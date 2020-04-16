Только 40% учеников готовы прийти в школы в четвертой четверти, но когда она начнется - не ясно: Минобразования отвечает на вопросы

- Школа будет работать […] в зависимости от того, как будет складываться ситуация и с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, - сказала на онлайн-конференции БелТА начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

Также она и другие чиновники сферы образования ответили там на ряд актуальных вопросов. Правда, точной информации о том, когда начнется четвертая четверть и переведут ли всех на дистанционное обучение, пока нет.

Начнутся ли в понедельник занятия в школах?

Каникулы после третьей четверти продлялись, напомним, уже дважды из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Вместо недели они идут три.

- На сегодня у нас каникулы до субботы включительно, - сказала Ирина Каржова. - Минобразования готово к различным вариантам, исходя из сложившейся ситуации, поэтому решение по дальнейшей организации образовательного процесса будет принято в ближайшее время с учетом всех рекомендаций Минздрава.

Отправят ли детей на дистанционное обучение?

- Изучили мнения родителей […]. Сегодня около 40% учащихся готовы сесть за парту и продолжить обучение в четвертой четверти, - сказала Ирина Каржова. - Для тех, кто придет в школу и сядет за парты, мы готовы начать обычный образовательный процесс - очно, в традиционном режиме.

Минобразования с Национальным институтом образования внесли коррективы в календарно-тематическое планирование. Это сделано, чтобы завершить учебный год вовремя и аттестовать детей.

А вот для учащихся, которые по заявлению родителей не придут в школы, Минобразования рассматриваем возможность организации образовательного процесса с использованием информационных технологий. По словам Каржовой, более 85% школ готовы к этому с технической точки зрения. Готов к такой ситуации такой же процент учителей и три четверти учащихся.

Чем будет отличаться статус школьников, которые перейдут на удаленные занятия?

Этих детей министерство предлагает перевести на индивидуальный учебный план. Такая форма знакома тем, чьи дети обучаются дома, посещая школу только для аттестации.

- Особенность [в сложившейся ситуации - Ред.] будет заключаться в том, что при переводе на индивидуальный учебный план будет обеспечено сопровождение обучения учителем, - объясняет Ирина Каржова.

Под сопровождением имеется ввиду доставка учащемуся основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие педагога и ученика, возможность самостоятельной работы для ребенка, контроль знаний и навыков учителем. Каналы взаимодействия выбирает школа по своим возможностям.

Как при дистанционном обучении быть с предметами вроде физкультуры?

- Мы сейчас говорим, что в принципе все возможно, - отмечает Ирина Каржова. - Даже обсуждали физкультуру, что есть возможность обучаться удаленно. Опять же обращаем внимание: это началось не сегодня и не вчера. Учителя и учреждения образования к этому готовы […].

Через какие программы будут вести дистанционное обучение?

Директор Национального института образования Валентина Гинчук сказала, что учителя и администрация конкретной школы определят удобный им механизм, нужно ли вести онлайн-трансляцию уроков или достаточно обмена заданиями и их решениями в той или иной программе. Среди прочего специалист рекомендует использовать те же соцсети и вайбер-чаты, которыми, по сути, охвачен каждый класс.

- [Сервисы] предполагают, что учитель будет консультировать учащихся по поводу затруднений, возникающих в процессе самостоятельного изучения материала (об его организации, по мнению спикера, сегодня корректно говорить – Ред.). Именно учитель определяет, в каком формате необходимо предоставить выполненные задания, которые он предложил для самостоятельной работы. И эти задания будут оценены.

Как выставят балл за четвертую четверть при дистанционном обучении? Каким будет контроль знаний?

Ситуацию разъяснила Ирина Каржова:

- С учетом тех отметок, которые ребенок получит за выполненные задания, будет выставлена четвертная отметка. По итогам уже всех четвертей будет выставлена годовая отметка, то есть здесь вопросов тоже быть не должно.

Отвечая на вопрос об особенностях физкультуры, скажем, в сельской школе, она отметила:

- Если ребенок не выйдет на связь и такая связь не будет организована, ребенок будет оценен по итогам трех четвертей.

Как будут обучать детей, кого родители оставляют дома, но у которых нет интернета и смартфона?

Директор Национального института образования Валентина Гинчук говорит, что если у учителя не получается наладить работу с использованием компьютеров и гаджетов, никто не отменял те же школьные учебники. Главное для педагога, выстроить механизм, как передать учащемуся задание и получить выполненную работу. При этом Гинчук говорит, что за время дополнительных каникул учителя смогли подтянуть свои навыки в использовании гаджетов для организации образовательного процесса.

- На сегодня даже у педагогов, у которых были определенные проблемы с использованием информационно-коммуникативных технологий […], эти вопросы решены.

Вместе с тем она констатировала:

- Мы прекрасно понимаем, что дистанционная работа в общем среднем образовании не является полноценной заменой существующей формы обучения.

Доплатят ли учителям, если им придется вести занятия в классе, а потом – онлайн?

- Если получится, что часть учащихся будет сидеть за партой и получать знания в школе, а часть будет переведена на индивидуальный учебный план и для них будет предусмотрено сопровождение педагога, то нагрузка на учителя возрастет. Сегодня Министерство образования предусматривает возможность дополнительной доплаты учителям, которые будут задействованы в информационном сопровождении учащихся, обучающихся на удаленке. Уже есть предварительная договоренность с Министерством финансов. О том, какие это будут доплаты и как они будут вводиться, сможем конкретно говорить, когда будет принят соответствующий нормативно-правовой документ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рациональности практических занятий в вузах сейчас нет

Речь о парах в лабораториях и с использованием оборудования.

- В существующих условиях мы рекомендуем вносить изменения в учебные планы и перенести эти работы на более поздний срок, - заметила замминистра образования Ирина Старовойтова.

Также она отметила, что в университетах есть электронные платформы и цифровые сервисы, которые позволяют организовывать интерактивное взаимодействие преподавателей и студентов.

- Некоторые вузы предоставляют доступ к репозиториям библиотек, что дает возможность […] самостоятельно работать над изучением тем.