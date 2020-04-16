2020-04-16T20:04:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Вместо сериала и для настроения: белорусские писатели во время коронавируса участвуют в Больших онлайн-чтениях с «Комсомолкой»

Пока все мы стараемся остаться дома во время коронавируса, белорусские писатели и писательницы озвучивают фрагменты своих произведений читателям [видео]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Онлайн-чтения писателей "Комсомолка" провела впервые.Онлайн-чтения писателей "Комсомолка" провела впервые.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Из-за пандемии COVID-19 одно за одним отменились литературные мероприятия по всему миру. Конечно, коснулось это Беларуси и белорусских авторов: у кого-то задержался выход новых книг, у кого-то сорвалась поездка на книжную выставку за рубеж, а еще перенеслись на неопределенный срок встречи с читателями.

У читателей же, с одной стороны, благодаря появившимся более-менее свободным от привычных активностей вечерам есть возможность наконец прочесть бумажную или электронную книгу, о которой давно наслышан. Но, с другой стороны, специфика чтения теперь такова, что потенциальный читатель нередко стремится больше узнать об авторе, посмотреть его интервью, послушать, как он читает свои произведения.

«Комсомолка» пытается компенсировать вынужденный культурный пробел в то время, когда все мы стараемся остаться дома. Редакция предлагает познакомиться со своего рода мини-хрестоматией современной белорусской литературы.

Само собой, это не полный перечень имен нашей сегодняшней письменности, но они впечатляют: Наталья Батракова, Альгерд Бахаревич, Дмитрий Богославский, Змицер Вишнёв, Наум Гальперович, Вольга Гапеева, Адам Глобус, Леонид Дранько-Майсюк, Андрей Жвалевский, Валерина Кустова, Елена Масло, Вальжина Морт, Татьяна Недбай, Владимир Некляев, Евгения Пастернак, Людмила Рублевская, Анна Северинец, Илья Син, Таня Скарынкина, Юлия Тимофеева, Андрей Хаданович, Виктор Шнип, Людмила Щерба

В Больших онлайн-чтениях с «Комсомолкой», которыми мы продолжаем наш видео проект «Пока что дома», который начали с актерами белорусских театров, поучаствовали авторы самые разные, порой находящиеся на диаметрально противоположных полюсах – эстетических и жизненных. Тем не менее, в этом ролике, который длится примерно как эпизод комедийного сериала, белорусские писатели вместе. Они читают строки своих опубликованных, а также не широко известных стихов, прозы и пьес.

Читайте книги! И обязательно делитесь этим видео!

Пакуль што дама: Вялiкiя онлайн-чытаннi з "камсамолкай".Микита НЕДАВЕРКОВ

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