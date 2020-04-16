2020-04-16T23:32:07+03:00
Спорт
КП Беларусь

Стартовал пятый тур чемпионата Беларуси: минское «Динамо» обыграло гродненский «Неман»

На матче присутствовало 317 зрителей, в том числе глава федерации футбола и министр спорта и туризма [фото]
Владимир КРИУЛИН
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ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Неман" (Гродно).ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Неман" (Гродно).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пятый тур чемпионата Беларуси по футболу пройдет с 16 по 18 апреля. В первый игровой день в Минске «Энергетик-БГУ» играл с «Городеей» (0:1). Следом в минское «Динамо» принимало гродненский «Неман». «Динамо» после четыре туров победило лишь однажды и три раза потерпело поражение – это оказывало большое давление на главного тренера Сергея Гуренко. У «Немана» дела получше – победа и две ничьи.

Первый тайм команды играли осторожно, стараясь не раскрываться. Во второй тайме динамовцы смогли забить после «стандарта» - отличился словенец Миха Гороапевшек. В концовке матче «Неман» пошел большими силами вперед. На последних минутах вратарь Дмитрий Дударь пришел в штрафную соперника на подачу углового, но «Динамо» перехватило мяч и Евгений Шикавка забил в пустые ворота – 2:0.

На матче присутствовало 317 зрителей, в том числе глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

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