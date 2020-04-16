2020-04-16T11:10:07+03:00
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КП Беларусь

Трансляции пасхальных богослужений 2020 года в Беларуси во время коронавируса: где и во сколько смотреть

Мы узнали, как посмотреть православные богослужения в праздники 2020 года на ТВ и YouTube тем, кто будет на самоизоляции из-за коронавируса
Алексей БЕЛОУСОВ
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Богослужения можно увидеть на ТВ и YouTube.Богослужения можно увидеть на ТВ и YouTube.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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16 апреля, в Великий четверг, в 12.00 телеканал «Беларусь 3» начнет прямую трансляцию богослужения из Свято-Духова кафедрального собора города Минска

17 апреля, в Великую пятницу, на этом же канале трансляция богослужений начнется в 14.00 и 19.00.

А праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение из кафедрального собора можно будет увидеть на телеканале «Беларусь 1» 18 апреля, начало в 23.45.

БПЦ сообщает, что онлайн-трансляции всех богослужений Страстной седмицы и Пасхи Христовой проводят в YouTube приход храма иконы Божией Матери «Всецарица» и Елисаветинский женский монастырь города Минска. Можно подписаться и получать извещения о начале трансляций. Возможно, что и другие приходы предложат прямые трансляции.

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