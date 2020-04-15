2020-04-15T23:21:57+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусы пожаловались, министерство ответило: интернет-магазины не могут менять ценник после заказа товара клиентом

При этом неважно, как именно был оформлен заказ
Виктор ПАЖИТОК
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Продать товар должны по той цене, на которую согласился покупательПродать товар должны по той цене, на которую согласился покупательФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В адрес министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) стали поступать обращения от белорусов, которые жалуются на действия интернет-магазинов. Чаще всего недовольны покупатели бытовой техники – они говорят о том, что после того, как они оформили заказ, им пытаются пересчитать стоимость покупки, естественно, в сторону увеличения.

Как отметили в МАРТ, подобные случаи недопустимы и правда здесь однозначно на стороне покупателя.

- Продавец обязан заключить договор купли-продажи товара на условиях, размещенных на сайте интернет-магазина в момент заказа товара потребителем посредством корзины, телефонного звонка или иным указанным на сайте способом, - объясняет регулирующее торговлю ведомство.

Продавец не может изменять условия договора купли-продажи после заказа, а, значит, интернет-магазин обязан продать товар по той цене, которая была указана на его сайте в момент совершения заказа. Если цена на товар, который покупатель заказал в интернет-магазине, вдруг выросла, то МАРТ рекомендует действовать по одним из ниже приведенных способов.

Во-первых, можно написать в адрес продавца претензию, потребовав продать товар по той цене, которая была в момент его заказа. Претензию можно направить и заказным письмом с уведомлением, и на электронную почту. Соответствующую запись можно оставить в книге замечаний и предложений.

Во-вторых, покупатель может обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган (как по месту нахождения продавца, так по месту проживания потребителя) для урегулирования спора в досудебном порядке или составления искового заявления в суд и представления в суде интересов потребителя.

В-третьих, покупатель может обратиться в общество защиты прав потребителей, специалисты которого окажут помощь в защите его прав.

Если ни один из этих способов не помог и продавец отказывается продать товар по первоначально заявленной цене, то следует обращаться в суд. Потребитель наверняка выиграет, поскольку продавца заставят заключить договор с первоначальными условиями.

ЧТО ГОВОРЯТ ПРОДАВЦЫ

Представитель портала deal.by:

«Мы следим за ценами в интернет-магазинах, представленных на нашей платформе»

- Актуальная цена важна не только с точки зрения законодательства. Она также имеет ключевое значение при выборе товара покупателями. Поэтому мы при личных консультациях и с помощью рассылок призываем интернет-магазины, которые размещаются на нашей площадке, следить за этим, - говорит руководитель маркетплейса Deal.by Максим Маринич. - На маркетплейсе существуют правила, согласно которым цена, наличие, описание и фото товара должны соответствовать действительности. Также наши правила запрещают устанавливать «техническую» цену в 1 рубль или добавлять к заказу дополнительные суммы после его оформления. В случае несоблюдения законодательства или правил маркетплейса мы предупреждаем интернет-магазины и следим за тем, чтобы они привели свои страницы в порядок.

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