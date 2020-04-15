ОНТ сняли социальные ролики про коронавирус, в котором разрывает пожилую женщину

Телеканал ОНТ решил включиться в борьбу с коронавирусом - телевизионщики сняли несколько социальных видеороликов. Два из них про бабушку, которую разрывает - сначала от обычного чиха (можно предположить, что женщина заразилась коронавирусом от внучки, оставленной у нее на каникулах), а затем от слухов про перебои с гречкой, лимонами и масками, которые ей рассказывает подруга по телефону. Со словами «Все, Семеновна, нам п...ц!» бабушка лопается, как воздушный шарик.

Коронавирус. Любите бабушку на расстоянии!. Источник: Телеканал ОНТ

Ролики вызвали неоднозначную оценку у интернет-аудитории, так что мы обратились на телеканал, чтобы узнать, чего они добивались:

- Мы сняли три позитивных социальных ролика «Делай как мы» и еще два «Спасибо врачам», они идут в эфире - но реакции аудитории они почему-то не вызвали, - сказала руководитель пресс-службы Ирина Ромбальская. - А эти, с бабушкой, обсуждают, и реакция на них разная, как мы и ожидали. Надо отметить, что снимали ролики про бабушку мы только для интернет-аудитории - в эфире они не идут. То есть целевая аудитория у них молодая и более раскрепощенная. Разумеется, ни одна бабушка (ее сыграла актриса Театра-студии киноактера Тамара Мужева) на съемках не пострадала. Режиссер Илья Баранов хотел воссоздать так называемый бабушатник, поэтому в интерьере появились ковры и дисковый телефон. Это гротеск по поводу наших страхов, относиться к роликам буквально, конечно же, не стоит.

Паника хуже, чем коронавирус!. Источник: Телеканал ОНТ

На ОНТ планируют продолжить этот «сериал» с бабушкой. Так, например, героиню, возможно, переместят на Комаровку. У всех видео общая идея: стресс и паника, которые сопровождают коронавирус, делают нас более уязвимыми перед болезнью.

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