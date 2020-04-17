«Пою с детьми современные песни так, что земля дрожит»: Эдуарду Ханку - 80 лет!

Несмотря на почтенный возраст, маэстро энергичен и всегда с удовольствием общается с журналистами. Мы позвонили Эдуарду Семеновичу, чтобы узнать, как он планирует отмечать праздник:

- В узком кругу, этого мне достаточно, - ответил народный артист Беларуси. - И дело даже не в том, что сейчас разгул коронавируса. По своей натуре я волк-одиночка. Для меня более важным является юбилей творческой деятельности - а в этом году будет полвека. Эта дата мне ближе. Я по-прежнему работаю 24 часа в сутки. Утром - холодный душ, потом иду в филармонию, пью чай, который мне наливает бармен Дима Лазарев, беседую с кем-нибудь и часов до 5 - 6 утра работаю. Потом еду домой и до часу ночи снова работаю. Песнями я больше не занимаюсь. Сейчас заканчиваю книгу «Исповедь композитора-песенника» и занимаюсь гиперволнограммой России - это главная работа всей моей жизни. Каждый человек приходит с годами к осознанию своей миссии в жизни. Так и я теперь уже не считаю себя песенником. Как Уильям Гершель, который вначале занимался музыкой и написал 24 симфонии (которые никто не знает), затем занялся математикой. Наконец, увлекся астрономией, и это принесло ему мировую известность. Он создал телескоп, открыл планету Уран с двумя спутниками, два спутника Сатурна и инфракрасные лучи. Что в итоге стало самым важным в его многогранной деятельности. А я считаю, что рожден для того, чтобы открыть закон волны. Песни и без меня напишут! Тем более что я никогда и не участвовал в записи песен. Когда Алла Пугачева писала две песни у меня в студии, я просто сидел и смотрел. Вот и вся моя функция.

- Вы скромничаете…

- У меня теперь есть три символа того, что я неплохо поработал за свою жизнь. Это персональная елочка у филармонии в Минске, именная скамейка, которую поставили недавно в Бресте. Ну, а самое главное - каждый год на параде 9 Мая в Москве звучит моя композиция «Служить России», за которую президент Владимир Путин дал мне гражданство. В России зрители встают, когда ее исполняют.

- Вы знаете, что в этом году перенесли парад 9 Мая?

- Да, но есть другие даты, когда его можно провести. 2 сентября, например - официальное окончание Второй мировой войны. Ничего, прозвучит в другой день, а не 9 мая. Когда ее слышу на Красной площади, заряжаюсь энергией на год вперед.

- Будет ли серия юбилейных творческих вечеров по Беларуси?

- Может быть, но пока только предварительные договоренности. У меня есть две формы творческих концертов - одна для взрослой аудитории, когда я рассказываю, показываю видео, а артисты театров поют мои песни. А второй вариант концерта - более молодежный. Принцип такой: путешествие от моих песен к вашим. Я рассказываю детям, что писал песни для их мам и пап, бабушек и дедушек, напоминаю им хиты. А потом перехожу к современным композициям, которые исполняют Артур Пирожков, Григорий Лепс, Николай Басков, Юлия Зиверт. И мы их поем вместе так, что земля дрожит! А говорю им, что специально исполнил эти песни, чтобы они поняли: когда их мамы и папы были молодыми, они точно так же пели мои песни, как сейчас - современные.

- Нравится вам современная эстрада?

- Конечно! И даже больше, чем песни моего поколения. Современные песни посложнее будут - там и вставки рэпа, и совсем иное произношение, и терции. Мне нравится!

- А говорят, тексты стали проще.

- Ну, так эстрада вообще несложный жанр. А что, у Шаинского были такие уж великие тексты: «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». А чем плоха песня: «Дважды в одну реку не войдешь, каменное сердце не зашьешь»? Ведь потрясающая песня!

- Почему одни песни становятся популярными, а другие нет? Вы разгадали этот секрет?

- Много раз уже отвечал на этот вопрос: талант композитора заключается в том, чтобы найти музыкальный крючочек, который цепляет слушателя. «Как дорог край березовый в малиновой заре» (поет. - Авт.). Вот, слышите? И вся песня вокруг него закручивается.

- Вы говорили, что к 80 годам решили со всеми помириться - я о конфликте с Ядвигой Поплавской и Анатолием Ярмоленко, которому уже два года.

- Я недавно приходил к Поплавской и предлагал обнулить наши отношения. Осенью у меня будет серия творческих вечеров в российских театрах, есть возможность сделать совместный концерт «Легенды советской эстрады». Я ей предложил участвовать. Но Поплавская сказала, что сначала я должен перед ней извиниться. А я считаю, что прежде она должна извиниться передо мной, а потом я перед ней. В общем, так ни до чего и не договорились, ни о каком мире речи нет. Что касается Анатолия Ярмоленко - я давно претензий к нему не предъявляю. Он просто сказал: если есть вопросы, подавай в суд. Я так и сделал. Но понял, что у судов в Беларуси пока нет такой практики, они не готовы к делам по авторским правам. Мой иск составлял очень хороший адвокат. А судья прислала мне иск обратно, ответив, что я не доказал факт нарушения авторских прав. И еще нужно выяснить, мои ли это песни. Московский адвокат посмеялся по поводу ее ответа и сказал, что я это должен доказывать в суде, а не судье. В общем, я решил на этом остановиться.

Но история имела вполне конкретный результат - теперь на телеканалах в титрах всегда указывают авторов песен, а артисты называют авторов на концерте. А то раньше было ощущение, что авторов вообще не существует. А на чьих хитах вы бы карьеру сделали, если бы не наши песни?

ТОП-10 ПЕСЕН ЭДУАРДА ХАНКА

«Малиновка»

«Я у бабушки живу»

«Завiруха»

«Какой счастливый случай»

«Ты возьми меня с собой»

«Самурай»

«То ли еще будет»

«Белый аист»

«Здравствуй, чужая милая!»

«Тик-так ходики»

«Потолок ледяной»

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