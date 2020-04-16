Магазин одежды Ольги Глеб раздает маски. Клуб ее мужа «Арсенал» уже защитился

Сейчас многие производства переключились на актуальные задачи: защиту от распространяющегося коронавируса.

У Ольги Глеб, супруги футболиста Вячеслава Глеба (играл за клубы Беларуси, Германии, Швейцарии, Греции, Китая, сборную Беларуси) свой магазин модной одежды MOSHÉ. Теперь там можно приобрести не только платья.

fashion_salat_by Защитные маски в подарок!

Защитные маски в подарок!!! БЕСПЛАТНО!!! Спасибо огромное моей команде MOSHÉ. Девочки на производстве сами предложили шить маски! В любое время! Рабочее, нерабочее!!! Это так ценно, так нужно в данный момент. Мы очень надеемся нашить как можно больше защитных масок для каждого!!! Пусть это будет маленькая частичка нас в защите от коварного вируса... Все вместе мы сможем ему противостоять!!! Крепкого здоровья. Не забудьте забежать за своей маской! Онлайн я также отправлю всем в подарок, - написала Ольга в Инстаграме.

arsenaldzerzhinsk "Арсенал" в теме! Вот такие замечательные маски с сегодняшнего дня защищают в быту и на работе сотрудников и футболистов "Арсенала"!

Клуб ее мужа, дзержинский «Арсенал», уже примерил маски с футбольным принтом.