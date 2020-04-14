2020-04-14T23:49:37+03:00
Минск
КП Беларусь

Горячую воду в Минске начнут отключать с 11 мая. Могут ли сроки перенести из-за коронавируса и самоизоляции?

Ведь в прошлом году из-за проведения II Европейских игр в Минске был скорректирован график отключений. А в этом многие остались дома из-за пандемии
Ольга ШУМАНСКАЯ
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В Минске пока пандемия не скорректировала график отключения водыВ Минске пока пандемия не скорректировала график отключения водыФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Весна в Беларусь всегда приходит одинаково: как только заканчивается отопительный сезон - начинаются плановые отключения горячей воды. В Минске первый этап испытаний тепловых сетей на плотность и прочность начнется уже с 11 мая. Продолжительность отключений не превысит 14 дней, а в случае успешного проведения испытаний тепловых магистралей сроки отключения будут сокращены, сообщает «Минскэнерго». На его сайте можно узнать, когда именно отключат воду в вашем доме.

Энергетики предупреждают, что во время испытаний теплопроводы могут быть повреждены. Если вы обнаружите текущую воду или увидите пар из земли и колодцев, необходимо сообщить об этом диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам (017) 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру Центральной диспетчерской станции «Минскэнерго» по телефону (017) 227-35-24 или в ближайшее ЖЭУ.

А может ли стать пандемия поводом для корректировки графика? В «Минскэнерго» пояснили, что пока таких планов нет.

- Решение о переносе принимает Мингорисполком, в областях - облисполкомы. Если будет принято решение о переносе с учетом эпидемиологической обстановки, то, конечно, мы скорректируем график. Пока вариант переноса мы на рассматриваем, - сказал заместитель главного инженера "Минскэнерго" Владислав Орешко.

КСТАТИ

В прошлом году из-за проведения II Европейских игр в Минске был скорректирован график отключения горячей воды. С 17 июня по 3 июля у жителей всех районов была горячая вода. Работы, запланированные на этот период, возобновили с 4 июля.

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