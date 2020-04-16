Коронавирус в Беларуси, последние новости на 16 апреля 2020 года: сокращение школьной программы, репетиции парада и главный симптом COVID-2019

По последним данным Минздрава, опубликованным 15 апреля, в Беларуси зарегистрировано 3 728 случаев COVID-2019. К аппаратам ИВЛ подключены 68 пациентов. Умерло 36 человек – это люди с хроническими заболеваниями и подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За все время в республике проведено 76 198 тестов на коронавирус, в работе задействованы 24 лаборатории.

Пока Минздрав не публиковал свежие цифры на 16 апреля, но мы продолжаем следить за ситуацией.

Главный симптом, отличающий коронавирус от простуды, – это потеря обоняния

Эксперты Университета Цинциннати из США заявили, что проявления COVID-2019 не связаны с характерными признаками ОРВИ: насморком и заложенностью носа. И именно поэтому коронавирус можно отличить от простуды или сезонной аллергии. Один из авторов исследования Ахмад Седагхат ссылается на французский эксперимент, когда были обследованы 55 пациентов с потерей обоняния, но без заложенности носа. У 94% из них подтвердили коронавирусную инфекцию.

- Если вы потеряли обоняние и при этом у вас не заложен нос, немедленно изолируйтесь, потому что это - указывающий на коронавирус признак, - резюмирует ученый и подчеркивает, что обоняние может пропасть на любой стадии заболевания и может послужить опознавательным признаком в самом ее начале.

Выявлен первый случай передачи COVID-2019 от мертвого человека к живому

Уникальный прецедент инфицирования произошел в Бангкоке, столице Тайланда. Коронавирусом заразился судмедэксперт, который работал с телом погибшего от COVID-2019. Сообщается, что специалист тоже умер от развившегося заболевания.

Ученые пришли к выводу, что это уникальный случай передачи в мире. И теперь может возникнуть проблема, что делать с телами умерших от коронавируса. Ведь далеко не всех погибших кремируют. В некоторых странах с покойниками прощаются и хоронят не только в закрытых, но и в открытых гробах – это зависит от традиций и религии государства.

Специалисты ВОЗ напоминают, что большинство вирусов не способны долго выживать в организме после его смерти. Но призывают экспертов, работающих с трупами умерших от COVID-2019, быть осторожными: носить защитный костюм, перчатки, очки, маску, кепку или шапочку.

Кому сейчас делают тесты на коронавирус в Беларуси?

По прогнозу, озвученному замминистра Еленой Богдан, в ближайшие 2-3 недели в стране ожидается по 300-400 случаев COVID-2019 в сутки.

По данным на 15 апреля, в стране задействованы 24 лаборатории. В первую очередь тесты делают пациентам с пневмонией тяжелой и средней степени тяжести. Также проверяют тех, кто контактировал с зараженным или недавно вернулся из-за границы. В случае, если человек по прибытию в страну находится в самоизоляции и чувствует недомогание, он должен пройти тест.

Репетиции парада на 9 мая продолжаются

Ранее «Комсомолка» писала о том, что пик коронавируса в Беларуси придется на конец апреля – начало мая, а в течение 2-3 недель специалисты прогнозируют по 300-400 случаев заражения в сутки.

На прошлой неделе Беларусь посетили эксперты ВОЗ, которые побывали в Минске, Витебской и Минской областях, проанализировали обстановку в стране и озвучили свои рекомендации. Глава миссии Патрик О’Коннор отметил, что наша республика вступает в сложные времена и в связи с новой динамикой роста необходимо отказаться от проведения массовых мероприятий.

В связи с этим в обществе обсуждался вопрос о целесообразности проведения праздничного парада, приуроченного к 75-й годовщине Победы. 15 апреля Телеграм-канал Минобороны Беларуси сообщил, что репетиции мероприятия продолжаются.

В 2020 году парад должен пройти вечером и продлиться примерно час - запланировано прохождение пешей и механизированной колонн и пролет воздушного эшелона. Парад завершится показательным выступлением роты почетного караула и сводного оркестра. В составе пешей колонны пройдут 22 парадных расчета: 20 белорусских и по одному от Китая и России.

Школьные программы на 4-ю четверть сократили из-за длинных каникул

В этом году белорусские школьники отдыхают не одну неделю, как все предыдущие годы, а целых три. Правда, повод для радости не самый позитивный: неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В Министерстве образования уже сообщили, что даты окончания учебного года, экзаменов и выпускных переносить не будут. Это значит, что четвертая четверть у детей продлится всего 6 недель вместо 8. А как же быть со школьной программой?

Чтобы успеть наверстать пропущенные часы, школьные программы скорректировали и сократили. Например, тему «Электромагнитная индукция» ученики будут изучать 10 часов вместо 14. Также сокращено время на повторение и внешкольную активность.

Спецкомбинат КБО просит минчан ограничить посещение кладбищ на Радуницу

Пасха и Радуница – пиковое время, когда белорусы массово навещают могилы родных и близких. Но в этом году эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы.

«Спецкомбинат КБО», на балансе которого находятся кладбища столицы и пригорода, призывает минчан спланировать свое посещение могил таким образом, чтобы избежать массового скопления людей. Ведь навестить усопших родственников можно в течение одной или двух недель, а не только в праздничные дни. С этой целью в период с 18 по 28 апреля власти Минска организуют дополнительный транспорт к кладбищам.

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59".

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