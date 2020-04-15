2020-04-15T18:34:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Природа опять все перепутала: на Пасху в Беларуси будет холоднее, чем в январе

К 17 апреля и дальше синоптики обещают температуру на 2 - 5 градусов ниже климатической нормы
Ирина КАЛИНИНА
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До середины следующей недели потепления ждать не стоит.До середины следующей недели потепления ждать не стоит.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Зимнюю одежду можно снова доставать из шкафов - природа опять все перепутала. Фотографироваться с цветущими деревьями, похоже, придется в пуховиках.

В пятницу и выходные дни заметно похолодает:

- Мы ожидаем поступление более прохладных воздушных масс со Скандинавии и прогнозируем ночную температуру от -3 до +3 градусов, днем в пятницу +6…+13, в субботу - от +4 до +11 градусов, - рассказал Александр Беганский, начальник службы метеопрогнозов Белгидромета. - Такая температура примерно на 2 - 5 градусов ниже климатической нормы. Местами, больше по северным и центральным районам страны, ожидаются осадки, в основном мокрый снег.

По предварительному прогнозу синоптиков, до середины следующей недели существенного потепления ждать не стоит.

- Выходит, что погода в середине апреля у нас такая, как была в январе?

- Да, очень похоже, учитывая, что прошедшая зима у нас была самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Точнее, такую погоду можно сравнить с первой декадой февраля. А в отдельные дни января погода была даже более теплой, ведь сейчас мы прогнозируем отрицательные температуры по ночам, а тогда были положительные.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Белорусы уже начали сажать картошку

Несмотря на капризы погоды, люди уже сажают картошку. Не пропадет ли она при таких холодах?

- Торопиться с посадкой не надо ни в коем случае, - рассказал гендиректор Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько. - Холодная погода скажется на урожае - он будет меньше. А при заморозках около -3 градусов картофель и вовсе может пропасть. Сажать картошку надо, когда температура почвы в течение трех суток держится на уровне +8 градусов и выше. Измерять ее можно обычным термометром.

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