Прогноз Всемирного банка на 2020 год: Экономика Беларуси может упасть сразу на 4%, а инфляция вырастет до 11,4%

В этом докладе Всемирного банка о влиянии коронавируса на экономики разных стран, кроме прочего, и есть прогноз того, как пандемия и возникшие экономические форс-мажоры повлияют на экономику Беларуси.

Надо сказать, что прогноз совсем неутешительный: по итогам 2020 года ВВП республики может сократиться на 4%, уровень инфляции составить не менее 11,4%. Для сравнения: в России прогноз сокращения ВВП на 1%, в Украине - на 3,5%. Получается, экономика Беларуси со своими минус 4% проиграет больше, чем экономика стран-соседок.

Причин пессимизма экспертов Всемирного банка несколько.

Первая лежит на поверхности - глобальный экономический спад, вызванный коронавирусом. По мнению экспертов, он существенно снизит спрос на экспорт сырья и продукции из Беларуси. Негативно скажется на белорусскую экономику и проводимый Россией в нефтяной сфере налоговый маневр, который, как подчеркнуто в докладе, может привести к «подрыву конкурентоспособности нефтехимического экспорта страны».

Еще один аспект - отсутствие у Беларуси подписанных долгосрочных контрактов на поставку калийных удобрений. Ожидается, что если новые соглашения не будут подписаны, то экспортные и бюджетные поступления могут сократиться еще больше.

В докладе отмечается и хроническая болезнь отечественной экономики: эффективность предприятий госсектора остается недостаточной, а государство продолжает их субсидировать, вместо того чтобы начать реформировать.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Оценка перспектив белорусской экономики на следующий год чуть более оптимистична. В 2021 году она может возобновить рост (до 1%), при этом инфляция составит 7%. В 2022 году специалисты Всемирного банка не исключают роста ВВП Беларуси до уровня в 1,2%. Прогнозная оценка инфляция - 6,3%.