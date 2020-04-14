2020-04-14T15:49:07+03:00
Досуг
КП Беларусь

Спектакль-концерт Купаловского театра «Вельтмайстар-акардэон» покажут на VOKA на весь мир

14 апреля на видеосервисе VOKA состоится мировой онлайн-показ спектакля-концерта Национального академического театра имени Янки Купалы «Вельтмайтстар-акардэон»
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Постановку можно бесплатно увидеть в любой точке Беларуси и за ее пределами в рамках специального проекта к 100-му сезону театра, который проходит при поддержке генерального партнера – компании А1.

В мае 2015 года к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Купаловский театр подготовил специальную концертную программу «Другая сусветная» по песням барда Марка Мермана в постановке Николая Пинигина. Зрительский интерес к этому материалу не угас, поэтому спектакль вошел в репертуар, только уже под названием «Вельтмайстар-акардэон» – эта одна из песен, которые звучат со сцены в аранжировке Владимира Курьяна и в живом сопровождении театрального оркестра.

Восемнадцать музыкальных историй, посвященных людям и событиям Второй мировой войны, рассказывают актеры Купаловского театра: Виктория Чавлытко, Марта Голубева, Зоя Белохвостик, Юлия Шпилевская, Игорь Сигов, Валентина Гарцуева, Павел Харланчук-Южаков, Александр Казело, Виктор Манаев, Светлана Аникей, Елена Сидорова, Антонина Дубатовка. Все концертные номера, каждый из которых представляет собой отдельный спектакль, исполняются на языке оригинала – по-русски.

Прямой эфир 14 апреля будет доступен в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран мира даже без авторизации. Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Показ начнется в 19:00.

Таким образом Купаловский расширяет свое присутствие в интернет-пространстве. 27 марта в рамках проекта «Купалаўскі online» совместно с генеральным партнером 100-го сезона компанией А1 и видеосервисом VOKA на весь мир транслировалась легендарная «Паўлінка», которая собрала около 20 тысяч зрителей из Азербайджана, Армении, Бельгии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Канады, Латвии, Литвы, Португалии, Польши, России, Словакии, США, Турции, Украины, Франции, Японии и других стран. В рамках проектов «Купалаўскі online» и «Купалаўскі дома» спектакли, творческие вечера и спектакль-капустник Купаловского театра увидели около 57 000 зрителей по всему миру.

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