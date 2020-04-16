2020-04-16T23:28:37+03:00
Экономика
КП Беларусь

В сумме - больше 2 миллиардов долларов. В связи с коронавирусом Беларусь просит финансовой помощи у европейских банков и фондов

Деньги хотят направить на поддержку наиболее пострадавших секторов белорусской экономики, а также субъектов малого и среднего бизнеса
Виктор ПАЖИТОК
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Беларусь рассчитывает на помощь со стороны международных финансовых организацийБеларусь рассчитывает на помощь со стороны международных финансовых организацийФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Правительство Беларуси рассчитывает получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) финансовую помощь - $1 миллиард. Сумма серьезная - за все время работы в Беларуси (а это почти 30 лет) эта финансовая структура инвестировала в белорусскую экономику 2,9 миллиарда евро.

Речь о предоставлении кредита шла во время переговоров первого заместителя премьер-министра Беларуси Дмитрия Крутого с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, сообщает пресс-служба правительства. К слову, сама встреча, по понятным причинам, прошла в формате онлайн-видеоконференции.

Первый вице-премьер озвучил следующую желаемую схему: деньги изначально поступят в четыре крупных государственных банка - Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк и Банк развития Республики Беларусь. А уже банки направят эти средства на поддержку предприятий и организаций, пострадавших из-за пандемии. Кроме того, Крутой предложил направить средства ЕБРР на кредитование отдельных государственных организаций, оказавшихся в сложном положении - «Белавиа», БЖД, «Гомельстекло» и предприятий деревообрабатывающей промышленности.

Кроме миллиарда от ЕБРР, Беларусь рассчитывает получить еще 900 миллионов долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Пресс-служба Министерства финансов сообщила, что Европейский департамент МВФ уже принял положительное решение, и до конца апреля оно будет утверждено исполнительным советом директоров МВФ.

На что пойдут эти деньги, рассказал, выступая в парламенте, министр финансов Максим Ермолович.

- Эти средства являются источником для обеспечения общей макрофинансовой сбалансированности. У них нет целевого назначения, у них несколько целей, в том числе и обеспечение устойчивости государственного долга, финансирование государственных расходов и т. д., - объяснил министр.

В ТЕМУ

У кого еще Беларусь попросила помощи?

У Европейского союза - 60 миллионов евро

- Беларусь запросила помощь для системы здравоохранения, решения макроэкономических и макрофинансовых последствий этой (вызванной коронавирусом. - Авт.) ситуации. Мы изучаем вопрос о том, как можем откликнуться на эти просьбы, - приводит БелТА слова вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля.

Он отметил, что пока точная сумма поддержки не определена - по предварительным данным, она составит около 60 миллионов евро.

У ПРООН - $250 тысяч

ПРООН (ведущая организация системы ООН, борющаяся за ликвидацию несправедливости, связанной с нищетой, неравенством и изменением климата) выделит 250 тысяч долларов на поддержку системы здравоохранения Беларуси и помощь наиболее уязвимым группам. Информацию об этом подтвердил минский офис организации.

КСТАТИ

США выделили Беларуси $1,3 миллиона

За финансовой помощью к Америке Беларусь не обращалась, но Госдеп США без всяких просьб выделил Беларуси $1,3 миллиона. Деньги должны быть направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции: подготовку лабораторий, диагностику. К слову, сумма помощи, выделенная США Беларуси, самая большая в регионе. Так, Молдова и Украина получат от Штатов по $1,2 миллиона.

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