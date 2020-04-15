«Если вирус попадет в колонии, произойдет трагедия». Родственники просят президента освободить часть заключенных из-за коронавируса

Близкие осужденных обратились с письмом к президенту, в котором просят принять меры для защиты людей, которые сейчас находятся в колониях. В письме сказано, что в исправительных учреждениях люди живут в очень близком контакте друг с другом и не могут соблюдать безопасную дистанцию.

- В исправительных колониях находятся люди со значительно сниженным иммунитетом, иногда больные ВИЧ, онкологическими заболеваниями, гепатитом и туберкулезом. У них нет сбалансированного питания, минимального количества витаминов для поддержания иммунитета на нужном уровне. И если вдруг вирус попадет в следственные изоляторы и колонии, то произойдет трагедия, которая унесет множество жизней, в том числе экономически активного и полезного населения нашей страны.

Родственники считают, что освобождение части заключенных - это реалистичный сценарий, с учетом подготовки амнистии ко Дню Победы. О чем конкретно они просят?

1. Освободить заключенных условно-досрочно и заменить наказание на более мягкое, в том числе и для осужденных за коррупцию.

2. Включить в законопроект об амнистии осужденных по 328-й (антинаркотической) статье: тех, кто не являлся организаторами, и тех, у кого нашли незначительное количество веществ или их следы для личного употребления.

3. Включить в этот же законопроект людей, осужденных по экономическим и коррупционным статьям.

4. Помиловать людей, которые впервые совершили ненасильственные противоправные деяния, под поручительства родителей или других близких родственников, учреждений, общественных и иных организаций.

Обращение подписали Оргкомитет «Наше право», Гражданская инициатива «Справедливый приговор», Гражданская инициатива «Цель одна», родственники осужденных и неравнодушные граждане.

Петицию о максимально широкой амнистии для заключенных просит подписать и Объединенная гражданская партия. Создатели петиции ссылаются на заявление Верховного комиссара ООН Мишель Бачелет, в котором она призвала принять срочные меры для защиты жизни и здоровья осужденных.

ОФИЦИАЛЬНО

«Среди осужденных никто не инфицирован»

Еще в середине марта белорусские тюрьмы попали под карантин. Там были отменены все свидания, но взамен разрешили одну дополнительную передачу в месяц. У заключенных появился альтернативный способ общаться с родственниками - с помощью мессенджеров по видеосвязи: как сообщала газета «На страже», сначала речь шла только о воспитательной колонии №2 в Бобруйске и участке для несовершеннолетних ИК №4 в Гомеле, позже такая возможность появилась и у осужденных в других колониях.

Сотрудникам колоний измеряют температуру, на входе установлены антисептики.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Департамента исполнения наказаний, инфицированных коронавирусом среди осужденных нет.

А КАК У НИХ?

На свободу уже вышла часть заключенных из США, Франции, Ирана

В России обсуждают возможность проведения широкой амнистии. Если инициативу одобрят, амнистия коснется подростков до 18 лет, которые совершили нетяжкие преступления, женщин и отцов-одиночек с детьми до 18 лет или детьми-инвалидами. Выйдут из колоний мужчины старше 55 лет, женщины старше 50, инвалиды I и II групп и осужденные, страдающие онкологическими заболеваниями или активной формой туберкулеза.

В США освобождают тех, кто совершил нетяжкое преступление, пожилых и больных осужденных.

Во Франции на свободу выпустили около 6 тысяч заключенных.

В Иране под амнистию попали 10 тысяч человек, еще, по разным данным, от 70 до 85 тысяч выпустили временно.

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