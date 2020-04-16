Министр финансов Максим Ермолович: Суммарная программа финансирования МВФ может составить до 900 млн долларов США

- Насколько серьезные проблемы для выплат по госдолгу создает ситуация со снижением курса белорусского рубля? - спросили у министра финансов журналисты.

- Резервы у нас формировались как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. Валютные риски мы учитываем в своей работе. Мы закладывали в проект бюджета достаточно консервативный сценарий, в том числе и по курсу белорусского рубля к доллару США и евро.

Поэтому какого-то существенного влияния курса на исполнение обязательств по госдолгу не ожидаем. Больше влияет изменение ставок по сравнению с теми, которые закладывались в бюджет, а также существенное изменение курса российского рубля к доллару США. Суммарно эти факторы будут себя уравновешивать и каких-то существенных проблем с исполнением обязательств по процентным платежам в этом году, по исполнению основного долга у нас не возникает. Сложностью текущего года является отсутствие комфортного доступа к международным рынкам заимствований. Я надеюсь, что эта ситуация будет временной. Тем более что заместить такую ситуацию на финансовых рынках взялись международные финансовые организации. Фактически предлагаются инструменты МВФ для обеспечения долговой устойчивости стран. Мы работаем со всеми международными финансовыми организациями с тем, чтобы свои платежи по внешним обязательствам, свои планы по привлечению внешних ресурсов в этом году выполнить.

Минфин не ожидает «негативного развития ситуации с исполнением бюджета».

- Мы проводим оценку доходов бюджета в текущем году, - сказал Максим Ермолович. - Пока сложно сказать, какие будут последствия в целом по году для исполнения бюджета. Таких оценок никто, наверное, сегодня не готов представить. Мы работаем, исходя из краткосрочных планов - формируем кассовые планы исполнения на неделю, на месяц, на первое полугодие. Исходя из этого, определяем для себя экономически безопасные параметры исполнения бюджета, чтобы само исполнение бюджета отвечало требованиям по безусловному финансированию первоочередных расходов, по концентрации ресурсов на исполнение задач по противодействию коронавирусной инфекции, по обеспечению услугами здравоохранения граждан. Что касается исполнения бюджета за первый квартал, то каких-то существенных отклонений от запланированных параметров не произошло. Более детально и более ощутимой будет оценка исполнения бюджета по итогам за четыре месяца после того, как состоятся основные платежи за первый квартал в апреле. Тем не менее мы сформировали кассовый план на первое полугодие, исходя из наших самых взвешенных предположений. Возникнут недопоступления в бюджет по сравнению с запланированными параметрами. И эти недопоступления в бюджет могут быть в полном объеме компенсированы средствами, которые сегодня Министерство финансов хранит на своих счетах в Национальном банке в белорусских рублях. Какого-либо негативного развития ситуации с исполнением бюджета мы не ожидаем ни в ближайшей перспективе, ни в более долгосрочной. Но пересмотр параметров бюджета будет. Потребовались и будут нужны дополнительные средства для учреждений здравоохранения. Непервоочередные расходы мы будем ограничивать.

- Минфин говорил, что ожидает решение МВФ по экстренному финансированию. О какой сумме идет речь?

- Речь идет о предоставлении финансирования в объеме, равном 100% квоты Республики Беларусь, то есть суммарная программа финансирования может составить до 900 млн долларов США, - сказал Ермолович. - Эта программа предусматривает выделение всех 100% квоты как в текущем году, так и двухлетней перспективе. Поэтому предполагаемый объем средств, который мы можем получить в этом году может составлять от 500 до 900 млн долларов.

- На что пойдут эти деньги?

- Эти средства являются источником для обеспечения общей макрофинансовой сбалансированности. У них нет целевого назначения, у них несколько целей, в том числе и обеспечение устойчивости государственного долга, финансирование государственных расходов, и т. д.

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