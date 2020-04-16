Телеведущий Артем Рыбакин: «У нас дома посуда заканчивается раз в месяц! Не доволен - брось тарелку»

- Артем, вы стали первым белорусским блогером с проектом «Клубный штрих» в YouTube, где давали критическую оценку ночным клубам. Тогда вы казались невероятным хамом…

- Да, но в 21 год мог себе позволить! Поэтому «Клубный штрих» так и выстрелил: у выпусков были миллионы просмотров. Тогда это было просто сумасшествие. Меня знала вся молодежь, но я, признаюсь, не понимал всеобщей любви к моему образу - это же редкостный засранец… Моя аудитория росла вместе со мной, поэтому она ко мне достаточна лояльна. Они знали меня как дебошира, но сейчас видят мое развитие: я остался балагуром, только стал добрым и воспитанным (улыбается).

Правда, мои родители не были довольны моим образом в интернете, но когда я объяснил им правила игры - негатив лучше позитива для роста популярности - мы смотрели выпуски и хохотали вместе.

- Не думали о том, что вы слишком рано завершили эту историю? Посмотрите, как сейчас популярны видеоблогеры…

- Не завершил эту историю - просто попрощался с образом малолетнего дебошира. Мне 31 год, и я стараюсь делать качественный продукт и думать о репутации. Да, есть популярность и заработки, но всегда нужно думать, какой ценой это дается.

Артем Рыбакин признался, что он человек ранимый, но давно научился не реагировать на негатив общества.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Когда считаешь себя повелителем мира - это страшное состояние»

- А после главной роли в фильма «Стая» не хотелось ворваться в актерскую среду?

- Да, у меня была главная роль, но после съемок все сошло на нет. Я тогда переживал свою звездную болезнь. Это страшное состояние - когда ты считаешь себя повелителем мира (улыбается). В какой-то момент понял, что никуда не приду, если буду бездействовать. Разозлился и решил: если вы меня не снимаете, буду сам себя снимать! Грезил телевидением, а популярность в YouTube дала мне возможность прийти на ТВ без кастингов - мне сразу дали авторский проект «Живи вкусно с Артемом Рыбакиным». И вот уже 10 лет я работаю на белорусском телевидении. Года полтора назад меня пригласили на стажировку на телеканал «Россия 1» - они искали новые лица. Летал в Москву целый месяц, сняли восемь пилотов. Но проект пока так и не вышел. Но это нормально, из этого жизнь и состоит. Для меня это колоссальный опыт.

- У вас много проектов на телевидении, но, наверное, мечта каждого ведущего - собственное вечернее шоу. На «Беларусь 1» это «Макаёнка, 9», а на ОНТ ниша пустует. Не думали, что как продюсер могли бы создать шоу и стать его ведущим?

- Буду лицемером, если скажу, что не думал… Когда ребята сделали «Макаёнка, 9», радовался за них. Да, за что-то их можно критиковать, но по факту только они взяли и что-то сделали.

Я же решил вернуться к тому, что у меня получается лучше всего, а именно - к продюсированию и созданию собственных проектов. На сегодня у меня есть три проекта, которыми я занимаюсь как продюсер. Уйдут они на телевидение или в YouTube, пока не знаю. Оба шоу мы ведем с супругой Таис. Первое - социальный проект, где мы за 21 день будет исполнять желания наших героев: не получить последний iPhone, а, например, стать артистом или найти свою любовь. Таис будет в роли доброго ангела, я - в роли беса, буду жестко выбивать лень и дурь из людей. Второй проект - реалити-шоу о том, как мы с Таис делаем ремонт в нашей квартире. Рабочее название «Ремонт без развода»: не зря же есть стереотип, что сделать ремонт и не развестись смогли единицы (смеется). А с третьим вы скоро познакомитесь сами: скажу только, что называться он будет « В гостях у Рыбакиных».

В 19 лет Артем снялся в главной роли в драме «Стая» с народным артистом РФ Сергеем Гармашем. Фото: личный архив.

«Когда с Таис впервые увиделись, подумали друг о друге не самые лестные вещи»

- Простите, я всегда жене отвечаю, - извинился Артем после телефонного разговора с женой.

- Вы очень тепло говорите о своем втором браке (Рыбакин был женат, но в 2018 году брак распался. - Ред). А что вспоминаете о первом?

- (Пауза.) Крайне редко первые браки могут быть осознанными. И, конечно, всем хочется раз и навсегда. Но чаще всего в юности все женятся из чувства долга. В первом браке просуществовал 3,5 года, и после рождения дочки Евы мы стали чужими людьми, не выдержав испытаний трудностями. Долго чувствовал долг перед ребенком и думал, что правильно сохранять семью до последнего, даже через нежелание бывшей супруги. Но несчастные родители - это неправильно. Мы поставили точку и долго молчали о фактическом разрыве, думая, что все сойдет на нет само собой. Но я ни о чем не жалею, ведь если бы не знал, как это бывает, не ценил бы то, что имею сейчас - когда есть истинная близость, взаимопонимание, поддержка и уважение.

Я рад, что у меня есть дочка от прошлого брака, и сейчас пытаюсь сделать так, чтобы чаще с ней видеться. Кстати, Ева подружилась с дочкой Таис Софией. И мечтаю, что вскоре они станут еще роднее, когда у нас с Таис появится общий ребенок.

Супруги друг для друга не только муж и жена, но и друзья и бизнес-партнеры. Фото: личный архив.

- Знаю, что сначала вы с Таисией друг друга невзлюбили…

- Мы познакомились на съемке программы «Коробка передач» - я был тогда еще таким нарциссом на «Мини Купер», а Таис приехала на новеньком BMW X6, разодетая в меха (смеется). В общем, мы подумали друг о друге не самые лестные вещи и разъехались. Потом виделись пару раз по работе, но оба были в браке, поэтому даже не обменивались номерами. Когда и я, и она разорвали отношения, Таис переехала в Минск, а я жил один, мы снова увиделись – и тогда… Я не знаю, как объяснить это чувство, но желаю всем найти свою любовь, потому что это штука реально движет миром.

- Насколько я знаю, вашу пару в начале отношений часто обсуждали за спиной…

- Думаю, люди отреагировали так, потому что попросту не знали подробностей. Мой развод никак не связан с появлением Таис, как и я не причастен к ее разводу. Мы стали спасением друг для друга. Позже понял, что я зря молчал и что, как публичный человек, обязан был все прояснить... Тогда нам бы не пришлось столкнуться с бурей негатива.

У Артема с женой Таис случаются жаркие ссоры, но уже через 15 минут супруги мирятся. Фото: личный архив.

- Обычно мужчины, обжигаясь в отношениях, не спешат во второй брак. Это словно опять в омут с головой…

- Нет слова «опять». До Таис не мог представить, что бывают такие отношения. Это уникальная история, это построение будущего с хорошим фундаментом. Мы друг для друга не только муж и жена, мы друзья и бизнес-партнеры. У нас нет разделений на мужские и женские обязанности: я легко могу приготовить и завтрак, и ужин. Каждый из нас - независимая личность, при этом мы зависим друг от друга эмоционально. Мы с Таис везде вместе: на работе, на отдыхе, дома. Если она приболела, я останусь с ней, а не пойду с друзьями. Считаете меня подкаблучником? Если это о том, что я хочу сделать счастливой женщину, которую люблю, то да, я подкаблучник.

- Скептики скажут, что вы только два года в отношениях - это не срок для проверки любви…

- Пусть говорят, у нас день - как неделя жизни. Мы быстро поняли, что можем доверять друг другу, выстояв перед испытаниями. Для меня жена - надежный тыл, как и я для нее. На первом свидании мы рассказали друг другу о себе, и меня подкупила ее честность - редко увидишь в женщинах такое качество. Мы даже поженились через полгода, потому что взрослые люди, которые серьезно друг к другу относятся, должны быть мужем и женой. На мой взгляд, гражданский брак - это всегда возможность отступить назад.

Телеведущий считает, что гражданский брак - это всегда возможность отступить назад.Фото: личный архив.

- Насколько известно, Таис привыкла к роскошной жизни: дорогой автомобиль, люксовые вещи… Нужно этот уровень поддерживать.

- Я это понимаю. Но она продемонстрировала мне, что независима от вещей и железа. Ей нравятся хорошие, дорогие вещи, но это не влияет на степень ее счастья. Она зрелый человек, который многое видел. Таис внушает мне, что мы должны жить на качественном уровне. И даже обрисовала мне план минимум на 5 лет. Стимулирует, но не пилит. Будем работать. Всё в жену! (Улыбается.) Слушайте, самый классный проект, который я делаю и буду делать всю жизнь, - моя жена.

- Как ваши родители, которые вместе больше 30 лет, восприняли невестку?

- Они счастливы за меня. Таис и моя мама очень похожи: иногда они говорят одинаковыми фразами, у них похожие привычки. Таис относится к моей маме как к близкой подруге. Мой папа полюбил ее за преданность и любовь к его кулинарным талантам (улыбается). Всегда хотел построить крепкую семью, потому что главным примером взаимной любви были мои родители. Меня очень радует, что мои родители и родители супруги общаются. Сейчас наша цель - сплочение семьи, поэтому мы придумали историю семейных праздников. Мои родители живут в Минске, а родители Таис - в Гомеле, и мы решили, что без всяких оговорок будем собираться вместе на Рождество, Пасху, дни рождения. Сейчас, конечно, Пасха на грани срыва, но здесь мы уже не можем ничего поделать…

Артем и Таис поженились через полгода после первого свидания. Телеведущий признается, что в этом браке он абсолютно счастлив. Фото: личный архив.

- Артем, так чего же все-таки хотят мужчины?

- Счастья. А счастья без любимой женщины не бывает (улыбается). Мы с Таис открыто говорим друг о друге в соцсетях не ради того, чтобы вызвать зависть или похвастаться, а чтобы показать: семейная жизнь - это не каторга. Брак может быть счастливым. У всех бывают проблемы, и пара, которая говорит, что никогда не ругается, явно врет. Я видел своих родителей на протяжении всей жизни - любящие люди порой ругаются сильнее, чем не любящие. У нас дома с Таис посуда заканчивается раз в месяц! (Смеется.) Настоящая итальянская семья: не доволен - брось тарелку. И сразу легко становится. Если мы и ругаемся, то миримся через 15 минут. Нельзя в себе держать обиду на близкого человека - накопленный гнев обладает эффектом бомбы замедленного действия. Мы такую бомбу обезвреживаем сразу.

Родители Артема и Таис подружились. Всей семьей они собираются на главные праздники. Фото: личный архив.

ДОСЬЕ «КП»

Артем Рыбакин, 31 год. Впервые заявил о себе в 19 лет, когда снялся в главной роли в драме «Стая» производства «Беларусьфильм», где его партнером по фильму стал народный артист РФ Сергей Гармаш. В 21 год стал первым белорусским популярным блогером в YouTube с проектом «Клубный штрих». Ведущий телепрограмм «Коробка передач», «Трансформация» и «Доверяй и проверяй» («Беларусь 1»), «Живи вкусно с Артемом Рыбакиным» («БелМузТВ»), рекламной игры «Удача в придачу». Пять лет назад Артем открыл продакшен-студию, где продюсирует свои телепроекты. Женат вторым браком Таис Рыбакиной, от первого брака есть дочь Ева.