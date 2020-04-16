Шенген за два дня и бесплатные визы: Беларусь ратифицировала соглашение с ЕС. Что и когда нам это даст?

Минск ратифицировал Соглашение между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз. Документ одобрили обе палаты Национального собрания, подписал президент. Теперь нужно, чтобы его утвердили в Европарламенте. И тогда, наконец, белорусы смогут платить за визы 35 евро вместо нынешних 80. Но это не единственное послабление.

Визу можно будет сделать за 10 дней в обычном режиме и за 2 дня - в ускоренном. Правда, в таком случае визовый сбор составит 70 евро. Если понадобится дополнительная проверка, заявление могут рассматривать до месяца.

Перечень бумаг, необходимых для подтверждения цели поездки, сократится. Некоторым многократные визы смогут выдавать на срок до 5 лет. Например, предпринимателям, водителям-международникам, участникам программ культурного обмена, трансграничного сотрудничества и так далее.

В соглашении прописана возможность получить шенгенскую визу бесплатно. На нее смогут рассчитывать представители официальных делегаций, образовательных и культурных программ, близкие родственники живущих в ЕС граждан Беларуси, выезжающие на учебу или стажировку школьники, студенты и преподаватели, инвалиды и сопровождающие их лица, выезжающие на похороны, дети до 12 лет и некоторые другие категории граждан.

За визой по-прежнему можно обращаться в консульский отдел или в визовый центр. Визовым центрам рекомендовано брать за свои услуги не более 30 евро.

Коронавирус вынудил визовые центры приостановить работу.Фото: Оксана БРОВАЧ

Напомним, 8 января в Брюсселе Беларусь и Евросоюз подписали два соглашения: об упрощении визового режима и о реадмиссии. Документы вступят в силу в первый день следующего месяца после уведомления сторон о ратификации соглашений. С 2 февраля, когда в ЕС начал действовать новый Визовый кодекс, шенген для белорусов подорожал до 80 евро. Такой сбор будут взимать до мая.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во многих странах Европы из-за коронавируса объявлен карантин и закрыты границы. Поэтому заявления на выдачу виз консульства и визовые центры временно не принимают.

Посольство Литвы в Беларуси сообщает, что не принимает документы до 27 апреля включительно. Это касается и консульства в Гродно.

Посольство Польши в Беларуси, равно как и консульства в Бресте и Гродно, не занимаются визовыми вопросами до 30 апреля.

Посольство Латвии в Беларуси не работает до 12 мая.

Посольство Эстонии не уточняет, до какого срока не принимает документы на визу в Эстонию, Швецию и Финляндию.

Визовые центры приостановили свою работу до специального уведомления.

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