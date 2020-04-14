«Чтобы врачи отказались от кулеров, передали им 10 тонн воды». Как Белорусский Красный Крест во время коронавируса помогает медикам и пожилым

С появлением в Беларуси COVID-19 оказалось, что помогать могут многие. Маски стали шить даже в театрах, а магазины предлагают скидки врачам.

Помочь тем, кому это нужно, решили и в Белорусском Красном Кресте, организовав инфолинию «Добрый телефон». Любой может позвонить по короткому номеру 201 (с мобильного телефона) или 122 (со стационарного) и получить ответы на вопросы о коронавирусе. Предлагают и более конкретную помощь. Например, тем, кто находится в группах риска или самоизолировался из-за того, что является контактом 1-го или 2-го уровня, предлагают привезти на дом продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости.

Как попросить о помощи?

Позвоните по указанным номерам, а дальше волонтеры подскажут, что делать. Пожилых людей попросят набрать телефон поликлиники (если надо купить лекарства) или местного центра соцобслуживания (если нужны продукты). Потом просьбы сформируют и передадут волонтерам, которые отправятся в магазин или аптеку, а вскоре будут у вас на пороге. Волонтер придет в маске и будет соблюдать дистанцию. За две недели на «Добрый телефон» позвонили больше 300 человек. Инфолиния работает по будним дням с 9.00 до 18.00.

«Комсомолка» в подарок

Вместе с нужными продуктами и лекарствами волонтеры принесут и номер «Комсомолки». Причем абсолютно бесплатно. Только за первую неделю в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве раздали уже 500 экземпляров еженедельной газеты! А минчане получили 100 экземпляров ежедневного выпуска со специальной Пасхальной вкладкой. Редакция газеты и дальше, каждую неделю будет передавать волонтерам свежий номер «толстушки».

КСТАТИ

Чуть больше недели назад Белорусский Красный Крест с партнерами начал акцию «Медобед». Сначала планировали раз в неделю отвозить 110 обедов персоналу 4-й городской больницы в Минске. Но помочь медикам решили и другие компании - Catering Stolitsa, "ФудТрейдПродукт" (Döner Kebab и «Чайхана»), бар «Госцi»и Magic Catering. Так помогать смогли и еще нескольким больницам - 10-й и кожвендиспансеру (кстати, в последний на прошлой неделе MacCoffee привезли еще и 1000 порций кофе).

Чтобы врачи на время отказались от кулеров с водой, которые в условиях СOVID-19 небезопасны, Белорусское Общество Красного Креста передало 10 тонн воды в небольших бутылках в несколько больниц - 3, 4, 6 и 10-ю городские больницы, детскую и городскую инфекционки, городской онкодиспансер и кожвендиспансер. С водой помогли Минский завод безалкогольных напитков и ОАО «Лидское пиво».