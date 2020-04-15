Адреса, счета, контакты: как можно помочь белорусским медикам деньгами или делом

Коронавирус продолжает бушевать. И пока некоторым кажется, что ситуация несерьезная, другие находятся буквально в состоянии войны. За чужие жизни. Это медики. И им сейчас тяжело. Поэтому тысячи неравнодушных граждан сейчас помогают врачам. Кто чем может. «Комсомолка» собрала все основные способы помощи. Присоединяйтесь и вы!

Перевести деньги на благотворительный счет Минздрава

Еще в конце прошлого месяца министерство открыло специальный счет - в рублях и евро. Заявляется, что полученные средства будут направлены на «проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействие деятельности в области охраны здоровья населения в рамках работы по выявлению и лечению пациентов с COVID-19, а также для аккумулирования и дальнейшего распределения поступивших денежных средств, в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения, по согласованию с Минздравом». За 17 дней на счет уже перечислили 3,9 миллиона рублей и 78 тысяч евро. Главные спонсоры - Белорусский союз женщин, Белорусский профсоюз работников здравоохранения, а также ряд неназванных частных компаний. Минздрав отчитался о потраченных деньгах: купили 4 тысячи защитных стоматологических экранов, 100 тысяч медицинских комбинезонов, 2 тысячи тестов на COVID-19, 20 тысяч фильтрующих полумасок. Закуплено медcgfcb,jицинское оборудование на 88 тысяч рублей. Витебский областной клинический специализированный центр получил 50 пульсоксиметров и 10 кислородных концентраторов, Борисовская больница №2 - 25 пульсоксиметров и 5 кислородных концентраторов, 6-я ГКБ Минска - 25 пульсоксиметров и 5 кислородных концентраторов. Выделено также Br334 336 спонсорской помощи РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на изготовление наборов реагентов для выявления COVID-19.

Вот реквизиты счета:

Получатель платежа: ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования».

Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: AKBBBY2X, УНП: 190263723.

Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: AKBBBY2X, УНП: 190263723.

Сделать перевод может как предприятие, так и частное лицо - через ЕРИП.

Перевести деньги на благотворительную медиаплатформу «Имена»

Проект позиционируется как некоммерческий, задача - собрать деньги на закупку защитных средств для 15 тысяч соцработников, медсестер Красного Креста и волонтеров. Эти люди несколько раз в неделю обходят 92 000 одиноких больных пожилых людей. Всего нужно собрать 470 тысяч рублей, пока собрано 220 тысяч. Отчетность обещают предоставлять ежемесячно, причем делать это будет непосредственно Красный Крест и Министерство социальной защиты - сообщать, что закуплено и кому помогли. Оплатить можно через ЕРИП или платной SMS - причем на желаемую сумму. Помочь также могут и юрлица. Все подробности - на сайте проекта.

Помочь ресторану Grillman кормить докторов

В прошлом году белорусские активисты создали портал MOLAMOLA - для сбора средств на различные нужды. Любой человек может быстро организовать сбор средств. Единовременно пожертвовать можно от 5 до 500 рублей. Комиссия сервиса - 6% от каждого перевода, но не менее 1,1 рубля. В последнее время на портале появилось много проектов, связанных с борьбой с коронавирусом.

26 марта команда ресторана Grillman закрыла свое заведение и начала готовить комплексные обеды для сотрудников инфекционной больницы на Крапоткина и больницы №6. За два месяца ресторан собирается приготовить почти 23 тысячи порций. Основные расходы - 114 тысяч рублей - это собственные деньги владельцев ресторана. Часть продуктов бесплатно привозят партнеры - сети магазинов, производители мяса, хлеба, напитков, кондитерских изделий и одноразовой тары и упаковки. Тем не менее денег не хватает, и ребята объявили сбор 49 тысяч рублей. Уже собрали 44,5 тысячи.

Перевести деньги на счет активистов

На платформе MOLAMOLA сейчас около 30 кампаний по сбору денег на тему коронавируса в Беларуси. Большинство - на закупку средств защиты для медиков. Самый масштабный сбор устроил активист Андрей Ткачев. На закупку средств индивидуальной защиты для врачей он решил собрать 220 тысяч рублей. И 208 из них уже собрано!

На этой же платформе известный активист Андрей Стрижак собирает 85 тысяч рублей на закупку экстренно необходимых средств защиты для медиков. 80 тысяч рублей уже собрано. Все подробности и новости проекта тут.

Кроме помощи медикам тут собирают деньги на закупку продуктов пожилым людям Гомеля, организацию благотворительного онлайн-концерта белорусских рок-групп, печать плакатов и листовок с информацией о правилах поведения для пожилых людей и так далее. Вот список всех кампаний, направленных на борьбу с коронавирусом в Беларуси. Помните, что после сбора денег организатор кампании сможет распоряжаться ими по своему усмотрению, поэтому доверяйте только известным и проверенным авторам кампаний.

Нет денег? Помочь можно делами

Не обязательно иметь деньги, чтобы помочь тем, кто в такой помощи сейчас действительно нуждается. Можно помогать делами. Например, печатать дома листовки с информацией и расклеивать их по своему району. Можно приютить у себя дома какого-либо врача, можно стать волонтером, шить защитные костюмы для врачей, самостоятельно готовить и возить врачам еду и так далее. Вся информация собрана здесь.

А еще можно помогать собирать для медиков защитные щитки. Их производство наладили ребята из минского клуба «Хакерспейс» - это мастерская, где энтузиасты могут заниматься любимым делом, будь то радиолюбительство, конструирование, программирование, моделирование или даже художественное творчество. Они собрали деньги на пластик, кинули клич владельцам 3D-принтеров - и теперь производят заготовки, которые потом нужно вручную собирать. Связаться с представителями «Хакерспейса» можно здесь.

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