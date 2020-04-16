Беларусь станет онлайн-Лас-Вегасом? В стране открыто первое официальное виртуальное казино среди стран СНГ

Сейчас, когда мы проводим больше времени дома, вариантов развлечения у нас не так уж и много. Посмотреть фильм, послушать музыку, нарисовать картину по номерам или устроить бой подушками… Вам это уже надоело и хочется новых эмоций? Есть еще один способ себя развлечь.

В Беларуси открылось первое официальное онлайн-казино. Здесь все точно так же, как в настоящем классическом игровом заведении: вращается рулетка, крупье раскладывает карты, слышен стук фишек об игровой стол. Только попасть туда можно, не выходя из своей квартиры, в любое время суток. Это абсолютно легальное виртуальное казино с большим выбором игр.

Доступно для игроков со всего мира

На западе онлайн-казино существуют давно, а для Беларуси это новый формат, который раньше был недоступен из-за ограничений в законодательстве. Но в августе 2018 года был подписан Указ № 305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса", который регламентирует работу виртуальных игорных заведений. Первым, кто успешно прошел все процедуры согласований и открыл онлайн-казино, стала компания Parimatch - крупнейшая букмекерская сеть в Беларуси. Получение лицензии и разработка заняли немало сил и времени: компания потратила на это 1 год и 8 месяцев, и в начале апреля этого года в Беларуси появилось онлайн-казино, доступное для игроков со всего мира. Так совпало, что его открытие пришлось на пандемию, закрытие границ и карантин во многих странах - и это даст возможность многим игрокам испытать удачу даже в непривычных условиях самоизоляции.

Минимальная сумма для начала игры - от 40 копеек

Чтобы попасть в онлайн-казино, нужно зайти на сайт casino.pm.by и зарегистрироваться. Проводится идентификация: вас попросят сфотографироваться со своим паспортом, чтобы камера определила, что вы вводите свои, а не чужие данные. Играть в казино можно только тем, кому исполнился 21 год. Минимальная сумма для начала игры - 40 копеек. После регистрации вы можете выбрать удобный для себя формат игры. Здесь есть, например, лайв-казино, когда крупье делает раскладу в прямой трансляции, а есть игровые автоматы, на которых установлен определенный процент выигрыша: например, есть автоматы, которые должны 95% выигрыша вернуть игрокам, и только 5% казино оставляет себе.

А деньги точно выплатят?

Выигрыши в онлайн-казино Parimatch - абсолютно реальные. Даже если вы сорвете большой куш в сотни тысяч долларов, онлайн-казино выплатит вам всю положенную сумму. Ведь по закону организатор обязан иметь на специальном расчетном счету в белорусском банке гарантийный депозит на сумму около миллиона долларов. Это и есть гарантия выплаты выигрыша игрокам даже в случае очень солидного выигрыша.

Защита от игроманов

Если же человек чувствует, что может слишком увлечься игрой, и из простого развлечения она перерастает в зависимость, есть способ себя застраховать. В любом игорном заведении можно написать заявление, в котором будет указан срок, в течение которого вы не будете посещать казино. После этого вы не сможете сделать ставку ни в одном казино, в том числе и виртуальном.

Напомним, Беларусь активно развивает игорный бизнес с 2009 года, когда в России и Украине запретили работу казино. В 2018 году сумма налога на игорный бизнес, поступившая в белорусский бюджет, составила больше 40 миллионов рублей. Теперь поклонники азартных игр смогут играть в казино даже на карантине, белорусская казна пополнится налоговыми выплатами, рынок IT получит дополнительный стимул в развитии, а Беларусь, возможно, станет новым онлайн-Лас-Вегасом.