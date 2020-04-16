2020-04-16T10:45:04+03:00
Минск
КП Беларусь

Белорусские художники запустили благотворительный аукцион на площадке «Куфар»

15 апреля на площадке объявлений «Куфар» стартовал благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!». Его цель - помочь людям, которые находятся на передовой в борьбе с распространением COVID-19
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Ванда Вертинская "Неунывающая бабуля в розовом".Ванда Вертинская "Неунывающая бабуля в розовом".
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Поддержать проект и вступить в борьбу за один из более чем 100 лотов можно уже сейчас.

Инициаторами проведения благотворительного аукциона «ДЗЯКУЙ!» выступили известный белорусский художник Руслан Вашкевич и арт-идеолог Алина Савченко. К организации аукциона присоединились площадка объявлений «Куфар» и коммуникационное агентство ARS Communications.

Андрей Бондарев "Корововирус".

Андрей Бондарев "Корововирус".

В качестве лотов на аукционе выставлены более 100 произведений искусства - от живописи, акварели, графики и фотографии до скульптуры и прикладного искусства. Их авторы - современные белорусские художники Леся Пчелка, Максим Бородич, Василиса Полянина, Руслан Вашкевич, Андрей Анро, Илона Кособуко, Олег Ладисов, Владимир Кондрусевич, Жанна Капустникова, Марита Голубева, Сергей Баленок, Мировлад Палачич, Григорий Иванов, Лена Гиль, Владимир Климушко, Павел Татарников, Алла Савашевич, Семен Мотолянец, Алексей Кузьмич, Андрей Басалыга, Ольга Никишина, Владимир Грамович, Валерий Ведренко, Александр Бельский, Сергей Михаленко и другие.

Мировлад Палалич "Афродита Книдская Восьмибитная".

Мировлад Палалич "Афродита Книдская Восьмибитная".

Стать участниками аукциона могут все зарегистрированные пользователи площадки «Куфар», в том числе и проживающие за пределами Беларуси. Делать ставки и вести борьбу за понравившиеся лоты они смогут до 10:00 22 апреля. Подробнее о механике аукциона и о том, как сделать свою ставку - читайте здесь.

Руслан Вашкевич "Мадам Бонжур".

Руслан Вашкевич "Мадам Бонжур".

Получить выкупленный лот будущий владелец сможет после того, как перечислит сумму, равную конечной ставке, в поддержку любого проекта помощи медицинским работникам и учреждениям на платформе MolaMola - #BYCOVID19, #СсобойкаДоктору. Все кампании формируются с учетом прямых обращений белорусских медиков о недостающих в работе средствах первой необходимости. Вырученные в ходе аукциона «ДЗЯКУЙ!» средства будут адресно направлены на приобретение или изготовление средств индивидуальной защиты (масок, очков, респираторов, халатов, плащей, комбинезонов), оборудования (в том числе пульсоксиметров и концентраторов кислорода), а также организацию полноценного питания врачей и сотрудников станций скорой помощи.

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