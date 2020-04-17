«Фельдшерам по 500 рублей, в инфекционке - 1000, кто заболеет - до 5000»: медики - о доплатах за работу с зараженными коронавирусом

Не успели медработники оправиться после введения новой системы оплаты труда, как пришла очередная напасть - коронавирус. Мы попытались выяснить, какие доплаты получают медики за работу на передовой. Неделю назад один из депутатов парламента отметил, что надбавки за риск жизнью составляют всего 25 - 30 рублей, и предложил их повысить.

- Я не знаю, кто вам сказал про 25 рублей, - ответил на это министр здравоохранения Владимир Караник. - Сегодня ежемесячно на дополнительно введенные в феврале надбавки направляется 12 млн рублей, это в среднем надбавка 600 рублей. Сейчас решается вопрос о повышении надбавки, речь идет о размере от 0,5 до 1,5 оклада ежемесячно тем, кто контактирует с этими пациентами.

«Мы даже не знаем, положена ли нам надбавка»

Узнать у медиков, сколько они получают за работу на передовой, оказалось делом непростым. Одни еще не получили расчетники за март, другие наотрез отказывались говорить, ссылаясь на то, что им запретили. Те, кто озвучил нам цифры своих зарплат, согласились сделать это только при условии анонимности.

- У нас фельдшерам доплачивают 500 рублей за перевозку зараженных, в инфекционке - по 1000 рублей, а заболевшим сотрудникам - до 5000. Правда, система очень несправедливая: водители едут на скорой с медиками, но им противочумный костюм не выдают, только маску и перчатки, и никаких доплат они тоже не получают, мол, вы же не медработники. Но ведь у них шанс заразиться еще больше, чем у нас! - говорит фельдшер скорой помощи из Гомеля. - Да, всем страшно работать, страшно приходить домой после смены, и тут уже сколько ни плати - это не покроет риск, с которым мы сталкиваемся каждый день. Это почти военное положение.

- Я как раз непосредственно хожу на вызовы на дом по поводу температуры и простуд. Кроме обычных масок и перчаток, которые нужно экономить, ничего нам не выдали, - рассказывает врач-интерн минской поликлиники. - Заболеть не так и страшно, потому что мы молодые и, вероятнее всего, переболеем в легкой форме, - страшно заразить своих близких и других людей. Дома у меня двое стариков с букетом хронических заболеваний, самоизолироваться я не могу. Но кто, если не ты, поможет этим людям? Да, если бы нам периодически делали тесты, было бы не так страшно. Знаю, что медперсоналу скорой помощи действительно дают доплаты за транспортировку контактных и заболевших коронавирусом в сумме от 500 до 1000 рублей. Но насчет доплат интернам все запутанно, мы сами не знаем, положены ли они нам. Но очень обидно за водителей скорой, медсестер, санитарок, медрегистраторов больниц, которые точно также подвергают себя опасности и заражаются вирусом, но им никаких надбавок не положено.

- Выплаты делают только контактным и тем, кто их перевозит. Насколько я понимаю, сумма зависит от того, сколько смен стояло. Я перевозила контактных, в марте отработала 6,5 смены, надбавка вышла 607 рублей, - пояснила фельдшер скорой.

- За месяц работы в боксовом изоляторе с такими больными (1-й уровень и положительный тест на коронавирус) нам всем доплатили по 150 рублей, - говорит медсестра детской инфекционной больницы.

- Мне доплатили 940 рублей к зарплате за перевозку контактных 1-го уровня и с подтвердившимся COVID-19. Вместе с основной зарплатой у меня вышло чуть больше 1500 рублей. Это почти максимум по нашей больнице, но я не особо понимаю, как делают начисления. Подруге, которая работает со мной, заплатили дополнительно 680 рублей, а в среднем доплаты составляют от 500 до 950 рублей. Сложно сказать, достаточные ли это выплаты, все относительно. С одной стороны, хорошо, что нам доплачивают, а с другой - любой программист, сидя на диване и не рискуя ничем, получит в пять раз больше, - рассуждает фельдшер скорой помощи, который работает в Минске.

- После того как наше отделение перевели на инфекционный режим, работникам стационара стали доплачивать до 150% оклада, конкретная сумма зависит от должности и размера оклада. Но сейчас зарплаты выходят такие же, как раньше, просто эти доплаты покрывают отсутствие высокотехнологичных операций, - рассказывает медик витебской больницы.

- Всем поголовно не делают доплаты - только тем, кто непосредственно работает с зараженными и контактными, - рассказывает один из врачей скорой помощи Минского района. - У нас все выезды на COVID-19 или к контактам 1-го уровня фиксируются диспетчером, потом список передается старшему фельдшеру, а он передает его в бухгалтерию. Я в расчетнике за март не увидел графы «за сложность работы с COVID-19». Жду мая, чтобы увидеть результат апреля. Некоторые мои коллеги получили дополнительные выплаты 400 рублей, а некоторые - 30 рублей. Насколько мне известно, у всех медиков одинаковая ситуация: расчет производится без каких-либо объяснений, а если они и есть, то максимально запутанные и непонятные.

КСТАТИ

Самая большая доплата за работу с коронавирусными - 150% от оклада

В постановлении Минздрава от 27 марта 2020 года указано, что доплата за особый характер труда работников при оказании помощи больным, инфицированным коронавирусом, составляет от 10 до 30% от базовой ставки. В денежном выражении это от 18,5 до 55,3 рубля.

В еще одном документе (приказ Минздрава от 16 марта 2020 года №296) говорится, что руководители могут устанавливать дополнительные надбавки за высокие достижения работникам, которые заняты зараженными COVID-19 и контактами 1-го уровня. Например, надбавку в размере 50% от оклада могут дать работникам инфекционных отделений и кабинетов, а также тем, кто работает в организациях, осуществляющих санэпидемконтроль, проводит исследования на коронавирус в лабораториях или противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. Для работников отделений реанимации и анестезиологии, интенсивной терапии, для медиков скорой, которые перевозят больных с тяжелыми респираторными заболеваниями, надбавка составляет 100% от оклада. И самая большая надбавка (150% от оклада) установлена для работников, переведенных на закрытый трехсменный режим в реанимациях и анестезиологиях, отделениях интенсивной терапии, задействованных в исследованиях на коронавирус.

Кроме того, если врач после контакта с инфицированными пациентами сам заболел и он является членом профсоюза, то получит материальную помощь от этой организации. Выплаты составят от 600 до 5000 рублей в зависимости от тяжести течения заболевания, о чем сообщил недавно председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. Правда, позже в комментарии «Комсомолке» глава Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило пояснил, что если заболевание, полученное при выполнении служебных обязанностей, протекало в легкой форме, то медработник получит куда более скромную помощь - в размере 200 рублей.

А 16 апреля президент подписал еще один указ, который предусматривает дополнительные ежемесячные надбавки медикам, работающим с инфекционными заболеваниями. Их размер - от 300 до 4000 рублей в зависимости от типа медучреждения, категори работника, его нагрузки, уровня опасности работы и зоны ответственности.

В ТЕМУ

В феврале средняя начисленная зарплата в сфере здравоохранения составляла 920,4 рубля, сообщает Белстат. Это почти на 59 рублей меньше, чем в январе. Врачи в феврале в среднем получили 1514 рублей (на 69,5 рубля меньше, чем в январе), а средний медперсонал - 915,7 рубля (на 61,6 рубля меньше). Выходит, несмотря на анонсируемые повышения зарплат бюджетникам, реальные зарплаты (с поправкой на инфляцию) в сфере здравоохранения упали за месяц на 6,9%.

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