Учительницу в Гомеле приговорили к большому штрафу за надорванное ухо школьницы

В Гомеле завершился суд над бывшей учительницей гимназии №71 по обвинению матери 3-третьеклассницы. Как уже рассказывала «КП», в январе гимназистка вернулась домой с надорванным ухом - выяснилось, что на уроке у нее возник конфликт с учителем. Официально об инциденте так никто и не рассказал, но, по нашим данным, девочка по какой-то причине не хотела писать задания по математике на уроке, что сильно разозлило учительницу.

Суд решили сделать закрытым, поэтому подробности процесса неизвестны. Однако KP.BY попала на приговор: учительницу признали виновной в «Умышленном причинении легкого телесного повреждения» и наказали штрафом в 70 базовых величин - сейчас это 1890 рублей.

Мама школьницы не просила суд о материальной компенсации:

- Весь процесс обвиняемая отказывалась признавать свою вину и утверждала, что это произошло случайно. Поэтому для нас главное, что суд признал ее виновной. Мы не стремились к какому-то конкретному наказанию.

Сама педагог не согласна с приговором и будет его обжаловать:

- Я признавала свою вину, но частично. Считаю, что причиной травмы стало не то, что я дернула девочку - после моего урока она сама где-то травмировалась.

Напомним, мама подала заявление в милицию, и по итогам проверки в РОВД объяснили, что мама имеет право «возбудить в суде дело частного обвинения». В действиях учительницы есть состав преступления по статье Уголовного кодекса, но в этом случае возбудить дело могут только по заявлению в суд официального представителя потерпевшей > Мама так и сделала.

Учительница к тому времени уже уволилась из гимназии и больше пока нигде не работает. Известно, что в суде выступали психолог и медэксперт.