Трансляции пасхальных богослужений 2020 года в Беларуси во время коронавируса: где и во сколько смотреть

16 апреля, в Великий четверг, в 12.00 телеканал «Беларусь 3» начнет прямую трансляцию богослужения из Свято-Духова кафедрального собора города Минска

17 апреля, в Великую пятницу, на этом же канале трансляция богослужений начнется в 14.00 и 19.00.

А праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение из кафедрального собора можно будет увидеть на телеканале «Беларусь 1» 18 апреля, начало в 23.45.

БПЦ сообщает, что онлайн-трансляции всех богослужений Страстной седмицы и Пасхи Христовой проводят в YouTube приход храма иконы Божией Матери «Всецарица» и Елисаветинский женский монастырь города Минска. Можно подписаться и получать извещения о начале трансляций. Возможно, что и другие приходы предложат прямые трансляции.