Экс-председатель Минского районного суда получил 5 лет колонии: он фиктивно устроил в суд на работу 7 человек, их зарплату забирал себе

Александр Хованский раньше работал судьей и председателем суда Пуховичского района, позже был главным специалистом управления по обеспечению деятельности судов Министерства юстиции. Семь лет он был председателем и судьей в суде Минского района.

От этой должности Александра Хованского освободили указом президента в августе 2016 года со следующей формулировкой: «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе». А в 2017 году его задержали: под стражей бывший председатель суда провел два года, пишет belta.by.

Внимание следователей он привлек из-за событий, которые произошли, когда он работал председателем суда Минского района. Тогда, по версии обвинения, он искал людей, которым нужно было фиктивное трудоустройство, принимал их на работу в суд, но зарплату, премии, материальную помощь и другие выплаты забирал себе. За 7 лет он фиктивно устроил на работу 7 человек.

А в 2014 году оформил документы, по которым помощница председателя якобы вышла на работу из декретного отпуска. В обвинении сказано, что женщина сняла зарплату за декабрь и передала деньги Хованскому. С 2009-го по 2016 год он получил около 22 тысяч рублей. Процесс по этому делу в Верховном суде начался 10 марта. Во время разбирательства Хованский был под подпиской о невыезде. Свою вину он не признавал.

14 апреля Александра Хованского приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. На такой же срок его лишили права занимать определенные должности.

Приговор вступил в законную силу, он уже не может быть обжалован и опротестован.