«Думали, что богатая»: троим парням в Гомеле дали по 11-15 лет за похищение женщины и разбой

В Гомеле закончилось рассмотрение громкого дела за похищение человека, разбой, кражу и угон машины. Каждый раз на процессе было шумно и многолюдно - семьи приходили поддерживать своих родственников-обвиняемых. Это - трое парней цыганской национальности, которым на время дерзкого преступления было по 17, 18 и 19 лет.

В сентябре прошлого года парни, почему-то, решили напасть на незнакомую женщину. Они знали, что она приезжает вечером домой с работы на своем белом BMW X6 и думали, что женщина богатая.

Как только гомельчанка припарковалась во дворе и вышла из машины, молодые люди сбили ее с ног, затолкали на заднее сиденье ее же авто и вывезли за город. В дороге женщину угрожали изнасиловать и убить, если она не даст парням 15 тыс. долларов. Та говорила, что таких денег у нее нет. В лесу злоумышленники решили осмотреть авто и нашли в багажнике 5 тыс. долларов и 400 рублей.

Родственники не могли смириться с таким наказаниемФото: Павел МИЦКЕВИЧ

После этого они успокоились и вернулись в город. Там бросили машину с женщиной в закоулке и убежали. Как раз в то время, когда измученная женщина пересела за руль и выезжала на дорогу, ее нашли оперативники. Оказалось, что соседи женщины заметили, как ее затолкали в машину, и позвонили в милицию. Все это время машину искали.

Через несколько дней всех троих подозреваемых удалось найти. Интересно, что самый младший из них, 17-летний, сбежал из-под стражи, когда его под конвоем привели в управление судмедэкспертиз. Но потом снова задержали - благодаря случайному прохожему.

Каждый раз при оглашении сроков в зале слышались всхлипы, вздохи, а то и проклятия. Импульсивные цыгане никак не могли смириться с таким наказанием и после очередной двухзначной цифры стали страшно кричать на судью. Сотрудникам конвоя и ОМОНа, который специально привели для обеспечения порядка, пришлось выводить нескольких женщин из зала.

Итог - по 14 и 15 лет двоим старшим парням, 11 - младшему. К слову, паренек настолько щуплый и низкий, что его даже не было видно за спинами конвоиров, на вид - лет 14-15, не больше. Однако он принял свой приговор совершенно спокойно. Не выдержал старший участник криминальной драмы: «Лучше бы пусть расстреляли! Как такой срок сидеть?».

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.