Аня Шаркунова, Макс Лоренс, VAL соберут деньги для закупки и производства средств защиты для врачей

16 апреля стартует музыкальный благотворительный онлайн-марафон «Добро», собранные деньги с которого пойдут на закупку и производство средств защиты для белорусских медиков: лицевых щитков, специализированных масок с фильтрами, защитных костюмов.

В благотворительной акции согласились участвовать артисты Аня Шаркунова, VAL, Макс Лоренс, Nuteki, UZARI, Litesound, Дима Каминский, HOMIE, ARSI, КейСи, Parade of Planets, Егор Канн, Mikita, SOBOL, Lima Osta, Кирилл Гуд, Vassel&Rooby, DJ MIKIS и другие.

Трансляция будет доступна с 10.00 до 20.00 на сайте dobrolive.by, YouTube-канале Xiaomi Belarus, в социальной сети ВКонтакте «Xiaomi Беларусь» комьюнити, Instagram @xiaomibelarus и twitch dobrolive_by.

Фонд «Добра» гарантирует отправить 100% поступивших перечислений адресно на закупку материалов и производство средств защиты для медиков, после чего они будут доставлены волонтерами в белорусские больницы.

Афиша марафона "Добро"

БУДЬ В КУРСЕ

Перечисления можно будет сделать следующим образом:

МТС *227*27# (после отправки во всплывающем окне вписать «1»; спишется с лицевого счета абонента 2,04 рубля);

А1 *222*27# (отправляя запрос, пользователь может выбрать сумму 2 рубля; спишется 2,00 рубля);

life:) *222*27# (отправляя запрос, пользователь может выбрать 2 рубля; спишется 2,09 рубля).