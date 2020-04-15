Болят суставы - это может быть рак желудка. Ревматолог об ошибках в диагнозах и неправильном лечении, стимулирующем рост опухолей

ДОСЬЕ «КП»

Николай Федорович Сорока - терапевт, ревматолог, доктор медицинских наук, профессор БГМУ. В 1972 году с отличием окончил МГМИ, прошел путь от аспиранта до заведующего кафедрой (2-я кафедра внутренних болезней БГМУ). С момента создания, более 40 лет, работал в 9-й клинике Минска. Под его руководством защищено 26 кандидатских и докторских диссертаций. Автор более 600 научных работ, в том числе 22 монографий, руководств, справочников, 10 брошюр, 13 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Принимает в Профессорском консультационном центре БГМУ и частном медцентре Минска.

- Николай Федорович, в советские годы ревматизмом считали поражение организма стрептококком, который приводил к пороку сердца. Сейчас таких случаев немного, ревматологов стало меньше. С чем сегодня приходят пациенты?

- Да, такого заболевания, которое вызывал стрептококк и которое в СССР называли ревматизмом, сейчас почти нет. А на Западе ревматизм всегда трактовали как боли в костях, мышцах, суставах. За эти десятилетия ревматология шагнула далеко вперед и сейчас объединяет порядка 150 заболеваний - и при каждом могут быть боли в суставах.

Самое частое - около 10%, причем в основном болеют пожилые - это остеоартрит. Раньше это заболевание называли остеоартроз, по-народному - отложение солей в суставах. Как минимум у каждого третьего после 60 есть его проявления, особенно у женщин в период менопаузы. Скорее всего, подобное было у мамы или бабушки.

В основном страдают крупные суставы: колени, тазобедренные, голеностопные, либо кисти - появляются утолщения пальчиков, костные разрастания.

Схожий процесс происходит и в позвоночнике: у нас это называется остеохондроз, за рубежом - остеоартрит позвоночника. Примерно 50% - это генетическая предрасположенность, 45% - неправильное строение суставов.

- При заболеваниях суставов на ранних стадиях обычно нет постоянных болей. В выходные на грядках поработали - в понедельник болят колени, через 2 - 3 дня прошло. На ранней стадии обращается к врачам всего 1% пациентов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Искривления позвоночника или дисплазия (врожденное недоразвитие) тазобедренных суставов - гарантия остеоартрита в будущем. Неправильная осанка ведет к неравномерному распределению нагрузки, травматизации, перегрузке хряща и развитию остеоартрита. Лишь в 5 - 6% мы не знаем причину развития болезни.

«80% пациентов приходят тогда, когда от хряща уже мало что осталось»

- При заболеваниях суставов на ранних стадиях обычно нет постоянных болей. Бывает, в выходные на грядках поработали, а в понедельник болят колени, через 2 - 3 дня прошло.

На ранней стадии обращается к врачам всего 1% пациентов.

На второй - еще 18%.

80% пациентов приходят на 3-й стадии, когда от хряща уже мало что осталось.

Хрящ не имеет нервов и сосудов, поэтому болезнь долго не проявляется. Если появилась боль в суставах, пусть и впервые, - болезнь уже проявилась. Это первая стадия, когда еще могут помочь хондропротекторы.

- Толку обращаться, если как таковых проявлений нет, и врач, скорее всего, отправит восвояси…

- Да, нередко врачи не любят пациентов с заболеваниями суставов. Болезнь часто зависит от возраста. Если 30-летний пациент жалуется на боль в суставах, скорее всего, это реактивный артрит - реакция организма на инфекцию.

Чаще виноваты урогенитальные инфекции (мочевых или гинекологических путей), на втором месте полость рта и на третьем - кишечные инфекции. У женщин нередко возникает цистит, после него могут появиться боли в пояснице, области крестца, в тазобедренных, коленных суставах. Важно ликвидировать очаг инфекции, тогда и суставы успокоятся.

Самое грозное заболевание суставов - ревматоидный артрит. Встречается у одного из 200 человек и в большинстве случаев приводит к инвалидности, разрушению сустава. В 4 раза чаще болеют женщины, пик заболеваемости 50 плюс минус 5 лет - когда идет гормональная перестройка организма…

У мужчин другая беда - подагра. За последние 20 лет в Европе и у нас заболеваемость увеличилась вдвое. Человек рождается с нарушенным обменом мочевой кислоты. Образ жизни - алкоголь, продукты с большим количеством пуринов, стрессы приводят к тому, что уровень мочевой кислоты в крови повышается значительно и выпадает в осадок. В первую очередь в суставах, потом - в почках, сосудах и др.

Генетически передается мальчикам, соотношение мужчин и женщин 9:1. Женщины болеют чаще в менопаузе, обычно - гиперстенический тип женщин (склонных к полноте. - Ред.).

Еще есть системные заболевания соединительной ткани, при которой обязательно болят суставы, развиваются артриты, поражаются внутренние органы. Самое грозное из них - системная красная волчанка, при ней вырабатываются антитела против собственных тканей. Страдают сердце, легкие, почки, суставы, головной мозг.

Кожные проявления - эффект бабочки на лице - есть только у 60%. Тогда диагноз ставится быстро. У 40% кожных проявлений нет, больные могут годами ходить по докторам - лечить почки, сердце и так далее.

- А анализ крови?

- Есть иммунологические тесты, которые помогают поставить диагноз. Но бывает, тест положительный, а болезни нет. Некоторые женщины любят сдать анализы рублей на 200 и в одном увидеть превышение нормы. И ходят по врачам, хоть проявления болезни отсутствуют. Нужно наблюдение, потому что анализы врачи не лечат. Бывает, что через полгода все исчезло, организм справился.

Или наоборот: анализы нормальные, а человек жалуется на боль. Нужна консультация опытного ревматолога, нередко проявляется психосоматика, при которой антидепрессанты помогают лучше обезболивающих.

Есть такая болезнь - фибромиалгия, когда пациент говорит: «У меня все болит! Плечи, локти, руки, колени, спина. Ночью спать не могу, не высыпаюсь - уставшая!» Обычно болеют женщины 40 - 45 лет. Часто ставится ошибочный диагноз остеохондроз, а нужны антидепрессанты и работа с психотерапевтом.

- Сейчас модно принимать витамин D, который, считается, улучшает работу разных органов.

- Когда-то считалось, что витамин D нужен для обмена кальция в организме, профилактики и лечения остеопороза. А потом оказалось, что витамин D влияет на работу иммунной системы, это и профилактика злокачественных опухолей, болезней сердца, он имеет отношение и к улучшению состояний при аутоиммунных нарушениях.

К примеру, в белорусской популяции часто встречается аутоиммунный тиреоидит (аутоиммунное воспаление щитовидной железы), а лекарств для его лечения нет.

Обычно, как у нас, так и в Европе, назначают витамин D, поскольку он может уменьшать чрезмерную, патологическую иммунную реакцию организма. Когда в Беларуси провели исследование, оказалось, что у 80% белорусов дефицит витамина D.

«При остеопорозе уровень кальция в крови всегда в норме»

- Слышала, что проблемы с суставами, позвоночником порой возникают из-за того, что мы всю жизнь жили со скрытым недостатком кальция.

- Все не так просто. Каждая третья женщина (чаще - худые и стройные) и каждый пятый мужчина предрасположены к остеопорозу. Обычно он проявляется в период менопаузы. Пока у женщины есть эстрогены - они защищают кости. А дальше все зависит от того, какую плотность костной ткани мы заложили в молодости.

На 80% это генетика. На 20% мы можем влиять правильным питанием - здесь нужен кальций (в том числе молоко и молочные продукты), нужен витамин D или солнышко, нужна физическая нагрузка для костей.

Если у вас остеопороз, необходимо принимать 1000 миллиграммов кальция в сутки, для профилактики достаточно 500 миллиграммов - курсами в любом возрасте.

- Как проверить, есть ли остеопороз? Некоторые видят нормальный показатель кальция в крови и считают, что у них все хорошо.

- При остеопорозе уровень кальция в крови всегда в норме. Анализ кальция сдают, чтобы отличить - это остеопороз или повышенная функция гормонов паращитовидной железы, когда также теряется кальций из костей. Вот тогда кальций в крови повышен, а при остеопорозе он всегда в норме. Как только он снижается - организм забирает кальций из костей. Минеральную плотность костей можно проверить остеоденситометрией.

- Каковы первые признаки остеопороза?

- Это могут быть боли в позвоночнике, иногда ошибочно их списывают на остеохондроз. Это уменьшение роста человека, появление жировых складок на боках, в поясничной области – из-за того что уменьшается высота позвонков. Плюс переломы: вроде бы и упал несильно, а кость сломалась…

- Есть профилактика болезней суставов?

- Существует профилактика остеоартрита для людей с гипермобильностью суставов. Часто это гимнастки, люди с чрезмерной подвижностью суставов, хрустом в суставах, когда сильно гнутся руки, ноги, пальцы, спина.

Многие смотрят, восхищаясь, а я вижу больного человека. У таких травмируются суставы, и со временем в 100% будет развиваться остеоартрит.

Таким людям многие врачи с молодого возраста, профилактически, рекомендуют курсы хондропротекторов.

Суставы должны двигаться, но их нельзя перегружать.

- 80% пациентов приходят на 3-й стадии, когда от хряща уже мало что осталось.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Сложно достать хламидию из сустава»

- Наши исследования показывают, что на здоровье суставов, особенно у молодых людей, влияет хламидийная инфекция. Она может вызывать реактивные артриты.

Если у пациентов с ревматоидным артритом есть хламидия, и лечить только ревматоидный артрит - ничего не получится, пока не уничтожим хламидии.

Есть болезнь - синдром Стилла у взрослых: лихорадка, боль в суставах, сыпь. Мы доказали, что эта болезнь вызывается хламидийной инфекцией, и лечим совершенно иначе - антибиотиками, избавляя людей от недуга.

- Казалось бы, чего проще: курс антибиотиков - и хламидия уйдет?

- Не все так просто. Хламидия живет внутри клетки - и только три группы антибиотиков действуют внутриклеточно. Хламидиоз требует длительного лечения - иногда до 9 месяцев непрерывного приема антибиотиков. Когда в организм поступают антибиотики, хламидии замирают внутри клетки и ждут, когда антибиотиков не станет. А затем снова начинают размножаться.

- Хламидия передается только половым путем?

- Так считали раньше. 25% - заражение бытовым путем, в том числе в ванной, бассейне, через глотание воды. Хламидия может переноситься по организму, куда ей нравится: рот, горло, половые органы, суставы. И достать ее из сустава сложно.

Очень важен иммунитет. Консультировал парня, у которого много лет держится температура. Он ездил к докторам в Москву, Санкт-Петербург, в Китай - и ничего. Вывод один - иммунодефицит, и на этом фоне организм поражают инфекции.

- А могут болеть суставы у людей с опухолями?

- Боль в суставах и проявления артрита могут быть и у людей со злокачественными образованиями. Например, у человека болят суставы - он еще не знает, что это организм кричит ему о том, что у него рак желудка.

Иногда ошибочно ставят диагноз «ревматоидный артрит». Начинают лечить, назначают гормоны, которые способствуют росту опухоли.

Если лечат артрит, а ответа на лечение нет - стоит задуматься: «А нет ли еще чего-то?»

При любом раке могут возникать так называемые паранеопластические артриты.

Например, рак легкого может давать поражение суставов кистей - утолщаются пальцы, появляются костные разрастания. Рак почки, женские раки тоже нередко дают боли в суставах.

- Если так много заболеваний ревматологического профиля, почему у нас так мало ревматологов?

- Да, показатель востребованности - очереди к ревматологам в частных центрах. И спрос на эту специальность будет расти, потому что сегодня человек мало двигается, есть вопросы к образу жизни. Будет прогрессировать и остеоартрит, и остеопороз, поскольку молочные продукты у молодежи не в моде.

- Есть и то, что в силах каждого: измените образ жизни, уделяя внимание тому, что и сколько вы едите, пьете, чем дышите и с каким настроением смотрите на этот мир.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Да, не все зависит от нас - ни врачи, ни пациенты не могут влиять на генетику, которая в нас заложена. Но есть и то, что в силах каждого: измените образ жизни, уделяя внимание тому, что и сколько вы едите, пьете, чем дышите и с каким настроением смотрите на этот мир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессор Валерий Кирковский: «Самое страшное для пациента - попасть в руки к уставшему хирургу»

Его уважают коллеги, побаиваются подчиненные и боготворят пациенты. В душе профессор Кирковский тот еще романтик - пишет стихи на белорусском языке и прекрасно рисует, но снаружи - циник похлеще доктора Хауса. Он много оперировал, затем посвятил себя науке и теперь знает все о гемосорбции, Уфо крови и плазмаферезе. Проще говоря - об очищении крови, которое необходимо в сотне случаев, когда больные уже отчаялись уповать на медикаментозную терапию и надеются на чудо [продолжение здесь]

Наше любимое сало может спровоцировать рак желудка

Профессор Юрий Мараховский рассказывает, так ли опасен глютен, как о нем говорят, и правильно ли не есть после шести вечера [продолжение здесь]