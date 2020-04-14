«Даже в обеспеченных странах Евросоюза появляются сигналы голода населения». Лукашенко о пандемии коронавируса

14 апреля президенты - члены Высшего Евразийского экономического совета провели рабочую встречу онлайн. Во встрече участвовали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин.

Все участники встречи остались в своих резиденциях, они созвонились и пообщались в формате видеоконференции.

Причину такого необычного формата - пандемию коронавируса - для начала и обсудили.

- Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше, - сказал Александр Лукашенко. - Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию. Отсутствие координации усилий усугубляет эти негативные факторы. Поэтому эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха. В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями.

Об объединении усилий заявил и президент России Владимир Путин.

- Считаем крайне востребованным тесное сотрудничество между государствами ЕАЭС, - заявил российский президент. - Не могу не согласиться с тем, что методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению взаимных инвестиций. (...) Для импорта на территорию ЕАЭС социально значимых товаров - продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты - открыт зеленый коридор. Согласен с теми коллегами, которые сказали, что надо подумать над расширением этой практики.

По итогам работы президенты приняли совместное заявление, в котором отметили, что лидеры стран ЕАЭС решили объединить усилия для совместного противостояния общей угрозе.

- Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием, - подчеркнули лидеры стран ЕАЭС.

Президенты договорились подробнее обсудить тему союза на саммите ЕАЭС. Который, кстати, должен пройти в Минске.

- Думаю, 19 мая мы более углубленно обсудим эти вопросы - нашей стратегии, восстановления нашего союза, наших экономик, жизни людей после пандемии. Наш союз должен быть способен противостоять не только этим вызовам, но и другим угрозам. Я уверен, мы извлечем хорошие уроки из нынешней ситуации, - сказал Александр Лукашенко. - Именно в единстве - залог общего успеха в любой непростой ситуации. Мы готовы работать вместе для преодоления проблем и вызовов, которые стоят перед нами.

Александр Лукашенко пригласил коллег по ЕАЭС приехать в Минск. Он заверил, что белорусская сторона примет все меры для обеспечения безопасности участников саммита.

- Я жду всех вас в Минске, гарантирую всем вам полную безопасность и уверен, что вы получите, как всегда, большое удовольствие от пребывания в столице Беларуси, - сказал он.

Лукашенко пригласил коллег в Минск уже 19 мая. Фото: president.gov.by

ДОСЛОВНО

«Вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче»

В своем выступлении перед коллегами по ЕАЭС Александр Лукашенко рассказал о...

...НОВЫХ КРИЗИСАХ

«Нам нужны общие механизмы реагирования на глобальные кризисы нового рода - эпидемические, общие нормы и планы действий в чрезвычайных ситуациях в целях уменьшения рисков».

...НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭГОИЗМАХ

«Вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче. И вообще иного не дано. Ибо логика любого союза и взаимоотношений в нем предполагает именно вместе. А еще лучше, если все наши действия будут лишены национального эгоизма и решения будут согласованы с единым вектором направленности».

...ЗАКРЫТЫХ ГРАНИЦАХ

Президент отметил, что Беларусь не закрыла границы, но санитарный контроль есть.

«Вы все знаете, что транзит через Беларусь в интересах ЕАЭС мы осуществляем. На границе с Евросоюзом проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, притом очень жестко. Мы определили три коридора, по которым передвигаются эти большегрузы, которые транспортируют товары через Беларусь прежде всего в ваши государства. Определили места стоянок и отдыха для этих людей с полным контролем над ними. Определили места заправок для большегрузов. Словом, препятствий нет никаких. Более того, не было случая, чтобы мы запретили въезд гражданам ваших стран, да и вообще любых государств, при соблюдении установленных в Беларуси правил».

«Полагаю, что в данной ситуации нужно действовать в границах разумной достаточности. Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси. А неплохо было бы определить этот коридор через Россию в Казахстан, Армению, Кыргызстан и так далее».

...МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРАХ

Товары медицинского назначения - препараты, оборудование, средства защиты - сейчас пользуются большим спросом.

«Учитывая, что весь мир сейчас заинтересован в приобретении таких товаров, продать их в третьи страны, возможно, было бы хорошим бизнесом. Но одной из целей союза является забота об уровне и качестве жизни граждан наших стран. Поэтому даже при рассмотрении вопросов оказания гуманитарной помощи третьим странам предлагаю все же исходить из приоритета удовлетворения спроса на эти товары на внутреннем рынке союза. То же самое касается и других видов помощи для наших граждан».

...ЭКОНОМИКЕ

«Вы уже заметили - даже те так называемые демократические европейские страны и США, я уже не говорю о Китае, очень быстро спохватились. И сегодня некоторые, находясь на пике пандемии, как они говорят, принимают, откручивая назад, соответствующие меры экономического восстановления. Потому что в европейских странах (мы это видим уже в СМИ) все больше появляется такой информации, которая свидетельствует о том, что даже в обеспеченных странах Евросоюза появляются сигналы голода населения. Поэтому нам ни в коем случае нельзя двигаться путем, который приведет к разрушению экономики».

«Большинство международных экспертов сходятся во мнении о грядущем недостатке продовольствия после пандемии. Масштабные карантинные мероприятия по всему миру нарушили производственный цикл выращивания сельхозпродукции».

...ЦЕНЕ НА ГАЗ

Президент рассказал о нерешенных проблемах в сфере энергетики и цен на энергоресурсы.

«Хотел бы обратить внимание, что мы вошли в кризис с нерешенным базовым для устойчивой работы экономики вопросом. Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Конечно, мы не ожидали, что такая ситуация сложится. Но тем не менее факт налицо. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза».

«В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей».

По информации пресс-службы президента, belta.by и kremlin.ru