2020-04-16T20:04:02+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко об амнистии к 75-летию Победы: Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности

На совещании у президента обсудили амнистию в 2020 году и помилование осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков
Алексей БЕЛОУСОВ
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Фото: president.gov.byФото: president.gov.by
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Верховный суд по поручению президента в преддверии 75-летия Победы подготовил проект закона об амнистии.

- В этом документе отражены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составах организованных групп и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год, - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что ответственность за эту молодежь лежит в том числе на взрослых:

- Если мы и будем принимать решение по таким людям, мы договаривались: на поруки, забирай его. Не дай бог мы снова его заметим в этих делах. Наша задача - обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц.

При этом президент предупредил:

- Но не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков, получавшим легкие деньги. Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства. Бывает, оступился человек, но осознал тяжесть своего преступления. Если родственники за него или, прежде всего, родители поручаются, рассмотрим их просьбы. Под их личную ответственность сможем предоставить шанс начать все с чистого листа. Будем наблюдать за ними. И не дай бог они снова вернутся к своему промыслу или будут употреблять наркотики - естественно, место будет их там на долгую перспективу.

Александр Лукашенко поручил заместителю главы своей Администрации Ольге Чуприс выработать определенный механизм определения лиц, подлежащих амнистии.

- Надо понимать, что это не разгрузка мест заключения. Нам нечего разгружаться. У нас к уровню советских времен в два - три раза сократилась численность заключенных. Тем более мы не должны идти на поводу стихийно созданных групп наподобие "Матерей 328". Работа должна вестись в штатном режиме. Поэтому мы еще раз должны все взвесить и окончательно определиться с подходами, - цитирует президента БелТА.

Президенту предоставят и список осужденных за коррупционные преступления, кому предлагается сократить срок отбывания наказания.

- По коррупционерам отдельный список мне на стол. А то мы повыпускаем друзей и родственников некоторых чиновников. Я внимательно посмотрю, за какие преступления они осуждены и стоит ли вообще не то что отпускать, а сокращать им срок, - сказал президент.

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