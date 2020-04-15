Как инфекцию переносят беременные, дети и курящие, хватит ли в Беларуси аппаратов ИВЛ. Минздрав ответил на вопросы о коронавирусе

Во вторник, 14 апреля, Минздрав провел онлайн-трансляцию на тему «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология».

Замминистра здравоохранения Елена Богдан ответила на общие вопросы. Она отметила, что в некоторых регионах случаев заражения коронавирусом меньше, чем в Минске и Витебске, но это не значит, что в других городах не нужно соблюдать меры профилактики. В Минске зарегистрирован 1691 случай, в Витебской области - 848, в Минской области - 359, в Могилевской области - 151, в Гомельской области - 106, в Брестской - 73 случая, в Гродненской - 53. Цифры были актуальны на 14 апреля.

На 14 апреля в Беларуси было 80 детей с коронавирусом и 10 беременныхФото: Святослав ЗОРКИЙ

Отвечая на вопрос о том, когда в Беларуси будет пик заболеваемости коронавирусом, Елена Богдан отметила, что, предположительно, регистрировать по 300 - 400 новых случаев в сутки будут еще две - три недели.

Можно предположить, что за три недели количество инфицированных увеличится примерно на 7350 человек - из расчета 350 человек в сутки. Тогда, с учетом уже известных случаев (3728 на 15 апреля), общее число зараженных к 5 мая составит 11 078.

В Беларусь скоро поступит экспериментальный японский препарат

Елена Богдан рассказала, что в ближайшее время в Беларусь поступит препарат «Авиган». Это экспериментальный японский противовирусный препарат.

- Его распределят по регионам пропорционально количеству пациентов, которые находятся в стационарах.

В научном сообществе сейчас обсуждают, помогает ли от коронавируса прививка от туберкулеза. Но пока, сказали во время трансляции, достоверных данных об этом нет.

По словам Елены Богдан, аппаратов ИВЛ в Беларуси достаточно. Фото использовано в качестве иллюстрацииФото: Алексей БУЛАТОВ

Поступил медикам вопрос и о влиянии курения на течение инфекции.

- Мы обязательно анализируем все вредные привычки, которые есть у человека, в том числе курение. Пока мы не можем сделать серьезных выводов, но отягощение течения у пациентов, которые курят, мы однозначно видим.

«Людям с хроническими заболеваниями лучше не приходить на пасхальные богослужения»

Сотрудники Минздрава дважды встречались со священниками. 11 апреля митрополит Павел подписал рекомендации по проведению всех пасхальных мероприятий, чтобы минимизировать возможность заражения и передачи вируса прихожанам.

- Первое и самое главное: людям, которые имеют тяжелые хронические заболевания, признаки респираторных инфекций, рекомендовано остаться дома и не посещать пасхальных богослужения, - рассказала замминистра.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют остаться дома на ПасхуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Упомянула Елена Богдан и тему оснащенности больниц медоборудованием.

- У нас 2200 ИВЛ, 1500 наркозно-дыхательных аппаратов. Сейчас на ИВЛ находится 57 человек - запас достаточен.

Она сообщила, что 85% процентов пациентов переносят заболевание бессимптомно и легко.

- Там никакого следа коронавирус не оставляет. Для тех, кому будет необходима стационарная реабилитация, подготовлено одно из медучреждений.

Подвержены ли беременные большему риску и возможны ли осложнения из-за коронавируса

Большой блок вопросов, на которые ответили специалисты во время прямой трансляции, касался беременности и детей. Как рассказала главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда, сейчас нет убедительных данных о том, что беременные женщины больше подвержены риску заболеть и умереть от коронавируса.

- При этом каждая беременная должна рассматриваться как пациентка высокого риска, особенно в сроке беременности, который превышает 24 недели: в это время изменяется иммунитет и анатомо-физиологические особенности женщины.

Есть, по словам специалиста, и определенные риски для ребенка.

- Невынашивание беременности на маленьких сроках составляет примерно 2%, риск задержки развития - 10%, преждевременные роды - около 3%.

Здоровым беременным женщинам пока рекомендуют реже посещать женские консультации.

На 14 апреля в Беларуси было зарегистрировано 10 беременных пациенток с коронавирусом. Роды инфицированных женщин будут проходить в изолированных родзалах, пациенткам рекомендуют быть в масках.

- Первое, чем отличаются роды этих пациенток, - необходимо постоянное мониторное наблюдение состояния плода, нужно контролировать насыщение крови кислородом ежечасно, - объясняет Людмила Кеда. Сейчас нет указаний на то, что этим пациенткам показано кесарево сечение: нет доказательств о вертикальном пути передачи инфекции.

Если у женщины COVID-19, необходимо отказаться в родах от отсроченного пережимания пуповины. Не рекомендуют выкладывать ребенка маме на живот.

Елена Богдан рассказала, что в ближайшее время в Беларусь поступит препарат «Авиган»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

От домашних родов Минздрав сейчас рекомендует отказаться.

- Это вопрос, который сейчас задают многие мамы, - говорит Людмила Кеда. - Домашние роды - это огромный риск как для самой женщины, так и для плода. Поэтому остаться дома - это подвергнуть себя огромному риску. Зачастую осложнения возникают очень быстро - счет идет на минуты. Оказание неотложной помощи невозможно в домашних условиях, поэтому домашние роды - это безумие. Риск заражения коронавирусом в роддоме с учетом всех мер, которые мы принимаем, несравним с тем, что может случиться, если мама остается дома.

Не пустят сейчас на роды и партнера - эти меры приняли для того, чтобы уменьшить риск возникновения инфекции в роддоме, из-за этого отменены и посещения мам в роддомах. А вот индивидуальное ведение родов никто не отменял.

Выписка молодых мам с ребенком из роддома будет проходить в обычном режиме, но врачи рекомендуют максимально ограничить количество родственников.

Один из вопросов во время трансляции поступил от молодой мамы с положительным тестом на коронавирус, которой врач запретил кормить ребенка грудью.

- Четких подтверждений того, что коронавирус передается через грудное молоко, нет. Но это вирусная инфекция, поэтому мероприятия направлены на разобщение заболевшей матери и ребенка. Мы не рекомендуем кормить грудным молоком в таком случае, потому что мама принимает лекарства, а они могут попасть через грудное молоко ребенку, - прокомментировала главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь. При этом, если лекарство совместимо с грудным вскармливанием и у мамы нет клинических симптомов, можно продолжать кормить ребенка грудным молоком.

Дадут ли больничный родителям ребенка на самоизоляции и как переносят инфекцию дети

Татьяна Бурдь отметила, что, как правило, дети переносят инфекцию легко, температура не достигает критичных цифр.

- На первом месте - тошнота, рвота. Может быть боль в горле или небольшой кашель. Гулять с детьми на улице можно и даже нужно. Но выбирайте тихие участки, где много воздуха и мало людей.

Госпитализируют детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 и тех, кто является контактами 1-го и 2-го уровней с клиническими признаками. Контактных детей могут оставить дома, если родители обеспечат им самоизоляцию и будут выполнять рекомендации врачей. Больничный родителям, которые остались дома с детьми, не выдадут.

- Дадут справку о временной нетрудоспособности на весь срок самоизоляции ребенка, - отвечает Людмила Кеда. - У ребенка должно быть отдельное помещение, отдельная посуда, зубная щетка и другие предметы личной гигиены. Если это однокомнатная квартира, нужно держать дистанцию от остальных членов семьи - минимум 1,5 метра. Если нужно выйти из квартиры, ребенок должен надеть маску, перчатки, держать социальную дистанцию.

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