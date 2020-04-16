«Да, теперь на 40% дешевле, зато люди стали возвращаться»: как белорусский бизнес перестраивается из-за коронавируса

Первое, что приходит в голову, когда думаешь о процветающем во время пандемии бизнесе, - онлайн-доставка продуктов и товаров первой необходимости. О том, что эта сфера на подъеме, можно судить по тому, как моментально разлетается время доставки на дом на сайте онлайн-гипермаркета «Е-доставка». А сегодня доставлять продукты и товары первой необходимости онлайн стали и другие компании и магазины.

Например, в сети магазинов «Мила» планировали запускать интернет-магазин, но позже. Пандемия скорректировала сроки, и в ближайшее время «Мила» организует курьерскую бесконтактную доставку по всей Беларуси.

- Ассортимент интернет-магазина будет состоять из наиболее востребованных покупателями товаров сети, - говорят представители «Милы». В сети сравнили, что покупали у них в марте прошлого года и в этом году, и увидели: потребительские предпочтения сместились в сторону товаров первой необходимости - мыла, гелей для душа, туалетной бумаги и влажных салфеток, а также средств для уборки и чистки дома.

В одном из крупнейших интернет-магазинов Беларуси Oz.by не стали раскрывать цифры роста продаж на фоне коронавируса, но рассказали, что в последнее время лидерами продаж стали антисептики и маски.

- Заметно увеличился спрос на наборы для рисования картин по номерам, для творчества, на пазлы, вырос интерес к настольным играм. А вот на книги увеличения спроса не заметили, тут все стабильно. Кстати, лидером продаж стала книга «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Синсеро, - отметила Елизавета Арцуева, PR-специалист OZ. - А поскольку сейчас востребована продажа продуктов питания через интернет, мы расширяем этот ассортимент и готовы доставлять удобным и безопасным для клиента способом.

Организовали доставку и рестораны - мы нашли предложения по доставке на дом не только привычных суши или пиццы, но и других блюд от 450 ресторанов Минска и областных центров на сайте menu.by. Борщ, драники, котлеты, низкокалорийные торты и даже суп из авокадо привезут домой при сумме заказа в 15 рублей (стоимость доставки рассчитывается в зависимости от расстояния).

Языки, фитнес и психологи на удаленке

Многие компании, даже не предполагавшие, что с клиентами можно работать онлайн, уже успели переформатировать свой бизнес под новые реалии. Конечно, парикмахер в интернете не пострижет, но учитель английского или тренер вполне может провести онлайн-занятие. Даже групповое - например, с помощью популярной сейчас конференц-связи Zoom, когда на экране видно всех участников занятия или встречи.

Многие частные школы уже перешли на дистанционное обучение - как, например, школа иностранных языков Streamline. Хотя и здесь вирус откусил часть планов на будущее - в школе раньше проводились выездные летние программы обучения, от которых теперь придется отказаться на неопределенный срок.

- У нас учатся одновременно 7000 человек и 1500 корпоративных клиентов. Да, кто-то не мог или не хотел переходить в онлайн - для таких клиентов мы поставили обучение на паузу. Небольшая часть - 2,6% - совсем отказались от обучения, - поясняет Ирина Гутковская, заместитель директора по маркетингу Streamline. - Конечно, переход в онлайн прошел не без сложностей - нужно было за неделю обучить более 300 преподавателей работе с программами, камерой и т. д. Приходилось работать сверхурочно. Но зато пошел приток новых клиентов, которые просят онлайн-занятия. Так что школа планирует запускать новые образовательные продукты для дистанционной работы.

Камеры и компьютеры появились и в некоторых спортивных залах и танцевальных школах.

- Когда мы столкнулись с тем, что 60% клиентов перестали посещать школу - а у нас проводятся занятия по балету для детей и взрослых, стретчингу и восточным танцам - поняли, что надо что-то менять, иначе школу придется просто закрыть, - говорит директор столичной школы искусств «Пуанты» Инна Врублевская. - Мы уже организовали занятия онлайн для детей и взрослых: наша педагог, прима-балерина Ольга Гайко, проводит урок для группы из 5 - 8 человек, а с помощью Zoom может следить за тем, правильно ли выполняются упражнения. Да, такие занятия на процентов 40 дешевле, чем в зале, но зато люди стали возвращаться… Сейчас мы предлагаем корпоративные абонементы для онлайн-занятий, причем уроки можно смотреть в записи и заниматься в любое время.

А вот психологи признаются: мало кто сейчас отказывается от терапии.

- У меня прокачанные клиенты, они понимают, что один из врагов человека - это страх. Он парализует человека, разрушает его психологический иммунитет, а за ним и физический, - говорит психолог Нелли Куприянович. - Так что у меня и сейчас люди плотно расписаны, причем многие не боятся приходить в кабинет. Есть и новые клиенты, которые хотят онлайн-терапию. Они сидят в изоляции, их съедают страхи, в семье нарастает кризис... Люди стучатся отовсюду: из России, Украины, Чечни.

Несмотря на востребованность, Нелли с начала апреля снизила цену вдвое - у нее свое помещение, что позволяет экономить на аренде:

- Есть клиенты, которые работают на госпредприятиях, некоторых из них отправили на четырехдневку, кого-то - в отпуск за свой счет. Людей парализует страх дефицита финансов, и, чтобы человеку было более комфортно проходить терапию, я снизила цены. Тех, кто болен коронавирусом, и родственников заболевших я готова принимать бесплатно. Сейчас такое время, когда надо объединяться, помогать и делиться тем, что у каждого из нас в ресурсе. Жаль, многие мои коллеги вынуждены сворачивать свое дело, так как арендные платежи стали неподъемными. Особенно сложно приходится психологическим центрам - групповые мероприятия под большим вопросом, центры пустуют.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

«Пока все не совсем плохо, нужно найти работу и откладывать деньги»

Что делать работникам, оставшимся без дохода, рассказала Екатерина Борнукова, академический директор белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Beroc.

- Конечно, по возможности нужно перестраиваться. Можем для примера взять агроусадьбы, которые сейчас лишились туристов. Для этого стоит адекватно оценить ситуацию и понимать, что ни через месяц, ни через два туристы не появятся, поэтому можно переориентироваться на внутренний рынок и отреагировать ценой. Понятно, что совсем низко не опустишь, ведь есть фиксированные затраты, но лучше покрыть хотя бы их. Плюс нужно перестраиваться под нынешние потребности - например, агроусадьбы могут быть привлекательным убежищем для минчан, которые хотят уехать на карантин из города и могут работать на удаленке. Можно придумать долгосрочные предложения: если вы снимаете до осени, то проживание обходится дешевле.

Наемным работникам, оставшимся без дохода и подушки безопасности, стоит смотреть в сторону востребованных специальностей - тех же курьеров, работников продуктовых магазинов. Но я не думаю, что решений хватит на всех, так как надвигается проблема безработицы. Поэтому, пока все не совсем плохо, нужно найти работу и откладывать деньги. Тем же, у кого есть подушка безопасности, стоит заняться самообразованием и повышением своей квалификации, так как конкуренция на рынке труда возрастет.

КСТАТИ

«Заказов на туалетную бумагу много - вводим дополнительные смены»

Туалетная бумага - первое, вокруг чего разгорелся ажиотаж во всех странах. Интересно, этот бизнес сейчас самый успешный?

- К сожалению, вырос доллар, подорожало сырье, а цены мы увеличить не можем. Поэтому объемы производства выросли, а прибыль - нет, - поясняет директор предприятия по производству туалетной бумаги «Амигос» Ольга Микитюк. - Кроме того, производство бумаги - процесс плановый, заявки по сырью нужно делать заблаговременно. Поэтому производить существенно больше бумаги прямо сейчас не получится. Хотя спрос есть. Чтобы справиться с заказами на бумагу, на предприятии иногда вводят дополнительные смены. Но многие рады, что работа есть и в ближайшее время никуда не денется.

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