие слова: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди на …» На месте пропуска нецензурное слово. После того слушая были разбирательства.

В мозырьском плакате – ирония, присущая футбольным болельщикам. Ранее болельщики «Славии» приглашали в Мозырь Роналду и Месси. Мол, бросайте «Ювентус» и «Барселону», давайте к нам. Ну а что?

Так в Мозыре ждут Месси и Роналду. Фото: стоп-кадр видео

Так в Мозыре ждут Месси и Роналду. Фото: стоп-кадр видео

Весь мир сейчас так или иначе смотрит (ну или поглядывает) чемпионат Беларуси.

В Бресте развили тему с виртуальными болельщиками. Только теперь появились манекены с фотографиями селебрити. Например, на матче брестского «Динамо» и «Ислочи» (3:1) были фотографии Александра Глеба, бывшего тренера клуба Марцела Лички, комментатора «Матч ТВ» Константина Генича. И того же Дзюбы.

Дзюбу в последнее время часто вспоминают в белорусском футболу. И наоборот.

Игрок «Зенита» Дзюба о шуточном постере FIFA21 с Лукашенко: «Это бомба»

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