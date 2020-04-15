2020-04-15T18:49:40+03:00
Экономика
КП Беларусь

Эксперты МВФ: В 2020 году мир ждет глобальная рецессия, а ВВП Беларуси может упасть на 6%

Согласно прогнозам фонда, последствия коронавируса для мировой экономики будут тяжелее, чем после финансового кризиса 2008 - 2009 годов
Виктор ПАЖИТОК
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Прогноз МВФ: безработица в Беларуси в текущем году увеличится, ВВП - упадет сразу на 6%Прогноз МВФ: безработица в Беларуси в текущем году увеличится, ВВП - упадет сразу на 6%Фото: Павел МАРТИНЧИК
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На днях МВФ опубликовал очередной выпуск исследования World Economic Outlook - это специальный обзор состояния мировой экономики, в котором учитываются последствия пандемии коронавируса. Они, как отмечается, будут тяжелее, чем по итогам финансового кризиса 2008 - 2009 годов.

В этом прогнозном документе констатируется: мир в 2020 году ждет глобальная рецессия (минус 3%), а белорусская экономика, увы, будет падать даже большими темпами. МВФ указывает, что внутренний валовой продукт Беларуси по итогам текущего года может уменьшиться на 6%. К слову, в предыдущем прогнозе фонда (а он публиковался в октябре 2019 года) эксперты были куда более оптимистичны - тогда речь шла даже о возможном росте экономики Беларуси в 2020-м на 1,5%.

Сейчас МВФ прогнозирует, что безработица в Беларуси в 2020 году вырастет до 2,3% (сразу на 2% от уровня 2019 года). Но есть и хорошие новости, правда, ждать их стоит не раньше 2021 года: экономика вернется в зону роста - ВВП может прибавить 3,5%, а безработица уменьшится до 1,8%.

Обращает на себя внимание еще один момент: эксперты МВФ полагают, что в нынешнем и будущем годах инфляция в Беларуси будет оставаться неизменной - на уровне в 5,6% (в прежнем прогнозе - 4,8%).

Напомним, по данным Белстата, ВВП Беларуси в 2019 году увеличился на скромные 1,2% после роста на 3% в 2018 году. В январе - феврале 2020-го ВВП Беларуси снизился на 0,6%.

ЧТО У СОСЕДЕЙ

Прогноз МВФ для стран-соседок Беларуси указывает: снижение ВВП ожидает всех без исключения. В 2020 году экономика в России может упасть на 5,5%, в Украине - на 7,7%, в Литве и Латвии - на 8,1% и 8,6% соответственно, а в Польше - на 4,6%. Рост может начаться лишь в 2021 году: мировая экономика может показать до плюс 5,8%.

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