Могилевский театр из-за коронавируса досрочно закрывает сезон

Из-за ситуации с СOVID-19 Минкульт рекомендовал отменить все спектакли до 26 апреля. Отказаться от культурных мероприятий советует и Всемирная организация здравоохранения. А Могилевский областной драматический театр сообщил о том, что труппа завершит сезон в мае, хотя обычно это происходит на месяц-два позже. Весь коллектив уйдет в отпуск.

- На основании письма Министерства культуры Республики Беларусь, в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Министерства здравоохранения Республики Беларусь, а также с учетом снижения зрительского интереса к посещению культурно-зрелищных мероприятий, - объясняют в соцсетях театра.

«Думаю, что-то начнет восстанавливаться только осенью»

- Что будет дальше, я понятия не имею, - говорит директор Могилевского областного драматического театра Андрей Новиков. - Пока что знаю только то, что в мае мы зрителей в театре не увидим, поэтому разумнее в этой ситуации пойти в отпуск. А с июня будем пробовать работать: может, ситуация изменится к лучшему.

- В июне планируете вернуться?

- Да, отпуск не безразмерный. В июне выйдем, подготовимся и откроем сезон.

- Планируете транслировать спектакли онлайн?

- Все это у нас есть, будем продолжать. Но онлайн - это больше забава.

- Актеры, в том числе и из вашего театра, писали в Минкульт и Минздрав с просьбой закрыть театр на карантин…

- Театр и так, можно сказать, на карантине. Без зрителей.

Это серьезный удар по сфере культуры и искусства. У нас последние три года были стабильно высокие показатели посещаемости: заполняемость зала была выше 85%, проходили фестивали… Все - в серьезном темпе. Как сейчас будет восстанавливаться зрительский интерес? Даже если пройдет пик эпидемии, вирус никуда не уйдет, пока не изобретут вакцину.

Не известно, как в таких условиях люди будут реагировать. Но думаю, что все будет происходить очень медленно. Есть надежда, что с октября что-то начнет восстанавливаться, но, думаю, чтобы вернуться к прежним показателям, понадобится года полтора-два.

- Вы когда-нибудь закрывали сезон досрочно?

- На моей памяти это впервые.