2020-04-15T18:27:32+03:00
Общество
КП Беларусь

«Один респиратор продавал за 15 рублей». Минчанин заработал 70 тысяч рублей на продаже масок под видом респираторов

Предположительно, мужчина обманул больше 300 человек, следователи ищут потерпевших
Алеся ДОБЫШ
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Перекупщики нашли способ заработать на ажиотажном спросеПерекупщики нашли способ заработать на ажиотажном спросеФото: Павел МАРТИНЧИК
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Пока белорусы активно скупают маски, кто-то находит способ на этом незаконно заработать. Минчанин разместил в интернете объявление о том, что принимает заказы на американские респираторы со специальным клапаном и классом защиты FPP2 и FPP3 - это респираторы с высокой степенью очистки (от 94 до 99% примесей в воздухе), стоят они значительно дороже обычных одноразовых масок. На своем сайте мужчина выставил немаленькую цену - 15 рублей за штуку. Подробности сообщает Следственный комитет и Комитет госконтроля.

Регистрация ИП была оформлена на 35-летнюю женщину, продажами от ее имени занимался муж. Потенциальным покупателям мужчина говорил, что у него есть все сертификаты на эти респираторы, но, как оказывалось позже, покупатели получали обычные хлопковые медицинские повязки без маркировки.

Деньги за товар мужчина получал наложенным платежом. Посылки покупателям доставляли курьеры «Белпочты». Это значит, что у людей не было возможности проверить содержимое посылки и отказаться от товара - сначала они должны были рассчитаться с курьером.

Получив повязки, недовольные покупатели пытались дозвониться продавцу. На своих сайтах он указывал два номера: один - для консультации перед продажей, а второй - для претензий. Но, по словам обманутых людей, дозвониться по второму номеру им не удавалось.

По данным «Белпочты», которые есть у Комитета госконтроля, посылки получили более 300 человек, продавец мог заработать на этом свыше 70 тысяч рублей.

Дома у мужчины нашли 600 хлопковых медицинских масок.

Но пока в Следственный комитет обратились только двое потерпевших, ущерб - 1,6 тысячи рублей. Если вы пострадали от его действий, сообщите по телефонам: (8017) 389-55-55 или (8044) 500-31-11.

Это уже не первый случай мошенничества, связанный с продажей масок. В начале марта милиция изъяла у минчанина 12 тысяч масок, которые он перепродавал через интернет. Парень покупал маски в России, а потом продавал в несколько раз дороже через соцсети.

Мужчина из Гродно выбрал еще более простую схему: покупал маски, перчатки и антисептики в аптеках, увеличивал их стоимость и продавал в интернете. Маски и перчатки, которые у него нашли, оценили в 826 рублей - молодой человек рассчитывал на прибыль гораздо выше этой суммы. Милиция составила протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.

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