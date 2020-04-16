Министр финансов о борьбе страны с коронавирусом: Мы удовлетворили все заявки от Минздрава. С точки зрения финансирования проблем не будет

На несколько недель депутаты парламента разъедутся по своим округам, а в Овальном зале соберутся только в мае. Спикер парламента Владимир Андрейченко попросил их не оставаться в стороне, посмотреть, хватает ли масок и антисептиков в аптеках в их округах, как справляются местные больницы, хватает ли медиков, учитывая, что многие заболели. Он даже назвал нынешнее время военным. От высоких представителей белорусской власти это пока первая такая характеристика.

Министра финансов Максима Ермоловича, который пришел в парламент доложить не о коронавирусе, спрашивали именно о нем.

- Мой вопрос очень волнует депутатов и избирателей. Учитывая сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию в мире и в нашей стране, планируется ли увеличение финансирования здравоохранения, учитывая серьезное увеличение расходов на борьбу с коронавирусной инфекцией? - уточнила у министра финансов депутат Ирина Луканская.

- Максим Леонидович, сегодня время у нас военное. Вопрос не по закону, но тем не менее отвечайте, - попросил Владимир Андрейченко.

- На сегодняшний день ресурсов для обеспечения работы органов здравоохранения в нынешних достаточно сложных эпидемиологических условиях достаточно. Минфин обеспечивает своевременное финансирование этих расходов. С учетом того, как будет в дальнейшем складываться по факту уровень расходов на здравоохранение, будут вноситься уточнения в бюджет. На сегодня такого уточнения бюджета не требуется. Сегодня для учреждений здравоохранения доступен весь годовой объем финансирования. Мы удовлетворили все заявки, которые поступают от Минздрава, организована работа и по местному бюджету. С точки зрения финансирования, уверяю вас, никаких проблем не будет.

- Вам что-то известно о мерах поддержки бизнеса? - спросил депутат Олег Гайдукевич. - И депутаты парламента уже отправляли свои предложения. Все-таки мы ждем, что это будет осуществляться. Когда и в какой? Может, вам что-то известно?

- Мы монитором ситуацию с тем, что происходит в отдельных отраслях в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Действительно есть отрасли, которые находятся в довольно сложном положении. Минфин проводит работу, чтобы снизить негативные последствия эпидемии и помочь этим отраслям. С начала такой работы Минфин подготовил порядка десяти проектов решений главы государства и правительства. Эти документы проходят согласование с госорганами. Некоторые из них уже приняты, некоторые уже действуют. В первую очередь мы нацеливались на то, чтобы обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, чтобы работать в экстренном режиме на предотвращение распространения коронавируса.

По словам министра, сейчас ведется работа по поддержке отраслей экономики и соцподдержке граждан.

- Изыскиваются ресурсы для финансирования этих мер. Мы настаиваем на том, чтоб эти меры принимались пакетно, - продолжил Ермолович. - Теперь мы начинаем работать по наиболее пострадавшим отраслям - туризм, транспорт, учреждения культуры и ряд других, на которые данная эпидемиологическая ситуация оказывает существенное влияние. Здесь мы предусматриваем и кредитную поддержку, и меры по снижению налоговой нагрузки в данный период, и целый ряд дополнительных мер как экономического, так и социального характера. Следующий этап - работа с малым и средним бизнесом. Мы внимательно смотрим на те решения, которые принимают другие страны по поддержке бизнеса, анализируем результаты этой поддержки и принимаем соответствующие решения у себя. Эта работа продолжается. Думаю, что она будет продолжаться до конца года.

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