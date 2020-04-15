«Мама, бабушка ведь не умрет от коронавируса?». 7 советов от психолога, как снизить детскую тревогу из-за COVID-19

Многие малыши из-за пандемии сейчас дома с родителями на самоизоляции. Из-за бесконечных новостей о COVID-19 в телевизоре, интернете и разговорах между домашними многие дети стали тревожными, у некоторых появились серьезные страхи за жизнь родных.

Не все родители, в том числе и минчанка Наталья, которая написала на редакционную почту, понимают, как правильно вести себя в таких ситуациях.

- Мама, а что, наша бабушка тоже скоро умрет от коронавируса? И ты? - со слезами на глазах прибежала ко мне на кухню дочка, внимательно вглядываясь в мою реакцию, - рассказывает Наталья. - Пока я готовила ужин на кухне, моя восьмилетняя Катя увидела кадры из Италии, где каждый день хоронят сотни людей с коронавирусом. Скрывать от ребенка информацию я не могу и не буду. Ведь проблема, с которой мы все столкнулись, уже разрослась до мирового масштаба. Как говорить с ребенком о коронавирусе так, чтобы он понимал всю важность и серьезность происходящего, но при этом не слишком испугался и не потерял ко мне доверие?

Помочь ответить на этот вопрос мы попросили психолога Ольгу Корзун.

- Длительное время в самоизоляции и страх за жизнь самых близких для детской психики действительно травматичны, - комментирует психолог. - Разумеется, если родители видят, что ребенок тревожный, оставлять эту ситуацию без внимания нельзя.

Кстати, вот как, по мнению маленьких белорусов, выглядит коронавирус.

Тимур, 6 лет.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Дима, 9 летФото: Ольга ИВАШЕНКО

Ульяна, 8 летФото: Ольга ИВАШЕНКО

Варя, 9 лет.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Маша, 8 летФото: Ольга ИВАШЕНКО

Стас, 4 года.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Сестры Даша (7 лет) и Лиза (10 лет).Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Настя, 7 лет.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Дима, 9 летФото: Ольга ИВАШЕНКО

Варя, 9 лет.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Маша, 8 лет.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Никита, 5 лет.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Можете дать нам рабочие рецепты? Как снизить тревожность детей во время пандемии? - попросили мы психолога.

- Все дети разные, впрочем, как и родители. Дать рабочий для всех рецепт, нереально. Но могу дать рекомендации, которые многим родителям сейчас могут оказаться полезными.

1. Задавайте ребенку открытые вопросы и внимательно его слушайте

- Прежде всего, нужно узнать, что ваш ребенок уже знает о вирусе. Выберите для разговора комфортное для вас двоих место и время и разрешите ребенку свободно говорить. Рисование и сопутствующие истории - отличный в этом помощник.

Те рисунки, которые вы мне показали (речь о рисунках, которые дети наших читателей прислали в редакцию. - Ред.), действительно говорят о том, что многие дети представляют болезнь чудищем, которое грозит не только их семье, но и жителям всей планеты. А это для детей серьезно. Даже если слова, страхи и рисунки ребенка покажутся вам слишком преувеличенными, не говорите фразы «да не придумывай ты», «это все ерунда». Не избегайте и не преуменьшайте его проблемы. Дайте понять, что бояться болезней - естественно, а своей реакцией продемонстрируйте, что вы принимаете и разделяете его чувства и переживания. Так ребенок уяснит, что сможет рассказывать вам о своих проблемах. И что делать это не стыдно и не страшно.

2. Разговаривайте с ребенком честно

- Вы знаете свое чадо лучше, чем кто бы то ни был, - говорит психолог. - Постарайтесь разговаривать с ним о коронавирусе понятным и максимально доступным для него языком. Ребенок имеет право на честную информацию о происходящем в мире, а мы, взрослые, должны позаботиться об их безопасности и психологическом равновесии. Когда будете разговаривать с ребенком, следите за его реакцией, будьте чувствительны к его беспокойству. Если не можете ответить на какой-то вопрос, не придумывайте ответ, а просто найдите его вместе. К примеру, на сайте Всемирной организации здравоохранения. Заодно объясните, что доверять можно не всем источникам информации и что лучше пользоваться достоверными.

3. Научите защищать себя и близких

- В идеале - показывать это на личном примере. Это можно делать с юмором и виде игры, - рассказывает Ольга Корзун. - Я и сама мама двоих маленьких детей. Когда прихожу с работы, дети знают, что в начале я должна вымыть руки и снять верхнюю одежду. То есть сразу ко мне подходить нельзя. У них уже есть забава: как только я захожу в дом, несутся в свою комнату и закрываются, кто быстрее - убегают от коронавируса! Я в это время мою начисто руки, прячу верхнюю одежду подальше, потом обрабатываю дверные ручки - и тут с криком «Маму можно обнимать!» ко мне несутся дети. Все в безопасности и счастливы.

Один из лучших способов защитить детей от коронавируса - поощрять частое мытье рук и соблюдение дистанции. Делать это лучше вместе и ни в коем случае не запугивая. К примеру, мыть руки в танце, на личном примере показать, что правильно чихать в платок и локоть, без трагедии в голосе объяснять, что сейчас лучше не подходить слишком близко к людям, и обязательно рассказать, что и вы, и ваша бабушка, о которой ребенок беспокоится, делает все, чтобы не пострадать от коронавируса.

4. Подбадривайте ребенка

- Когда в интернете видим много тревожных кадров, даже у взрослых появляется ощущение, что беда нас окружает, - говорит психолог. - Дети же не всегда могут разграничить изображения на экране и личную реальность. Они на полном серьезе могут начать думать, что им грозит очень серьезная опасность. Задача взрослых на этом этапе - помочь ребенку справиться со стрессом. Расскажите ребенку, что у большинства людей коронавирус проявляется в легкой форме, и что многие взрослые прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.

Давайте ребенку возможность играть и отдыхать. На перегружайте занятиями, если вдруг наладили домашнее обучение. Насколько это возможно, постарайтесь следовать привычному расписанию и распорядку ребенка, особенно перед сном. Либо же помогите создать новый распорядок. К примеру, у нас с детьми в качестве релакса перед сном теперь вечерняя прогулка на улицу. В нашей местности вечером почти нет людей. Выходим. Дети понимают, что дома они не взаперти. Даже когда на улице почти безлюдно, стараемся надевать маски. Маска для нас - это символ личной ответственности и социальной вежливости. А у детей они еще и с классными детскими рисунками. Носят их с удовольствием.

5. Ищите помощников

Детям важно знать, что люди помогают друг другу. Расскажите им истории о медиках, которые сутками напролет лечат людей; о белорусах, которые старательно помогают медикам; об ученых, которые сейчас трудятся над созданием лекарства от коронавируса.

6. Продемонстрируйте ребенку свою заботу

- Когда ваш разговор подойдет к концу, обратите внимание на язык тела ребенка, его тон голоса, дыхание. Не оставляйте ребенка в тревожном состоянии, - рекомендует психолог. - Обнимите, напомните, что вы всегда позаботитесь о нем и выслушаете, если ему будет нужна помощь и поддержка.

7. Позаботьтесь о себе

- Запомните, лучше позаботиться о своем ребенке вы сможете, только если умеете заботиться о себе. Поверьте, дети прекрасно считывают тревожность родителей. И чтобы они были спокойны, в первую очередь спокойными должны быть родители. Если вы беспокойны или расстроены, найдите возможность уделить себе время, чтобы расслабиться и восстановиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач-инфекционист: Впереди - тяжелый месяц. Пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси еще не наступил

О том, какой путь борьбы с пандемией выбрала наша страна, а также о том, какая сегодня в Беларуси эпидемиологическая ситуация, мы поговорили с заместителем главврача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святославом Вельгиным [ПОДРОБНЕЕ]

«Обрабатывать телефон от коронавируса нужно так же часто, как и руки»: врач и химик - о том, как обеззаразить мобильный

Медик подтвердил: если мыть руки, но не обрабатывать мобильный телефон, который мы постоянно держим в руках, смысла в мерах против коронавируса будет мало [ПОДРОБНЕЕ]

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59 (принимаем только текстовые сообщения).