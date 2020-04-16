Пасха в Беларуси в 2020 году: что отменено, как она пройдет и как освятить куличи самим

Такой Пасхи, как в нынешнем году, не припомнят даже старожилы. В богоборческие времена люди не ходили в храм из страха быть наказанными, да и церкви были закрыты.

А сейчас храмы открыты, но священнослужители призывают воздержаться от их посещения. Все из-за коронавируса, который наиболее опасным становится именно в местах большого скопления людей.

Что делать верующим? Что произойдет с пасхальными традициями? На эти и другие актуальные вопросы ответил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

«Освящение куличей - это второстепенное. Жизнь дороже»

Будут ли открыты храмы на Пасху?

Да, но митрополит призывает не ходить сейчас в храмы, как бы больно это ни было, и молиться дома. Можно посмотреть богослужения по телевизору.

- Не ходите в храмы, если они будут наполнены, - призвал митрополит. - Да, небольшое количество людей может помещаться. Но мы призываем священнослужителей, чтобы в храмах были отмечены места, где можно стоять, чтобы этот вирус не мог распространяться между верующими людьми. Если приходите в храм, то будьте добры, соблюдайте расстояние.

Ради безопасности митрополит просит не прикасаться к иконам в церквях, хоть они и обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Митрополит Павел призывает и на Пасху, и на Радуницу помолиться дома.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Почему верующий человек не может себя чувствовать на праздничном богослужении в храме защищенным от вируса?

- Присутствие в храме благодати Святого Духа не отменяет законы природы, - заметил митрополит Павел. - Природа этого коронавируса неведома.

Когда и где будет освящаться пасхальная снедь?

- Куличи и пасхи будут освящаться в Великую субботу на улице, - рассказал митрополит. - На свежем воздухе вирус этот не так действует. Но обратите внимание: освящение куличей и пасхи - это обряд, это второстепенное. Жизнь человеческая намного дороже.

«Призываю помолиться дома»

Надо ли в этом году воздержаться и от посещения кладбища на Радуницу?

- Поверьте, Господь слышит наши мысли, даже невысказанные словами. И наши молитвы, если мы совершаем их дома, он слышит. Поэтому призываю в этом году и на праздник Пасхи, и на Радуницу помолиться дома, - обратился к верующим митрополит.

Он напомнил, что традиция ходить на кладбище на Радуницу, а тем более на Пасху появилась в советское время, когда храмы были закрыты, и люди, не имея возможности помолиться там за своих умерших близких, шли на их могилы.

Может ли человек сам освятить куличи, окропив их святой водой с молитвой?

- Благословить святой водой свою пасхальную снедь, конечно, можно, когда посещение церкви невозможно, - сказал протоиерей Сергей Лепин, председатель синоидального информационного отдела Белорусской православной церкви. - Молитва может быть любая. Например, Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых». Думаю, что человек, который освятил свое сердце постом, покаянием, верой, надеждой и любовью, не может остаться без освященной пасхи, хоть это и не самое важное.

В этом году Светлая Пасха станет самым домашним и семейным праздником.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Доставят ли в Беларусь к Пасхе частицу Благодатного огня из Иерусалима?

- Вопрос с Благодатным огнем пока остается открытым, - сказал митрополит Павел.

По словам Владыки, ситуацию усложняет чрезвычайное положение, введенное в Израиле из-за коронавируса. А это посерьезнее карантина. Есть вариант передать частицу Благодатного огня через аккредитованные в Иерусалиме посольства, но это пока обсуждается.

КСТАТИ

Во время эпидемии совершается особый колокольный звон

- С 10 апреля и до завершения эпидемии по всем храмам мы совершаем особый колокольный звон в 9 часов утра, в 12, в 3 часа дня и 6 вечера, - рассказал митрополит Павел.

Он пояснил, что колокольный звон - это и предупреждающий сигнал в случае опасности, и призыв на молитву, и своеобразное духовное оружие, которое, как сказал митрополит, «поражает эпидемию и даже бесов изгоняет». Во время этого особого звона будет 12 ударов в колокол и потом трезвон в течение 12 минут.

Митрополит призвал верующих стать в это время на совместную молитву, которая поможет нам преодолеть этот сложный период, обязательно молиться за врачей и напомнил о молитве покаянной:

- Уже столько раз человечество повторяло эти слова - «эпидемия», «коронавирус», «ковид». Если бы все люди вместо этих слов произносили: «Господи, помилуй!», «Господи, прости!», наверное, мы бы уже забыли об этом вирусе.

ПРОВЕРКА СЛУХА

В Докшицкой церкви замироточила икона?

- К подобным явлениям мы очень осторожно относимся, - сказал митрополит. - Если где-то происходит нечто подобное, по сложившейся традиции через какое-то время после начала этого явления мы направляем комиссию, которая свидетельствует, а потом выносим решение. Были случаи, когда замироточила икона, а потом выясняется, что бабушка лампаду случайно толкнула и масло пролилось. Надо очень скрупулезно к этому подходить.

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