«Вечером пришла проверка, а утром на планерке дали новые цены». Лимоны, имбирь и чеснок подешевели - и хватать их перестали

После того как белорусы поверили в реальную угрозу коронавируса, с полок магазинов стали сметать природные иммуностимуляторы - чеснок, лимоны и имбирь. Как известно, чем выше спрос, тем выше цены. В итоге Комитет госконтроля и Министерство антимонопольного регулирования и торговли завалили звонками с жалобами, те провели проверку. Оказалось, что торговая надбавка на лимоны кое-где составляла почти 250%, и КГК дал рекомендацию магазинам снизить цены - иначе будет введено жесткое ценовое регулирование. Спустя неделю можно судить, что на многие магазины это подействовало.

- К нам поступило более 200 обращений, в основном они касались повышения цен на имбирь, лимоны и чеснок. Мы проводили совещание с ритейлом, и то, что цены снизились - вполне ожидаемо, - пояснили нам в пресс-службе Комитета госконтроля. В МАРТ нам оперативно ничего прояснить не смогли.

Мы прошлись и посмотрели цены на продукты в тех же магазинах, что и неделю назад. Как и в прошлый раз, самым дорогим магазином для покупки иммуностимулирующих продуктов оказался небольшой магазин у дома. Цены здесь за прошедшую неделю совершенно не изменились: чеснок продают за 20 рублей, имбирь за 35,9 рубля, а лимоны - за 9,7 рубля. Разве что вместо старого чеснока в той же корзине теперь лежит молодой. Здесь же нашлись одни из самых высоких ценников на лук-севок - 9 рублей - и авокадо - 22,5 рубля за кило.

Имбирь за 35,9 рубля.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

- Разве ж это дорого? - искренне удивляется кассир. - Говорят, в других магазинах чеснок по 25, а имбирь по 40 рублей. Но если у нас такие цены, значит, их повысил поставщик. Никто же не будет делать нереальную надбавку, чтобы отпугнуть покупателей. Наших покупателей цены не пугают: лимоны, имбирь или чеснок теперь берет каждый четвертый.

В другом магазине, где неделю назад был только чеснок по 15 рублей, а лимоны и имбирь разбирали за день, теперь всего навалом. Цены не изменились: имбирь - 25, лимоны - 10, а чеснок - 15 рублей. Неужели привозить стали больше?

Если присмотреться, то можно увидеть две разных цены на один чеснок.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

- Вы не поверите: привезли в этот раз всего вдвое больше, а люди стали брать меньше! Лимоны еще ладно, а вот имбирь никому не нужен, похоже: вторые сутки на витрине лежит, хотя неделю назад за час уходил. Загадочная белорусская душа, не иначе, - смеется продавец Алина.

Интересная ситуация в лотках с фруктами-овощами у дороги. Стоят они близко друг к другу, а цены отличаются в разы. В одной палатке лимоны по 9 рублей, в другой по 8, а в третьей - по 15. В одной из них нашелся самый дорогой имбирь в городе - 39 рублей за кило. Спрашиваю, чего так дорого?

Цены на лимон отличаются в разы.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

- Так он же совсем невесомый, его не надо брать килограмм, - говорит Эвелина. - Тут все сошлось: и доллар вырос, а это привозной товар, и поставки уменьшились и подорожали из-за закрытых границ, а тут еще и сезон простуд, когда многие укрепляют иммунитет. А вот лимоны у нас подешевели на 5 рублей за кило, недавно были по 15 рублей, а сейчас 10.

В следующем магазине, где еще недавно были самые дешевые лимоны по 5,99, сейчас новый ценник: 7,99 рубля за кило. Имбиря нет, чеснок лежит по 15 рублей.

- Имбирь свежего пока нет, перебои с поставками. Но привезли недорогой маринованный, его тоже хорошо берут. А вот чеснок привезли молодой, и лимонов вдвое больше. Но цена на них немного выросла, хотя бабушки приходят и говорят, что он у нас самый дешевый, - объясняет продавец Максим. - Насколько я могу судить, все уже укрепили иммунитет и теперь не хватают килограммами чеснок и лимоны, как раньше. Все равно все уходит быстро, но уже не мгновенно.

А вот в одной из сетей подешевело вообще все: чеснок на 5 рублей, лимоны на 7, а имбирь - на 6 рублей.

- Недавно у нас была проверка, пришли какие-то женщины, переписывали ценники, а потом пошли говорить с руководством. Не знаю, что они там обсуждали, но уже утром на планерке нам дали новые цены: лимоны и чеснок стали дешевле, а вот перцы и мандарины - дороже. Видно, директор получил взбучку за высокие цены, я слышала, что теперь цены нужно обосновывать, - рассказывает девушка-продавец в одном из гипермаркетов Минска.

Удивительным открытием стал магазин крупной сети, где товары повышенного спроса подешевели, а многие другие - подорожали. Чеснок подешевел на 4 рубля, о чем легко догадаться по двум ценникам под корзиной: старый - 15 рублей, а новый - 11. На мой вопрос продавец сказала только «Ой!» и убрала ценник с цифрой 15. Рядом с чесноком лежит имбирь по 22,5 рубля, лук-севок по 7 рублей, яблоки из Нидерландов по 8 рублей, перцы по 12 рублей, а загадочный фрукт питахайя стоил 11 рублей за штуку. Здесь же были самые дешевые лимоны - 6,8 рубля.

Яблоки из Нидерландов по 8 рублей за кило.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Из других удивительных открытий: в одном из гипермаркетов бросилась в глаза замороженная спаржа из Польши по 26 рублей за кило. В соседнем контейнере она же, но чуть короче и уже по 4 рубля, а на полке другого магазина свежая спаржа – всего 99,99 рублей за кило! Похоже, здесь длина играет решающее значение. Заодно замечаю, что здесь перцы стоят 17 рублей, томаты - 10 рублей, авокадо по 24, а вот лимоны подешевели до 8,9 рубля.

- Я иммунитет укрепляю мандаринами, которых в этом году очень много, обычно в апреле их уже не найти. Беру в этом магазине, здесь они всего по 4 рубля, а на Комаровке 7, и те безвкусные, - рассказывает пенсионерка Алла. - Чеснок и имбирь совсем не выношу, поэтому на них даже не смотрела, не знаю, сколько стоят. Да и много толку от всего этого? Если коронавирус подцепишь, то ничего уже спасет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Спрос растет - растет и цена, это нормальная рыночная экономика»

- Каждая торговая сеть пытается выжать из повышенного спроса максимальную для себя выгоду. Спрос растет - растет и цена, это нормальная рыночная экономика, - объясняет руководитель интернет-ресурса о розничной торговле Belretail.by Сергей Скороход. - Думаю, что часть торговых сетей повысила цены на условные антивирусные продукты обоснованно: спрос на них вырос, а поставки ограничены и влекут дополнительные расходы. Сегодня привезти фуру чеснока не так просто, как два месяца назад. Решение правительства ограничить рост цен на 0,5% мне кажется спонтанным, его ввели для того, чтобы исключить обвал экономики. Но затем цены все-таки разрешили повышать при условии, что это обосновано какими-то обстоятельствами. Кроме того, поднятие цен отсчитывается к ценам на 1 апреля. Скорее всего, в конце марта некоторые ретейлеры и импортеры знали или понимали, что такое решение будет, и подняли цены уже в марте. Это подтверждает инфляция в марте на уровне 0,9% в марте, чеснок уже тогда подорожал на 19%. Дефицит на такие продукты, как имбирь, чеснок и лимоны, наблюдается сейчас во всем мире, а вырастить их в Беларуси за две недели не получится. У тех, кто не успел повысить цены в марте, такие продукты просто исчезнут из торговли. Продавать их себе в убыток крупные торговые сети не будут, у них рентабельность до 1%. Если во всем мире вырос спрос на имбирь, то поставщики подняли на него цену. Такие цены регулируются исключительно рыночными и сезонными обстоятельствами. А те, кто сейчас понизил цены на эти продукты из-за испуга, стали распродавать партии, закупленные по нормальной цене.