У Эдуарда Ханка появилась именная скамейка в Бресте: «В этом городе я постиг азы музыки и нашел супругу!»

– К сожалению, многие артисты редко бывают в своих городах. Но зато у меня есть в Бресте своя скамейка, на которой я могу отдохнуть. Я там «лягу-прылягу», если мест в гостинице не будет, - шутит Эдуард Ханок.

Скамейку Ханка установили в Городском саду в Бресте. Такую акцию придумали городские власти - на аллее, ведущей из парка к набережной, поставить ряд скамеек с именными лавочками. Отметить свое присутствие в городе детства предложили прославленному композитору Эдуарду Ханку, и он согласился. Табличку с цитатой из «Малиновки» и подписью он прикручивал сам.

– Мое детство делилось между Брестом и Колымой, потому что отец был замначальника золотого прииска по политчасти. Мы то там жили, то в Бресте. Я учился в музыкальной школе в Бресте. Сначала жили в военном Северном городке, там я постиг азы музыки. Каждый день утром солдаты маршировали на плацу, а мы, детвора, в это время бегали и кулачками по пузику били. А в Южном городке я нашел свою супругу. Такое совпадение приятное, - вспоминает о Бресте Эдуард Семенович.

Эдуард Ханок специально приехал в Брест, чтобы прикрутить на лавочку именную табличку. Фото: city-brest.gov.by

Про Брест, учебу в школе №7 и своих учителей, футбол в сквере Иконникова, детские шалости на Мухавце и первую любовь композитор пишет в книге мемуаров «Исповедь». Ее он планирует выпустить к осени. Про скандал с Ядвигой Поплавской и Леонидом Ярмоленко, говорит артист, там будет тоже.

Так совпало, что именная лавочка появилась накануне юбилея композитора - 18 апреля он отметит 80 лет. Правда, особых сантиментов к этой дате Эдуард Семенович не испытывает.

– Я отложил юбилей до декабря. Потому что более существенный для меня праздник - 50 лет творческой деятельности, 50 лет назад выла песня «Потолок ледяной, дверь скрипучая». И я вам больше скажу: я поставил себе задачу дожить до 90 лет, потому что в этом году исполняется 40 лет «Малиновке», то есть когда мне будет 90, песне будет 50. Это самые главные мои песни. Я поставил себе цель точно дожить, а получится или нет – уже от коронавируса зависит. Но я стараюсь, как могу! - говорит Эдуард Ханок.