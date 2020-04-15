2020-04-15T12:11:28+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нацбанк: Кассиры в магазинах не должны брать в руки банковские карточки покупателей

Из-за угрозы коронавируса, рекомендовано разместить платежные терминалы так, чтобы людям было удобно рассчитаться самостоятельно
Виктор ПАЖИТОК
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Банковский процессинговый центр настоятельно рекомендует: в гипермаркетах и востребованных магазинах поверхность клавиатуры терминала должна обеззараживаться раз в 15 - 20 минутБанковский процессинговый центр настоятельно рекомендует: в гипермаркетах и востребованных магазинах поверхность клавиатуры терминала должна обеззараживаться раз в 15 - 20 минутФото: Павел МАРТИНЧИК
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Во многих магазинах платежные терминалы установлены так, что покупателю приходится передавать свою банковскую карточку в руки кассиру. В нынешней эпидемиологической обстановке это дополнительный фактор риска. На этот момент обратили внимание и в Нацбанке, и в Банковском процессинговом центре, который обслуживает терминалы. Нацбанк обратился к банкам с просьбой: до 20 апреля установить платежные терминалы так, чтобы при расчете карточку передавать не требовалось.

- В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции просим провести работу с находящимися на эквайринговом обслуживании организациями торговли и сервиса для обеспечения удобного размещения платежных терминалов, которое позволит покупателям при оплате самостоятельно прикладывать бесконтактные карточки к терминалам, - рекомендовал регулятор.

Напомним, Банковский процессинговый центр установил новые лимиты на терминалах в магазинах и предприятиях сервиса при расчете бесконтактными картами БЕЛКАРТ, Mastercard, VISA и «Мир» - теперь за покупки до 80 рублей не нужно вводить ПИН-код.

- С учетом напряженной эпидемиологической обстановки в мире очень важно минимизировать количество непосредственных контактов с другими людьми и предметами общего пользования. С этой целью платежные системы повысили лимиты бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода, что позволит клиентам как можно реже прикасаться к терминальному оборудованию, - рассказала «Комсомолке» маркетолог-аналитик ОАО «Банковский процессинговый центр» Анна Булаткина.

Кроме того, процессинговый центр разработал и направил в магазины, рестораны и другие организации сервиса рекомендации по санитарной обработке платежных терминалов.

- Мы советуем в магазинах высокой проходимости и гипермаркетах протирать дезинфицирующей салфеткой рабочую поверхность клавиатуры терминала с периодичностью один раз в 15 - 20 минут, а в небольших магазинах - обрабатывать терминалы можно раз в час, но не реже. Проводить санобработку терминалов необходимо также перед началом и в конце каждого рабочего дня. Важно перед проведением санобработки выключить из сети питания терминальное оборудование, не распылять чистящие средства непосредственно на платежный терминал, а также не использовать химические растворители, моющие средства или абразивные продукты, - обобщила специалист.

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