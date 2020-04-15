Коронавирус в Беларуси, последние новости на 15 апреля 2020 года: среди зараженных - 10 беременных и 80 детей, хватит ли аппаратов ИВЛ

По последним официально опубликованным данным Минздрава, на 14 апреля в Беларуси было 3 281 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них в стационарах находятся 2 444 пациента, а остальные, у которых заболевание протекает в легкой форме, лечатся амбулаторно.

В поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждаются 57 человек. Зарегистрировано 33 смертельных случая – это пациенты с рядом хронических заболеваний и найденным COVID-2019.

За время с начала вспышки в Беларуси проведено 71 875 тестов. Исследования проводятся в 17 лабораториях по стране. Пока Минздрав не сообщал цифры на 15 апреля, но мы следим за ситуацией и сразу же обновим данные.

Минздрав: «Прирост 300-400 человек в сутки продлится еще 2-3 недели»

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан 14 апреля рассказала, что, предположительно, по 300-400 новых случаев коронавируса в сутки будут выявлять еще 2-3 недели. Также специалист привела цифры по областям Беларуси.

Больше всего случаев COVID-2019 выявлено в Минске – 1 691, в Витебской области – 848 и в Минской – 359. В Брестской области зарегистрировано 73 случая, В Гомельской – 106, В Гродненской – 53, а в Могилевской – 151.

Хватает ли в Беларуси аппаратов ИВЛ?

На этот вопрос ответила замминистра Елена Богдан:

- У нас 2200 ИВЛ, 1500 наркозно-дыхательных аппаратов. Сейчас на ИВЛ находится 57 человек - запас достаточен.

Также специалист прокомментировала, восстановятся ли легкие у тех, кто переболел COVID-1019. По ее словам, у пациентов с бессимптомным течением заболевания коронавирус не оставляет следов. А для тех, кто нуждается в стационарной реабилитации, подготовлено одно из медучреждений.

Подвержены ли беременные женщины большему риску заболеваемости и смертности?

Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси Людмила Кеда сообщила, что нет убедительных данных о том, что беременные женщины подвержены большему риску заболевания и смертности от COVID-2019. Но при этом если срок беременности от 24 недель, то женщины считаются пациентками высокого риска: у них меняется иммунитет.

Роды у пациенток с коронавирусной инфекцией проводятся в изолированных родзалах. В настоящее время COVID-2019 выявлен у 10 беременных женщин и 80 детей, все находятся под стационарным наблюдением врачей.

Прирост 300-400 человек в сутки продлится две-три неделиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Всемирный банк: экономика Беларуси может упасть сразу на 4%, а инфляция вырасти до 11,4%

Всемирный банк опубликовал доклад о влиянии COVID-2019 на экономики разных стран и сделал прогноз на 2020 год. Для Беларуси он не очень утешительный. По итогам текущего года ВВП нашей страны может сократиться сразу на 4%, а уровень инфляции вырасти до 11,4%. Почему так происходит и что будет дальше рассказываем здесь.

В парламенте готовят комплекс антикризисных мер

Ранее «Комсомолка» писала о том, что власти обсуждают принятие мер для поддержки предприятий и граждан, оказавшихся в сложном экономическом положении в связи с пандемией COVID-2019. Возможно, в соответствующем указе, который в настоящее время разрабатывается, будет закреплен пункт о переносе сроков уплаты налогов для предприятий и организаций. А для самозанятых граждан и ИП будут объявлены налоговые каникулы.

Также рассматривается механизм оказания адресной социальной помощи для семей, которые в нынешних обстоятельствах утратили доход. Вероятно, им не будут начислять пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг на срок до 6 месяцев.

Планируется, что в документе пропишут механизмы удаленной работы персонала и дистанционного обучения школьников и студентов. Подробнее о комплексе антикризисных мер рассказываем здесь.

В белорусских колониях начали шить защитные маски и одноразовые комбинезоны

На предприятиях уголовно-исполнительной системы республики, где есть швейные цеха, установили дополнительное оборудование. Оно необходимо для пошива средств индивидуальной защиты – медицинских масок и одноразовых комбинезонов. Это полностью обеспечит органы внутренних дел и уголовно-исполнительную систему средствами защиты. Часть изделий пойдет в Министерство здравоохранения.

Сборная РБ по хоккею из-за коронавируса завершила сбор досрочно

Чемпионат мира по хоккею в 2020 году должен был состояться в Швейцарии, но в связи с пандемией коронавируса его отменили. Тем не менее, сборная Беларуси продолжала тренироваться. Еще на прошлой неделе сообщалось, что тренинг-кемп должен продлится до конца апреля. Но планы изменились. Во вторник стало известно, что руководство Федерации хоккея Беларуси решило прекратить учебно-тренировочный сбор нацкоманды с 15 апреля. Причина – все та же неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

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