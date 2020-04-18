«Прошу всех поберечься, а 73-летняя женщина пришла для лазерного омоложения интимного места!»: гинеколог - о работе во время коронавируса

В марте Оксану Борисовну госпитализировали в Борисовскую инфекционную больницу. Выяснилось, что она контакт 2-го уровня, и ее забрали на скорой.

- Все произошло неожиданно. С середины февраля я месяц училась на курсах повышения квалификации, но периодически выходила на работу, в том числе и 8 марта. До окончания курсов оставалось три дня, и я должна была уйти в отпуск. Планов - громадье. И вдруг звонок: «Вы контакт 2-го уровня». Оказалось, 8 марта в нашем медцентре на приеме был пациент, у которого обнаружили коронавирус. И он находился где-то недалеко от меня.

Поскольку я живу за городом, мои данные передали в Смолевичскую больницу. Через час за мной прислали скорую (тогда еще контакты 2-го уровня изолировали) и повезли в Боровляны в госпиталь ветеранов ВОВ. При поступлении градусник неожиданно показал 37,7, измерили еще - 36,8 и 37,2. Самочувствие было нормальным, но температура стала поводом для госпитализации в инфекционную больницу Борисова.

Встречали меня как пациента с особо опасной инфекцией - в полной экипировке. Провели обследование, взяли мазок, ответ пришел через 4 дня - отрицательный. Я обрадовалась, но, несмотря на хорошее самочувствие и нормальную температуру, домой не пустили. Пробыла там до получения второго отрицательного теста.

Если честно, я немного опасалась ехать в районную больницу, но уезжала оттуда с чувством огромной благодарности за профессионализм всех сотрудников отделения - врачей, медицинских сестер, санитарок. Несмотря на нагрузку, они всегда были доброжелательны, готовы помочь, поддержать эмоционально. Как врач, я обратила внимание, насколько четко все сотрудники соблюдают санэпидрежим, в палате дважды в день проводили влажную уборку с применением дезсредств, весь персонал заходил только в средствах индивидуальной защиты.

«В той или иной форме мы все встретимся с COVID-19»

- Но, на мой взгляд, контакты 2-го, да и 1-го уровня, нет необходимости держать в больницах, это большая нагрузка на бюджет страны и медперсонал. Во многих странах принята самоизоляция в домашних условиях на 14 дней. К тому же, если человек имел контакт с инфицированным, это не значит, что он обязательно заболеет. Имеют значение множество факторов, в том числе длительность контакта, состояние иммунитета, наличие хронических заболеваний, возраст.

Но одно дело, если контакт находится в изоляции дома, другое - если в палате несколько контактов и до получения результатов тестов никто не знает, у кого есть инфекция, у кого нет. В итоге, могут заразиться все.

Надо понимать, что в той или иной форме мы все встретимся с COVID-19. Кто-то в виде носительства и не заметит этого, кто-то в легкой форме ОВИ, а у кого-то это будет течение средней и тяжелой степени. Я не смею утверждать наверняка, я не инфекционист и не эпидемиолог, но уже где-то с середины января этого года многие мои знакомые, пациенты, родственники в России, Беларуси, Польше имели жалобы, похожие на COVID-19: повышение температуры, сухой кашель, тяжесть за грудиной, затруднение дыхания, полное исчезновение обоняния.

В этот период года в Беларусь приезжает много наших соотечественников, которые живут за границей, но лечиться предпочитают здесь. Не исключено, что уже тогда мы столкнулись с новым вирусом, переболели, но не поняли этого, не знали. Похожие симптомы были и у меня, но они достаточно быстро прошли, возможно, благодаря витамину D (или, как его называют, гормон-D), который постоянно принимаю уже много лет и назначаю своим пациенткам.

Я давно знаю о его положительном влиянии на организм - он улучшает функции гормональных желез, обмен веществ, снижает риск развития многих заболеваний. И одно из самых главных свойств - улучшение иммунной системы. На эту тему много информации, в том числе данные исследования, проведенного в 2009 - 2010 годах в Англии, показывающего, что уровень в крови витамина D более 38 нг/мл может привести к значительной пользе для здоровья за счет снижения болезней от вирусных инфекций, как минимум - от вирусных инфекций дыхательных путей.

«Надевайте, пожалуйста, во время визита к врачу любой специальности маски и перчатки»

- Я много общаюсь в соцсетях с однокурсниками, коллегами из разных стран. Кто-то уже на передовой, кто-то готовится. Некоторые, к сожалению, спасая пациентов, заболели сами. Каждый день врачи, средний и младший персонал находятся в зоне риска, хронического стресса.

Перед взлетом самолета нас учат: при экстренной ситуации сначала обеспечь кислородом себя, а затем тех, кто рядом. Так надо поступать и сейчас - с обеспечением безопасности медперсонала с целью снижения риска инфицирования больных.

Те, кто работает в инфекционных больницах и отделениях, имеют средства индивидуальной защиты (другой вопрос - в достаточном ли количестве?), и это правильно. Но специалисты на первичном приеме, узкие специалисты работают в прежнем режиме с минимальным набором средств защиты.

Мы не знаем, кто к нам придет в следующую минуту - заболевший, носитель или бессимптомный? Но если врачи заболеют, кто будет лечить? Конечно, сказывается дефицит масок, которые, по правилам, нужно менять каждые два часа.

Надеюсь, проблема скоро решится. Хочу обратиться к пациентам. Надевайте, пожалуйста, во время визита к врачу любой специальности маски и перчатки. Особенно, если у вас есть признаки респираторной инфекции.

Не забывайте, пожалуйста, что осмотр пациента врачом - близкий контакт, и таких, как вы, у врача в течение рабочего дня десятки. Если врач и пациент в масках - это уменьшает риски взаимного инфицирования. Ношение масок и перчаток во время пандемии - один из видов социального дистанцирования.

- Рассказывали, что сейчас люди меньше ходят по врачам, реже вызывают скорую. На фоне коронавируса многие болезни перестали казаться критичными, их «отложили» до лучших времен?

- Жизнь продолжается. Врачи всех специальностей продолжают оказывать помощь пациентам. Но все-таки надо понимать, что во время пандемии к врачам нужно ходить по делу, взвесив риск и пользу. При острой необходимости нужно обращаться, есть заболевания, требующие динамического наблюдения и лечения.

Но если вдруг вас осенило, что вы на фоне насморка и кашля хотите срочно обсудить с гинекологом подбор оральных контрацептивов - убедительная просьба: сначала полечитесь, а потом приходите, иначе может случиться так, что вместе с этим доктором вы будете лежать в одной палате с одним и тем же диагнозом, не относящимся к гинекологическим проблемам.

Многие процедуры и исследования, которые не являются срочными, нужно отложить до лучших времен. Особенно это касается людей старшей возрастной группы.

Недавно пришла женщина 73 лет для лазерного лечения интимного места. Процедура нужная, но пришлось ей объяснять, что в настоящее время это вряд ли те манипуляции, которые ей необходимы, что она очень рискует в ее возрасте, посещая общественные места, особенно без маски.

Потому что именно пожилые сейчас в зоне риска, но многие почему-то уверены, что их это не коснется.

Мои родители живут в Канаде. Там все очень строго. Родители из квартиры не выходят. Сестра покупает продукты, привозит, ставит под дверь и уходит. И только тогда они открывают дверь и забирают пакет. Отец по болезни периодически посещает медцентр, на пороге всегда проверяют температуру, другие показатели. Сопровождающих не пускают. По улицам никто не ходит.

- Это канадцы такие сознательные?

- Нет, людей можно дисциплинировать только штрафами. Не подстриг лужайку, не почистил снег возле дома - штраф, причем без предупреждения. Там все дисциплинируется только на очень больших штрафах. То же самое в Польше, где учится, а сейчас находится на карантине моя дочь.

Ходить некуда - все закрыто, не работают ни магазины, ни кафе, ни спортивные центры, ни академия. Учеба - онлайн.

Выходить на улицу, конечно, можно, но небольшой компанией.

На Пасху три дня все были дома. С 16 апреля на улице можно будет появляться только в масках и перчатках. Тем, кто нарушает обязательный режим самоизоляции, штраф 30 000 злотых (около 6,5 тысяч евро).

Людей можно дисциплинировать только штрафом. А у нас многие поехали на дачи, повезли заразу по деревням.

Карантин в БНТУ - тут же взяли билеты, разъехались по городам и селам родной Беларуси.

С ужасом смотрела ночную католическую пасхальную службу в одном из храмов (и там были люди!): батюшки макали хлебцы в емкость с жидкостью и руками клали в рот своим прихожанам…

Иногда есть необходимость ездить в маршрутках. Ни разу не видела водителей в масках и перчатках, пассажиры тоже себя не утруждают «спецодеждой», естественно, что расчет идет наличными из рук в руки.

Ни разу не видела, чтобы на конечной остановке водитель хоть раз провел обработку салона. Это безответственность или наше славянское авось?

Встречали меня как пациента с особо опасной инфекцией - в полной экипировке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас все учат мыть руки, и при этом, заходя в транспорт, видишь почти у всех в руках мобильники, все на уровне лица, около рта. Вот он - разносчик заразы.

Мало кто думает, что их надо протирать не реже, чем руки.

Или те же маски. Некоторые спускают защитные маски под губы, к подбородку, не понимая, что это место должно быть защищено в первую очередь.

Или достают из сумки маску, где она лежит без пакета, среди прочих вещей. И надевают это на лицо… Не все понимают, что если ты снял маску - то ее надо либо выбросить, либо постирать.

Если решил стирать - значит, до этого момента должен держать использованную маску в закрытом пакете, отдельно от других вещей. Она не должна валяться в сумке.

А постирав маску, пакет, в котором она была - нужно утилизировать. Только соблюдая элементарные меры безопасности, можно спасти не только себя, но и пожилых близких.

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