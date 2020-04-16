2020-04-16T13:05:46+03:00
Спорт
КП Беларусь

Магазин одежды Ольги Глеб раздает маски. Клуб ее мужа «Арсенал» уже защитился

Маски можно получиться бесплатно в магазинах
Захар ПЛАТОНОВ
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В магазине Ольги Глеб MOSHÉ можно забрать маски. Фото: instagram.com/fashion_salat_byВ магазине Ольги Глеб MOSHÉ можно забрать маски. Фото: instagram.com/fashion_salat_by
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Сейчас многие производства переключились на актуальные задачи: защиту от распространяющегося коронавируса.

У Ольги Глеб, супруги футболиста Вячеслава Глеба (играл за клубы Беларуси, Германии, Швейцарии, Греции, Китая, сборную Беларуси) свой магазин модной одежды MOSHÉ. Теперь там можно приобрести не только платья.

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Защитные маски в подарок!
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Защитные маски в подарок!!! БЕСПЛАТНО!!! Спасибо огромное моей команде MOSHÉ. Девочки на производстве сами предложили шить маски! В любое время! Рабочее, нерабочее!!! Это так ценно, так нужно в данный момент. Мы очень надеемся нашить как можно больше защитных масок для каждого!!! Пусть это будет маленькая частичка нас в защите от коварного вируса... Все вместе мы сможем ему противостоять!!! Крепкого здоровья. Не забудьте забежать за своей маской! Онлайн я также отправлю всем в подарок, - написала Ольга в Инстаграме.

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"Арсенал" в теме! Вот такие замечательные маски с сегодняшнего дня защищают в быту и на работе сотрудников и футболистов "Арсенала"!
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Клуб ее мужа, дзержинский «Арсенал», уже примерил маски с футбольным принтом.

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