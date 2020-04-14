2020-04-14T18:53:54+03:00
Минск
КП Беларусь

Отключат ли отопление в Минске на неделе с 14 по 19 апреля? Спросили коммунальников

Ведь среднесуточная температура еще очень низкая для отключения отопления. Как бы не замерзнуть
Ольга ШУМАНСКАЯ
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В квартирах Минска батареи в ближайшее время не остынутВ квартирах Минска батареи в ближайшее время не остынут
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Отопление отключают, когда среднесуточная температура на улице в течение трех суток подряд составляет +8°C и выше.

- Пока прогноз неблагоприятный. В воскресенье среднесуточная температура была 4,6 градуса, во вторник - 4,5 градуса, это слишком холодно. Поэтому на этой неделе отключать отопление не будем, - сказали в управлении городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.

По данным Белгидромета, в Беларуси на этой неделе будет ветреная погода с осадками и пониженной температурой. Ночью 15 апреля по северо-востоку, а днем на большей части страны ожидаются дождь и мокрый снег. В четверг временами пройдет дождь, ветер усилится до 15 - 20 м/с. Днем воздух прогреется до 8 - 14 градусов, а на юге страны - до плюс 16.

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На такие меры коммунальники пошли, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса в столице (подробнее)

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